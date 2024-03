Los españoles valoran cada vez más la sostenibilidad y eficiencia energética al comprar un electrodoméstico

El estudio de consumo "Hábitos de uso del electrodoméstico en España", desarrollado por Fagor Electrodoméstico, analiza la adaptación de la población a la tecnología del hogar y las nuevas formas de consumo. Cerca del 90% de los encuestados comprende el significado del certificado energético y destaca que el bajo consumo es un factor crucial en el uso de electrodomésticos. Según el estudio, Cantabria, Canarias y Galicia son las regiones donde la población está más concienciada con la eficiencia energética/COMUNICAE/

El estudio de consumo "Hábitos de uso del electrodoméstico en España", desarrollado por Fagor Electrodoméstico, analiza la adaptación de la población a la tecnología del hogar y las nuevas formas de consumo. Cerca del 90% de los encuestados comprende el significado del certificado energético y destaca que el bajo consumo es un factor crucial en el uso de electrodomésticos. Según el estudio, Cantabria, Canarias y Galicia son las regiones donde la población está más concienciada con la eficiencia energética

Casi el 90% de los españoles valora el certificado energético al comprar un electrodoméstico y prefiere aquel que consuma poco. El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética y esta es una de las conclusiones del estudio de consumo "Hábitos de uso del electrodoméstico en España", desarrollado por Fagor Electrodoméstico, firma líder en el sector, que demuestra la importancia cada vez mayor de la sostenibilidad en la sociedad actual.

El estudio concluye que la eficiencia energética, junto con la facilidad o sencillez a la hora de usar un electrodoméstico, son aspectos determinantes para los usuarios. En este sentido, la mayoría de los encuestados comprende el significado y trascendencia del certificado energético y lo tiene en cuenta en el equipamiento de su hogar.

En cuanto al tipo de electrodomésticos, una de las preferencias de los usuarios en el uso de la placa de cocina es su bajo consumo (21,81%). Este factor se aprecia también en la elección y utilización de la lavadora: más de 1 de cada 5 encuestados considera clave que consuma poco y cerca del 60% de las personas afirma que las funciones que suelen utilizar más son el programa Eco (58,86%) o el programa corto para carga pequeña.

Con ello se demuestra una mayor incidencia de las prácticas sostenibles y consumo responsable por parte de la población, el cual varía en función del nivel socioeconómico y la edad.

El horno, otro de los electrodomésticos imprescindibles, también está vinculado a la eficiencia energética y sostenibilidad, ya que su limpieza automática o pirólisis asegura un mejor consumo y un ahorro económico. Sin embargo, no es una cuestión prioritaria para los encuestados: el 33% de los hogares españoles no posee dicha función de limpieza automática del horno; el 12,25% de las personas no sabe qué significa, mientras que el 43% todavía limpia el horno a mano.

La importancia de la sostenibilidad, por comunidad autónoma

El estudio destaca un aspecto significativo en las comunidades autónomas, donde la sostenibilidad también desempeña un papel esencial en el uso de electrodomésticos. En cuanto al uso de las placas de cocina y el compromiso medioambiental, destaca especialmente Navarra (28,57%) y Galicia (28,07%). Esto indica que las preferencias en el uso de este electrodoméstico pueden estar fuertemente influenciadas por consideraciones de eficiencia energética en estas áreas geográficas.

Por su parte, en el caso de la lavadora, en Canarias (71,47%), Cantabria (84,62%), Galicia (64,91%), Navarra (57,14%) y el País Vasco (58,70%), prevalece la utilización del programa ECO, optando por la elección de programas de lavado más eficientes y sostenibles.

El estudio de consumo "Hábitos de uso del electrodoméstico en España"

El estudio, que se ha realizado sobre una base representativa de 1004 personas de 30 a 65 años, aborda las dificultades en el uso de los electrodomésticos de los españoles, con conclusiones específicas por provincias y comunidades autónomas.

La tecnología ha cambiado el uso que se hace de los electrodomésticos, desde el uso de los modos eco hasta la integración de cocinas con temporizador. Esto facilita la vida a los consumidores, que es lo que pretende el corazón de la campaña "La vida que quieres", de Fagor Electrodoméstico. Este estudio pretende analizar la adaptabilidad de la población a estas nuevas formas de consumo.

De este modo, el estudio revela que la simplicidad y la eficiencia son aspectos clave para los usuarios. Concluye que casi el 60% de los encuestados considera la placa de cocina como el electrodoméstico más fácil de usar. La preferencia por la sencillez es un denominador común, con casi el 90% de las personas optando por electrodomésticos fáciles de utilizar en lugar de aquellos con tecnología más complicada.

Se puede encontrar toda la información completa del estudio en la web: https://www.fagorelectrodomestico.es/habitos-uso-electrodomestico

Descargar la nota de prensa

Sobre Fagor Electrodoméstico:

Fagor Electrodoméstico cuenta con más de 60 años de experiencia y se ha convertido, actualmente, en un referente en el sector en España, Europa y otros países del norte de África y América Latina.

Su gran oferta de electrodomésticos abarca la gama doméstica y se caracterizan por su calidad y por estar equipados con la última tecnología. La firma cuenta con hornos, placas de cocción, microondas, frigoríficos, lavavajillas, lavadoras y secadoras, capaces de adaptarse a cada cocina. Con todos ellos, Fagor Electrodoméstico ofrece la máxima confianza y la total seguridad al cliente, adaptándose a las necesidades de cada consumidor.

Fagor Electrodoméstico es actualmente patrocinador del Atlético de Madrid Femenino hasta la temporada 23/24.

