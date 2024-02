España escala posiciones en el mercado europeo de complementos alimenticios, según Afepadi

Las empresas españolas de complementos alimenticios registraron un crecimiento anual del 5%/COMUNICAE/

Las empresas españolas de complementos alimenticios registraron un crecimiento anual del 5%

Afepadi, la Asociación española de complementos alimenticios, defiende la importancia de impulsar el desarrollo de la industria y de proporcionar un marco normativo estable en beneficio del sector y de los consumidores.

España es uno de los países europeos con un mayor crecimiento en el sector de complementos alimenticios, según datos del estudio publicado por Euromonitor en 2023 y recogidos por Afepadi en su último informe anual.

Tal como se refleja en el estudio, las empresas españolas de complementos alimenticios registraron una facturación anual conjunta de cerca de 2.000 millones de euros, con un crecimiento anual del 5%, posicionando a España como el quinto mercado europeo con mayor importancia para el sector. Estos resultados se deben a la fortaleza de la industria del país, siendo líder en número de nuevos lanzamientos, así como también al dinamismo que muestra el mercado.

Además, según datos recogidos en el informe realizado en el 2019 por Food Supplements Europe (FSE), ‘How food supplements can help contribute to public health in Europe?’, el uso de complementos alimenticios también tendría un impacto en el gasto sanitario, alcanzando un ahorro significativo de 8.873 millones de euros en un período de cinco años.

En cuanto a las características del mercado español, el estudio realizado por Afepadi entre dietistas-nutricionistas en España en 2022 refleja que un 74% de estos profesionales de la salud recomienda a sus pacientes el consumo de complementos alimenticios. El motivo más destacado por el que estos profesionales recomiendan el consumo de complementos alimenticios es para complementar la dieta (83%), seguido de la salud intestinal (59%) y el deporte (41%). Otros motivos incluyen el bienestar mental, afecciones leves, apoyo al sistema inmune y el control de peso.

Los complementos alimenticios más demandados en Europa incluyen vitaminas y minerales, con una alta demanda en vitamina D, seguida por la vitamina C y el magnesio, según la encuesta realizada por Food Suplements Europe (FSE) e Ipsos en 2022. En el ámbito deportivo, se destaca que las barritas energéticas, sueros, batidos y preparados a base de proteínas son los productos dietéticos más consumidos. Y entre los alimentos para el control de peso, encontramos los preparados para sustituir alguna comida al día.

En relación con las fuentes de información, según el estudio de FSE e Ipsos, los españoles muestran una preferencia notable por consultar a profesionales de la salud en comparación con el promedio europeo, con un 88% en España frente a un 71% en Europa. Las farmacias emergen como el principal canal tanto de venta como de asesoramiento con un 61%, seguidas por herboristerías con un 23% y por grandes superficies, que acaparan el 20%.

España está en camino de convertirse en un país de referencia del sector de los complementos alimenticios y prueba de ello es el respaldo significativo que ha recibido la industria española con la decisión de traslado de Vitafoods, la feria internacional líder en el sector, a Barcelona en 2025. Este evento destaca la solidez del sector, posicionando a España y Barcelona como centro de innovación y desarrollo en complementos alimenticios.

Mónica Gispert, presidenta de Afepadi, resalta el compromiso de la asociación con el fomento de la industria, la mejora de la salud y calidad de vida, además de promover un consumo responsable. Subraya la defensa de los derechos del consumidor, el estímulo al empleo y el impulso hacia un desarrollo sostenible del sector. Actualmente, las empresas vinculadas a Afepadi proporcionan empleo a más de 11.000 personas en España.

Gispert afirma que el propósito de la asociación es posicionar a España como líder en la producción y exportación de complementos alimenticios, animando a empresas no miembros a asociarse y beneficiarse del apoyo de Afepadi en áreas legales, de etiquetado y comercialización. Un equipo de expertos experimentado y profesional que defiende los intereses del sector y de los consumidores ante organismos nacionales e internacionales.

Como entidad activa en asociaciones empresariales, Afepadi brinda asesoramiento sobre regulaciones, promueve alianzas y facilita la internacionalización mediante análisis de mercado y presencia en ferias, reforzando la posición de sus miembros.

Fuente Comunicae