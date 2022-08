¿Es confiable el bróker Warren Bowie and Smith?

Cada día aparecen nuevas plataformas para invertir en línea, sobre todo ahora que el mundo del trading y las operaciones bursátiles ha crecido tanto. Sin embargo, definitivamente, no todas las plataformas que nacen son confiables y lamentablemente muchos traders han reportado que han sido estafados.

Por eso, es importante que antes de elegir el bróker adecuado para empezar a invertir es necesario que conozcas bien sus beneficios, sus puntos débiles, el tipo de inversiones que puedes hacer, entre otras cosas. De esta forma determinarás si es un bróker confiable y si cumple con tus expectativas

Uno de los brókers que han aparecido en los últimos tiempos es Warren Bowie and Smith, y hoy a través de este artículo queremos presentarte todas sus características y cómo ha sido la experiencia de algunos usuarios, para que así puedas decidir si la plataforma de Warren Bowie and Smith es lo que te conviene.

¿Qué es Warren Bowie and Smith?

Una pregunta muy importante, al momento de determinar si Warren Bowie and Smith es un bróker confiable es ¿Que es Warren Bowie and Smith? Warren Bowie and Smith es una plataforma desarrollada para inversionistas principiantes y experimentados, cuya misión es lograr que se hagan de forma sencilla y segura operaciones bursátiles, Forex y operaciones en criptodivisas.

Algo muy destacable de la plataforma de Warren Bowie and Smith y muy poco común en otras plataformas de este tipo, es que ofrece a sus usuarios herramientas de formación y capacitación totalmente gratis.

Además, en Warren Bowie and Smith ofrece varias opciones de inversión, tales como acciones, divisas, materias primas, índices y criptomonedas. Esta variedad de opciones de inversión es sumamente importante en el mercado financiero, ya que la volatilidad del mismo puede afectar directamente el alza o bajas de valores, lo cual es riesgoso si sólo se hace un solo tipo de inversión.

Seguridad y Licencias de Warren Bowie and Smith

Un tema bastante delicado con todos esto bróker que apenas salen al mercado es la legalidad de sus operaciones y las licencias. Entonces, hablando específicamente del bróker Warren Bowie and Smith es un sitio web que pertenece a Securcap Securities (MU) Ltd.

Está registrada en calle Suite 602, 6ª planta, Hennessy Tower, Pope Hennessy Street, Port Louis, Mauricio. Su número de licencia es GB20025775. Además, pertenece a un grupo de empresas dónde está la compañía Wanakena Ltd, Entidad europea registrada en Chipre con número de registro 379327. Esta compañía opera en la web de Warren Bowie and Smith junto con Securcap Securities (MU) Ltd.

Conocer todos estos datos, te hace sentir tranquilo, ya que demuestra que se trata de un bróker registrado y muy seguro, lo cual te da libertad a la hora de hacer las transacciones financieras.

Comisiones de operaciones

Como muchos brókers, Warren Bowie and Smith tiene comisiones tanto paras depósitos como para retiros. Se cobra un spread mínimo por cada operación que se abra en su plataforma. Igualmente, cuando las operaciones se dejan abierta en la noche, se cobra una comisión nocturna conocida como Rollover.

Ahora bien, una duda muy común entre los que recién empiezan en el mundo del trading, es qué pasaría si se deja de operar por mucho tiempo en la plataforma. En ese caso, si la cuenta dura inactiva más de 3 meses, se aplica una comisión o tasa de hasta 500$ trimestrales.

Tipos de cuenta en Warren Bowie and Smith

La plataforma de Warren Bowie and Smith ofrece a sus usuarios la opción de aperturar dos tipos de cuenta distintas. Antes de elegir cualquiera de las dos, se recomienda estudiarlas detalladamente, conociendo sus beneficios y a quienes van dirigidas cada una. Las dos cuentas son:

Cuenta de operaciones para clientes minoristas.

Cuenta de operaciones para clientes profesionales.

Estas son las dos cuentas oficiales que ofrece Warren Bowie and Smith. Sin embargo, existe una tercera cuenta disponible que ha resultado ser muy ventajosa para muchos usuarios. Se trata de una cuenta demo.

La cuenta demo, permite a los usuarios realizar transacciones reales cómo si estuviera haciendo trading, pero con dinero virtual. Esta cuenta está pensada, para que el usuario practique y conozca mejor la plataforma y la forma de manejarse en ella, experimentando sin el miedo de perder su dinero.

Según comentarios de usuarios que ya han probado esta cuenta demo, muchos se han decidido por usar la plataforma ya que han podido comprobar todas las bondades y beneficios que ofrecen a los usuarios, además de aprender bien cómo funciona la plataforma antes de hacer inversiones con dinero real.

