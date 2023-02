Equipo Juana Crespo incorpora la primera unidad especializada en fertilidad trans

Ser un centro especializado en fertilidad trans implica incorporar procesos médicos alternativos y eficaces que eviten potenciar la disforia de género. Las personas transgénero encuentran un estigma significativo y una falta de conocimiento cuando intentan acceder a los servicios de Planificación de la Fertilidad/COMUNICAE/

Ser un centro especializado en fertilidad trans implica incorporar procesos médicos alternativos y eficaces que eviten potenciar la disforia de género. Las personas transgénero encuentran un estigma significativo y una falta de conocimiento cuando intentan acceder a los servicios de Planificación de la Fertilidad

La OMS estima que entre el 0,3 y 0,5% de las personas adultas en el mundo pertenecen a la comunidad transgénero, lo que supondría unos 25 millones de personas, sin embargo, se sabe que este número está subestimado.

El día a día de las personas trans, a pesar de los avances legislativos, continúa siendo una realidad de minorías que discurre paralela a la sociedad. En relación con el entorno médico, existe una escasa especialización de los sanitarios en la salud trans y un desconocimiento, en algunos casos hasta prejuicios, sobre la hormonación, sus efectos y su impacto en la fertilidad.

La realidad es que las personas transgénero tienen el mismo deseo genésico que el resto de la población y su principal motivación es la de formar una familia. La Dra. Juana Crespo lleva años trabajando y luchando para que el deseo reproductivo de las personas transexuales forme parte de un tratamiento integral de afirmación de género, dentro del Sistema Nacional de Salud.

En su última ponencia dentro del 63º Congreso SEEN - Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición "Opciones reproductivas y preservación de gametos en personas transgéneros" puso de manifiesto que la sociedad se encuentra ante una necesidad urgente: "No se trata de si se debe o no ayudar, sino de cómo ayudar. Hay que dotar a la medicina trans de recursos que le den la dignidad que cualquier otro tipo de especialidad médica tiene desde hace años".

La única clínica de España especializada en fertilidad trans

En España hay más de 10.000 personas transexuales y en torno a 700 serían jóvenes con disforia, es decir, personas que nacen con unos genitales que no sienten como propios y no se corresponden con la identidad de género que quieren desarrollar en su vida.

"Desde Equipo Juana Crespo creemos que la comunidad médica tenemos un papel importante que desempeñar en la promoción de cambios sistémicos que brinden atención equitativa y de afirmación de género para las personas transgénero en todo el espectro de la salud reproductiva", comenta el Dr. Adolfo De Prados, responsable de esta pionera unidad.

Ser un centro especializado en fertilidad trans implica incorporar procesos médicos alternativos y eficaces que eviten potenciar la disforia de género. En los tratamientos de fecundación in vitro y de vitrificación de óvulos es necesaria la estimulación ovárica. Se trata de un procedimiento médico basado en el ciclo menstrual en el que el/la paciente se inyecta hormonas y que requiere de varios exámenes ginecológicos como la ecografía transvaginal que pueden causar inestabilidad emocional y angustia psicológica. Por eso, Equipo Juana Crespo cuenta con métodos alternativos como son la ecografía, la monitorización transabdominal o la sonda ecográfica rem.

La planificación de la fertilidad, la asignatura pendiente en la transición de género

Hay varias preguntas en torno a la maternidad/paternidad biológica en el colectivo trans, incluido el momento óptimo para preservar su potencial reproductivo. Y esta es la principal motivación que ha impulsado la creación de esta unidad específica, ya que las personas transgénero encuentran un estigma significativo y una falta de conocimiento cuando intentan acceder a los servicios de PF.

La transición a un género diferente es compleja y única para cada individuo. Las personas transgénero pueden o no optar por modificar sus cuerpos con opciones de tratamiento quirúrgico o basado en hormonas. Lamentablemente, ambas opciones tienen un efecto negativo sobre la fertilidad. Pero los objetivos de la transición de género y la fertilidad no son mutuamente excluyentes.

"Por lo tanto teniendo en cuenta estos posibles efectos, la recomendación es planificar la fertilidad antes de dar comienzo a ningún tratamiento de cambio de sexo. No obstante, en la actualidad en la mayoría de las veces se llega tarde", comenta el Dr. De Prados.

La planificación de la fertilidad implica valorar los deseos reproductivos de cada persona sea o no trans para trazar una estrategia que le asegure una familia en un futuro.

"Se debe informar claramente a la paciente sobre la preservación de fertilidad en el diagnóstico, antes de comenzar el tratamiento hormonal o la cirugía reconstructiva genital. Sin embargo, debemos comprender que los deseos de un paciente y la comprensión de su propia fertilidad pueden cambiar con la edad, el desarrollo psicosocial o el estado civil por lo que remarco que es importante el asesoramiento continuo", concluye el Dr. De Prados

Sobre Equipo Juana Crespo Equipo Juana Crespo, nace en el año 2014 de la mano de la doctora Juana Crespo y hoy cuenta con más de 20.000 pacientes tratados con éxito, en un espacio de más de 3.000 metros cuadrados, con ubicación en Valencia; área especializada en medicina reproductiva de alta complejidad. La clínica cuenta con Laboratorio de FIV propio y Unidad de Cirugía Reproductiva dotados de los equipos de última generación y la tecnología más avanzada del sector. Todo ello, junto al mejor equipo humano formado por más de 100 profesionales, forman el equipo completo personalizando cada caso, luchando cada día para hacer realidad el sueño de todas las mujeres y parejas que desean ser padres.

Sobre el Dr. Adolfo de Prados

Licenciado en Medicina y Máster en Reproducción Humana Asistida por la Universidad de Valencia, especialidad Ginecología y Obstetricia. Realizó su residencia en el Hospital General Universitario de Valencia, con estancias formativas en centros especialistas en Medicina Reproductiva por todo el país. Posgrado en Genética Médica y con certificación en el área de Epigenética en Medicina otorgados por la Universidad de Valencia.

Desde el año 2017 ha desarrollado su carrera profesional en el campo de la Medicina Reproductiva. En el ámbito docente, es profesor universitario asistente en la Universidad Jaume I de Castellón y en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Apasionado de la Microbiota, ha sido ponente formador sobre esta materia en el Congreso de Valencia organizado por el Hospital General e imparte formación especializada a profesionales del sector sanitario.

