'Te espero en las Termópilas', una historia plural financiada por crowdfunding

Una aventura entre amigos es la trama de este emocionante y desternillante libro

Te espero en las Termópilas es la historia de unos amigos que deciden volver a vivir las aventuras de la juventud tras el paso de los años. El plan es hacer una escapada y subir a la montaña para evocar otros tiempos. Pero los años no han pasado en balde. Se dan cuenta de que ya no tienen las mismas habilidades que entonces pero lo que sí mantienen viva es su amistad y sus ganas de pasarlo bien. Lo que parece algo, relativamente, normal se convierte en una aventura. El caos y la incertidumbre se apodera de esta trama convirtiendo el relato en una sucesión de episodios emocionantes en los que no falta la acción. Por otro lado, en otro lugar del planeta ocurren otros hechos que nada tienen que ver con ellos. No se puede contar más. Solo que el lector se va a ver inmerso en una historia desternillante de principio a fin.

Te espero en las Termópilas es un proyecto que ha sido posible gracias a financiación a través de crowdfunding. Un sistema de mecenazgo colaborativo con el cual ha podido ver la luz esta historia de Guillermo Ponce Ramírez, este joven autor, que ha convertido su ilusión en un libro.

Sinopsis del libro

Un grupo de viejos amigos decide realizar una escapada a la montaña para recordar sus viejas hazañas de juventud.

Durante su visita al monte, descubrirán que ya no están tan preparados para hacer las locuras que hacían de niños y adolescentes, como recordaban, pero que sí mantienen su gran amistad y su bueno humor ante cualquier contratiempo que les ocurra. Vivirán una historia rocambolesca, caótica y extrema que les llevará a revivir los mejores años de sus vidas y a reírse como nunca antes lo habían hecho. Junto a ellos, en el otro extremo del territorio que ocupaban, se desarrollará otra curiosa historia de la que nada sabrán los protagonistas.

Esta es una completa y desternillante locura de principio a fin. "Sumérgete en la fantástica historia de Poti y sus amigos y déjate arrastrar por el caos", recomienda el autor.

El autor

"Escribir no es nuevo para mí. A los 18 años empecé a redactar pequeños relatos para mí mismo o para mis amistades. Un día, una buena amiga me insistió en que publicara mis historias, así que decidí escribir un libro completo. No fue fácil, pero, conforme me llegó la inspiración, ya no paré hasta terminarlo. Así nació Te espero en las Termópilas. Y desde entonces, no he parado".

