El escritor David Velázquez brilla con su debut literario 'K'

Este thriller sumergirá a los lectores en una apasionante investigación para capturar a un asesino en serie y descubrir cuál es la naturaleza del bien y del mal

El escritor David Velázquez debuta en el panorama literario con 'K '(Editorial Universo de Letras), un thriller psicológico completamente adictivo con el que sorprenderá a todos los lectores.

La obra narra la historia de Scarlett Jones, una joven agente del FBI a la que se le presenta lo que quizás sea el caso más complicado de toda su carrera: varios asesinatos a sangre fría, en los que los cuerpos presentan un triángulo y una inscripción. Todo conlleva a que han sido cometidos por la misma persona: el misterioso K. Este no solo pide expresamente que sea ella quien se haga cargo de la investigación, sino que también le aportará pistas para ayudar a su captura.

"Mi fascinación por las mentes criminales me acompaña desde hace mucho tiempo. Siempre me ha cautivado la idea de entender las motivaciones detrás de algunas de las mentes más retorcidas de la historia. Esto despierta mi imaginación y me incita a explorar más en las profundidades de la psicología oscura".