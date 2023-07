El escritor Ángel Ruiz Cediel regresa a la literatura con 'La manzana'

El versado autor presenta una trama llena de corrupción, sexo, traiciones y luchas por el poder y la moralidad/COMUNICAE/

El escritor Ángel Ruiz Cediel, autor de renombre conocido por obras como Germen de Dios, semilla del diablo, Carne o Lemniscata, entre otras muchas, regresa al panorama literario después de una larga pausa en su carrera.

Su más reciente publicación, La manzana, es la novela con la que el autor ha decidido embarcarse de nuevo en el mundo de la escritura. Una novela a la que ha dedicado un tiempo y un trato muy especial, pues abarca temas tan particulares como frecuentes desde un punto de vista visceral, filosófico y emocional.

"Hay muchas personas que piensan que escribir un libro es llenar páginas con mucho texto. Es posible que haya escritores que hagan eso y produzcan obras como se producen objetos en una fábrica. No es ese mi caso. Me considero autor, y la elaboración y desarrollo de una obra, especialmente si esta es compleja y profunda, con varios niveles de lectura y comprensión, lleva mucho tiempo: documentación, fragmentación, construcción, deconstrucción, ensamblado y revisiones. Ocaso me consumió más de seis años de trabajo. La manzana, otros tantos".