Asesoramiento gratuito

Parte de lo que es Warren Bowie and Smith, es los beneficios que ofrece en materia de formación y asesoramiento. Como ya mencionamos anteriormente, este bróker ofrece a sus usuarios la posibilidad de contar con asesoría de profesionales especializados en temas de inversiones y operaciones bursátiles, totalmente gratis.

Es así como los traders que usen la plataforma de Warren Bowie and Smith podrán adquirir y reforzar sus conocimientos sobre todo lo relacionado al funcionamiento del mercado financiero, y así disminuir los riesgos de fracasar y de hacer malas inversiones. Lo mejor de todo, es que esta asesoría se adapta al nivel de conocimiento que posee el usuario.

De esta forma, si se trata de un principiante, el asesoramiento y los conocimientos impartidos serán desde conceptos básicos y una introducción al tema de las inversiones bursátiles. Por el contrario, si se trata de un usuario profesional, se da asesoría más especializada que ayude al trader a estudiar a profundidad el mercado y cuidar sus múltiples inversiones.

Por otra parte, las ganancias económicas conseguidas por el trader, dependerán de los niveles de apalancamiento en los que se maneje el bróker.

Plataformas de Warren Bowie and Smith

Un punto indudablemente importante cuando se elige el bróker en el que se va a hacer trading, es conocer si la plataforma es fácil de usar y segura. En el caso particular de Warren Bowie and Smith, sus usuarios tienen la opción de elegir más de una plataforma, dependiendo de sus necesidades.

Actualmente, una de las plataformas profesionales más conocidas y utilizadas para operar por los trader es MetaTrader. Sin embargo, esta plataforma está orientada específicamente a usuarios profesionales, algo que se hace evidente, ya que las herramientas que ofrece son muy avanzadas y complejas para principiantes.

Warren Bowie and Smith no ofrece la opción de MetaTrader a sus usuarios, sino que sólo PROfit en su versión web y móvil.

Versión Web: Esta plataforma no requiere ser descargada o instalada, y permite a sus usuarios ingresar en mercados bursátiles mundiales. Además, incluye herramientas de investigación, permitiendo que los usuarios puedan analizar muy bien el mercado, y así poder disminuir los riesgos de sus inversiones. Es definitivamente una plataforma, sencilla, intuitiva y muy moderna, lo que hace que pueda aprender a usarse rápidamente.

Versión móvil: Es una aplicación que sólo pesa pocos MB y que puede ser descargada en smartphone. Su diseño es bastante intuitivo y moderno, permitiendo que el usuario pueda operar fácilmente en ella, haciendo operaciones bursátiles dónde sea que se encuentre.

Herramientas principales de Warren Bowie and Smith

Un elemento diferenciador importante entre un bróker y otro, son las herramientas que ofrece a sus usuarios. Es por eso que, a continuación te mencionamos algunas de las herramientas más importantes que ofrece Warren Bowie and Smith a sus usuarios:

Herramientas de formación gratuita como libros electrónicos.

Opciones de Stop Loss/Take Profit.

Avisos gratuitos vía correo electrónico con acontecimientos importantes en el mercado.

Notificación de oscilación de precios.

Tendencias de los Traders.

Lista exclusiva de activos.

Gráficos de velas.

Calendario económico.

Análisis fundamental.

Autochartist.

¿Es seguro invertir en Warren Bowie and Smith?

Revisando algunas opiniones de usuarios del bróker Warren Bowie and Smith, nos hemos dado cuenta que, aunque esta plataforma no es perfecta, ya que tiene puntos débiles según algunos, como por ejemplo que no ofrece Metatrader, una de las cosas que más destacan muchos son las bajas comisiones que ofrece.

Otro punto destacable, es que es una plataforma ideal, sobre todo para los traders principiantes, ya que el asesoramiento y la formación que reciben es clave para lograr entrar al mundo de las inversiones con buen pie. Además de que cuentan con la posibilidad de resolver sus dudas en vivo con expertos en el tema.

Por otra parte, otro punto importante, es que el valor mínimo para empezar a invertir, es de 200$, monto que muchos consideran aceptable, ya que la mayoría de los brókers piden iniciar con montos entre 400 y 500$.

Finalmente, pero no menos importante, el hecho de que la plataforma de Warren Bowie and Smith cuente con un registro claro y una licencia establecida, le da mucha seguridad y confianza a todos los que han decidido operar allí.

Todos estos puntos, nos permite asegurar que, efectivamente, Warren Bowie and Smith es un bróker confiable, que ofrece innumerables e invaluables beneficios a sus usuarios, convirtiéndolo en el favorito de muchos, desde los más principiantes hasta los más experimentados, quienes han decidido incluso, cambiarse de bróker con tal de disfrutar de todas las herramientas que ofrece.