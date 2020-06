Energía neutrinovoltaica: la transición hacia una fuente energética sostenible e infinita

El término neutrinovoltaico de Neutrino Energy se menciona cada vez más en el ámbito científico, y hace referencia a una nueva tecnología energética en desarrollo que está sorprendiendo a todos por el gran abanico de posibilidades que ofrece. Concretamente, la tecnología neutrinovoltaica está logrando utilizar los neutrinos y otras partículas cósmicas e invisibles para generar energía/COMUNICAE/

Neutrinos: partículas provenientes del espacio

Los neutrinos provienen del espacio exterior y son invisibles al ojo humano, aunque se ha demostrado que alcanzan en gran número cualquier punto de la Tierra, al igual que lo hacen, por ejemplo, los rayos solares. No obstante, a diferencia de de la radiación solar, los neutrinos llegan hasta la Tierra constantemente: de día, de noche y en cualquier época del año. Esto se demostró hace décadas, pero en el año 2015 se descubrió que tales partículas tienen masa, por lo que ahora comienzan a emplearse como una fuente de energía infinita, lo que, a la postre, puede revolucionar el sector energético. Según la fórmula de Einstein (E=MC²), la masa puede transformarse en energía, de ahí que se esté trabajando en la obtención de energía a partir de los millones neutrinos que llegan constantemente al planeta. De hecho, se trata de una fuente de energía completamente limpia e inagotable que continúa desarrollándose.



Los cambios en un sector estratégico como es el de la energía se producen lentamente debido a los intereses económicos que tienen las grandes compañías. Pero la realidad dice que todo cambio a mejor termina por imponerse, puesto que el bien general debe prevalecer frente a cualquier interés particular. En este sentido, se debe recordar que la tecnología fotovoltaica tardó décadas en convertirse en un método relevante dentro del sector energético; desde las primeras calculadoras solares surgidas en los años ochenta hasta el papel trascendental que comenzó a tener la energía solar en los años 90, cuyo uso se expandió en hogares y empresas. La tecnología neutrinovoltaica parece seguir una evolución similar, ya que los primeros pasos se están dando con la creación de pequeños dispositivos electrónicos alimentados con neutrinos, y su uso se orá expandiendo.



Producción de energía limpia e inagotable a partir de los neutrinos

Neutrino Energy Group esta formado por equipos de científicos alemanes y estadounidenses, cuyo trabajo se centra principalmente en la captación de las partículas de radiación invisible (neutrinos y otras partículas cósmicas), con el propósito de generar energía limpia e inagotable. Por tanto, este grupo de científicos está trabajando en un objetivo trascendental en estos tiempos que solventaría uno de los grandes problemas actuales, ya que la escasez de combustibles de origen fósil es cada vez más notoria, así como las consecuencias adversas que estas fuentes de energía no renovables están provocando en el medioambiente: contaminación, efecto invernadero, cambio climático...



Neutrino Energy Group ya ha creado un material con la capacidad de desencadenar interacciones con los denominados neutrinos. Este material se ha desarrollado a partir de varias capas portadoras extremadamente finas, en las que se deposita grafeno y silicio dopado. Cuando los neutrinos alcanzan este material, se originan pulsos verticales (grafeno) y horizontales (silicio). El espesor de las capas portadoras ha de ser el adecuado para que las vibraciones atómicas producidas por los pulsos resuenen. Después el sustrato es transferido, lo que genera una corriente eléctrica que puede ser aprovechada.



Este proceso implica que los dispositivos electrónicos podrán funcionar sin necesidad de cables ni tomas de corriente. Por tanto, el desafío de Neutrino Energy Group es extraordinario e increíblemente beneficioso a nivel global: el desarrollo de una fuente energética sostenible, infinita y disponible en cualquier lugar del mundo. Además, esta nueva tecnología energética será clave a la hora de frenar el cambio climático.



Neutrino Energy Group al frente del desafío

El equipo de Neutrino Energy Group, con Holger Thorsten Schubart a la cabeza, sigue trabajando para sacar el máximo rendimiento a esta nueva alternativa energética que solucionaría algunos de los problemas más importantes a los que la sociedad se enfrenta en la actualidad, pero admite que para ello es necesaria la cooperación internacional, con el objetivo de que las células neutrinovoltaicas puedan usarse de forma cotidiana como una fuente de energía eficiente y, algo que es de suma importancia, limpia e inagotable.



Prescindir progresivamente de los combustibles fósiles es una emergencia mundial. Esta transición hacia el uso de soluciones energéticas sostenibles ha de darse ya o los daños en el planeta serán irreversibles y nefastos para las próximas generaciones. Unas partículas de radiación invisibles como los neutrinos pueden proporcionar más energía que todos los combustibles fósiles juntos, por lo que solo queda apostar seriamente por esta alternativa energética, e informar a todos acerca de las grandes posibilidades que ofrece unas partículas invisibles hasta hace poco desconocidas.

Autora: Cristina Saura

Fuente Comunicae