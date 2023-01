Erin Ventures anuncia una carta de intenciones con un socio estratégico de financiación

Erin Ventures Inc. , una empresa internacional de exploración y desarrollo de minerales, se complace en informar que ha firmado una Carta de Intención (la "LOI") con un inversor estratégico con sede en Londres, Osmose Limited,para proporcionar financiación de capital para el desarrollo del Proyecto de Boro Piskanja de Erin. De conformidad con la Carta de Intenciones, Osmose ha acordado proporcionar financiación, por un total de 3.550.000 dólares canadienses más 22.000.000 euros, en tres tramos/COMUNICAE/

Erin Ventures Inc. , una empresa internacional de exploración y desarrollo de minerales, se complace en informar que ha firmado una Carta de Intención (la "LOI") con un inversor estratégico con sede en Londres, Osmose Limited,para proporcionar financiación de capital para el desarrollo del Proyecto de Boro Piskanja de Erin. De conformidad con la Carta de Intenciones, Osmose ha acordado proporcionar financiación, por un total de 3.550.000 dólares canadienses más 22.000.000 euros, en tres tramos

Los términos de la LOI otorgan a Osmose el derecho exclusivo a proporcionar la Financiación, sujeto a ciertos términos y plazos de activación para cada tramo que sean cumplidos por Osmose. Sólo si Osmose cumple las condiciones de cada tramo, conservará el derecho exclusivo a financiar el tramo siguiente. No existirá exclusividad hasta que Osmose complete la ronda de financiación del primer tramo. Erin tiene la intención de continuar sus conversaciones en curso con otros socios estratégicos potenciales interesados hasta que Osmose haya completado los tres tramos de financiación.



Los términos clave de la LOI son:

Tras la conclusión de un acuerdo definitivo (basado en el marco de la LOI), Osmose ha acordado suscribir una colocación privada sin intermediarios de acciones de Erin por un total de 3,55 millones de dólares canadienses a un precio de 0,10 dólares canadienses por unidad, con cada unidad compuesta por 1 acción ordinaria y 1 garantía de compra de acciones (con un precio de ejercicio de 0,22 dólares canadienses por acción y un vencimiento de 2 años), como primer tramo de financiación. Osmose se compromete a ejercer los warrants, si y sólo si, al hacerlo, Osmose se mantiene por debajo del 19,9% de la propiedad de Erin. El uso de los ingresos incluye la finalización del Estudio de Viabilidad del Proyecto Piskanja y capital de trabajo.

Además, Osmose ha acordado proporcionar dos tramos de financiación a nivel de proyecto (dentro de Balkan Gold, la compañía operativa serbia propiedad al 100% de Erin), para avanzar en el Proyecto Piskanja hacia la producción, de la siguiente manera:

i) 10.000.000 de euros en un plazo de 30 días a partir de la finalización por parte de Erin de un estudio de viabilidad conforme a las normas serbias, a cambio de una participación indivisa del 20% en Balkan Gold, como segundo tramo de financiación. El uso de los ingresos incluye el desarrollo del proyecto Piskanja y el capital circulante de Balkan Gold.



ii) 12.000.000 de euros en un plazo de 30 días a partir de la finalización por parte de Erin de los diseños y planos de la mina y de procesamiento del proyecto Piskanja, a cambio de una participación indivisa adicional del 25% en Balkan Gold, como tercer y último tramo de financiación. El uso de los ingresos incluye el desarrollo del Proyecto Piskanja y el capital de trabajo de Balkan Gold.

Erin sigue siendo el operador del Proyecto Piskanja. Osmose podrá nombrar a una persona (una de cinco) para el consejo de Erin, y a dos personas (dos de cinco) para el consejo de Balkan Gold, una vez completados sus compromisos de financiación.

Un acuerdo definitivo se basará en el marco que figura en la LOI, y contendrá los términos y condiciones habituales para una transacción de la naturaleza acordada entre las Partes.

Tim Daniels, Presidente de Erin, declaró;: "Estamos muy satisfechos con el acuerdo que hemos negociado con Osmose. Es importante destacar que se prevé que la cantidad de capital comprometida por Osmose sea suficiente para cubrir el componente de capital de las necesidades de financiación del desarrollo del proyecto, hasta su finalización". Tim Daniels añadió: "Además del capital, Osmose aporta a la asociación ciertos conocimientos empresariales que serán muy útiles para el desarrollo de Piskanja. Por ejemplo, tienen amplios contactos comerciales en Europa y ayudarán a Erin a encontrar posibles compradores de boro. También han ofrecido su experiencia en la búsqueda, negociación y examen de la financiación de la deuda para el proyecto Piskanja. Además, tienen presencia, contactos e influencia en Serbia, lo que será de gran ayuda".



