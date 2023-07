¿Es posible prevenir las manchas post verano? Una experta en nutricosmética desvela cómo

¿Empieza el verano y ya se piensa en las consecuencias del sol sobre la piel? La directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 The Concept, Gema Cabañero, desvela cómo prevenir las manchas antes de que aparezcan/COMUNICAE/

¿Empieza el verano y ya se piensa en las consecuencias del sol sobre la piel? La directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 The Concept, Gema Cabañero, desvela cómo prevenir las manchas antes de que aparezcan

Las manchas faciales aparecen por diferentes factores y que el sol no es siempre el responsable. Sin embargo, lo que también es cierto es que es muy común que aparezcan más manchas tras la temporada estiva. Gema Cabañero, directora de I+D+i de la firma nutricosmetica 180 The Concept indica "el cuidado de la piel es una tarea que debe cumplirse durante los 365 días del año, pero es cierto que en verano debe intensificarse. Aunque el sol no es el único culpable de las manchas faciales es uno de los más comunes. Por ello, tratar bien a la piel en verano será imprescindible para evitar nuevas manchas durante el resto del año".

¿Por qué aumenta la presencia de manchas en el rostro durante el verano?

Aunque cada vez existe más consciencia de que las largas jornadas bajo el sol son las responsables de muchas de las afecciones cutáneas, Gema Cabañero hace hincapié en ello: "es necesario tomar precaución. El principal motivo de las manchas solares es la exposición solar, ya que aparecen como consecuencia de la acumulación de melanina en una zona específica del rostro, lo que se llama hiperpigmentación".

"Todo se debe a un mecanismo de defensa de la piel. Los rayos ultravioletas UVB y UVA estimulan los melanocitos, las células encargadas de producir melanina. Si la exposición se realiza de manera excesiva y sin protección, estas células producirán más melanina de lo normal como un mecanismo de protección natural frente a los rayos del sol" anuncia la experta de 180 The Concept.

Evitar las manchas solares antes de que aparezcan: ¿cómo hacerlo?

Más vale prevenir que curar es la expresión idónea en el caso de las manchas cutáneas, y es que "aunque las manchas solares suelen tener tratamiento, hay algunas para las que no existe aún una cura 100% efectiva, como el melasma o que, de sí haberla, su tratamiento (aunque eficaz) es largo y costoso. Por ello, lo más aconsejable es evitarlas utilizando activos e ingredientes concretos".

De acuerdo que las manchas aparecen en el exterior, sin embargo, se producen por factores de índole interna, por lo que, para prevenirlas, se deberán aplicar activos tanto en el exterior de la piel como incluir ingredientes que favorezcan la protección celular.

"Para evitar nuevas manchas solares o, por lo menos, prevenir que las ya existentes empeoren, será imprescindible que utilicemos protectores solares con SPF 50+. Para que sea realmente efectivo, será esencial que lo apliquemos incluso cuando el cielo parezca nublado, ya que los rayos inciden igualmente en la piel. También será muy importante aplicar el protector cada 2 horas y evitar la exposición al sol entre las 12 del mediodía y las 16h de la tarde" anuncia la experta.

Activos que actúan desde el interior para evitar las manchas

Uno de los principales activos que pueden evitar la aparición de manchas es el Ácido Alfa Lipoico, que la experta Cabañero denomina como el "antioxidante universal", ya que combate los radicales libres y ayuda a retrasar el foto-envejecimiento. Además de él, el Beta-caroteno también puede ayudar en gran medida gracias a su poder de estimulación en la producción de melatonina, que ayuda a equilibrar la pigmentación. Por su parte, el NADH es indispensable por su papel principal en la producción de energía para las células, cuyo equilibrio evita las manchas.

"Vitaminas como la Vitamina E, que propicia una buena nutrición y regeneración de los tejidos; vitaminas del grupo B como B1, B2, B5, B6, B7 B8 y B9 que ayudan a regenerar los tejidos, previene la sequedad, y mejoran la oxigenación y nutrición de la piel o la Vitamina C que ayuda a unificar el tono y aportar luminosidad" declaran desde 180 the concept.

Video del día Jaume Asens, enviado ppor Yolanda Díaz para negociar con Puigdemont

defiende el "encaje constitucional" de la amnistía

Muchas veces incluir esta serie de ingredientes en la dieta, puede resultar imposible, en estos casos, según palabras de Gema Cabañero: "la nutricosmética facial puede ser una gran ayuda. Su composición y combinación de activos permite regenerar las células aportando los nutrientes y las proteínas necesarias para lucir una piel renovada, joven, elástica y de aspecto uniforme".

El Plan Manchas y Luminosidad de 180 the concept reduce la apariencia de todo tipo de manchas a la vez que previene la aparición de nuevas. Sumado a ello, consigue un efecto antioxidante y antiedad que unifica la piel y la ilumina, mientras aumenta su resistencia ante las agresiones externas.

La fórmula de este plan está basada principalmente en el mencionado Ácido Alfa Lipoico, que ayuda a combatir a los radicales libres junto a la Vitamina E y A, además de Vitaminas del Grupo B y D, para reparar las capas profundas y evitar la aparición de diferencias de coloración en la piel. Junto a ello, también se integra el compuesto NADH, necesario para la producción de energía para las células, incluidas los melanocitos cuyo equilibrio evita manchas y opacidad en la piel.

Todos los productos de 180 the concept están certificados por las autoridades sanitarias europeas y con número de registro sanitario. En la fabricación se cumple con las normas de calidad y seguridad alimentaria, garantizando la trazabilidad de los productos y procesos. Cuenta con la certificación de buenas prácticas de fabricación GMP-Codex, emitido por SGS, certificado ISO9001-2015, Certificado Orgánico, Certificado ECO-023 y FDA.

Fuente Comunicae