MMG Capital Ltd ha sido el único asesor de Erin en esta operación. La realización de esta transacción está sujeta a varias condiciones, incluida, entre otras, la aceptación de la Bolsa.

Acerca del proyecto de boro de Piskanja

Piskanja es un yacimiento de boro propiedad exclusiva de Erin con un recurso mineral medido de 1,39 millones de toneladas (con una media del 35,59% de B2O3), un recurso mineral indicado de 5,48 millones de toneladas (con una media del 34,05% de B2O3) y un recurso mineral inferido de 284,7 miles de toneladas (con una media del 39,59% de B2O3), calculado de conformidad con las normas de definición de recursos y reservas minerales del Instituto Canadiense de Minería (normas CIM). 59% B2O3), calculado de acuerdo con las Normas de Definición de Recursos y Reservas Minerales del Instituto Canadiense de Minería (Normas CIM), como se indica en el informe de Erin titulado "Technical Report and Preliminary Economic Assessment For The Piskanja Borate Project, Serbia, June 24, 2022". La persona responsable de la PEA y de la Estimación de Recursos Minerales que contiene es el Prof. Miodrag Banješević PhD. P.Geo, EurGeol, una Persona Cualificada de acuerdo con las Normas de Definición de Recursos y Reservas Minerales del CIM (Normas CIM), e independiente de Erin Ventures.



Acerca de Erin Ventures

Erin Ventures Inc. es una empresa internacional de exploración y desarrollo minero con activos de boro en Serbia. Con sede en Victoria, B.C., Canadá, las acciones de Erin cotizan en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo "EV". Para obtener información detallada, consulte el sitio web de Erin en www.erinventures.com o los documentos archivados de la empresa en www.sedar.com.

Personas cualificadas

James Wallis, M.Sc. (Eng), P. Eng., Director de Erin Ventures, y Nenad Rakic, EurGeol, Director de Campo del Proyecto Piskanja, son personas cualificadas según la definición de NI 43-101, han revisado la información técnica que constituye la base de este comunicado de prensa, y han aprobado la divulgación aquí contenida.

Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define este término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Para Erin Ventures Inc. Investors

Ciertas afirmaciones realizadas en este comunicado de prensa que no se basan en información histórica son previsiones de futuro que implican riesgos e incertidumbres sustanciales conocidos y desconocidos. El presente comunicado de prensa contiene manifestaciones de futuro expresas o implícitas relativas, entre otras cosas, a las expectativas de Erin Ventures en relación con los planes, objetivos y estrategias de la dirección, incluidos sus planes para avanzar en el proyecto Piskanja de la empresa hasta la obtención de una licencia de explotación. Estas afirmaciones no son promesas ni garantías, sino que están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan a nuestro control, y que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los contemplados en estas afirmaciones prospectivas. Se advierte a los inversores actuales y potenciales que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que sólo son válidas a fecha de hoy. riesgos políticos, incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costes de la financiación necesaria en el futuro, cambios en los mercados de valores, inflación, cambios en los tipos de cambio, fluctuaciones en los precios de las materias primas, retrasos en el desarrollo de proyectos y otros riesgos relacionados con la industria de exploración y desarrollo de minerales.



Erin Ventures Inc. no asume obligación alguna de actualizar o revisar la información contenida en el presente comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos o circunstancias o por cualquier otro motivo, salvo que así lo exija expresamente la legislación aplicable en materia de valores. Encontrará más información sobre las incertidumbres y los riesgos en los documentos de divulgación presentados por Erin Ventures ante las autoridades reguladoras de valores, disponibles en www.sedar.com. Estos y otros factores incluidos en las divulgaciones y presentaciones públicas de la empresa deben considerarse detenidamente.

Los recursos minerales no son reservas minerales y no han demostrado viabilidad económica. Los "recursos inferidos" presentan una gran incertidumbre en cuanto a su existencia y viabilidad económica y jurídica. Se advierte a los inversores de que no deben dar por sentado que todos o parte de los recursos minerales inferidos de los que se informa en este comunicado vayan a pasar a una categoría superior o a reservas. Se advierte a los estadounidenses de que, si bien la normativa canadiense reconoce los recursos minerales, la Securities and Exchange Commission estadounidense no los reconoce. Asimismo, se advierte a los estadounidenses de que no deben suponer que todos o parte de los recursos minerales inferidos son explotables económica o legalmente.



FUENTE: Erin Ventures Inc.

Fuente Comunicae