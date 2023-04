"Estamos en un momento perfecto para opositar": Sonia Postigo analiza el futuro de la Administración en 'Empleo Público' de Opostal.es

Sonia Postigo, coordinadora de Talento de la Dirección General de Función Pública, ha explicado, en el programa de Opostal.es, cuál es el principal objetivo que tiene la Administración Pública para atraer nuevos perfiles e incorporar talento. Además, el subdirector general de Aprendizaje del INAP, Israel Pastor, señala a las competencias digitales como uno de los grandes pilares sobre los que se sustenta la estrategia de aprendizaje de la función pública y de captación de talento/COMUNICAE/

Sonia Postigo, coordinadora de Talento de la Dirección General de Función Pública, ha explicado, en el programa de Opostal.es, cuál es el principal objetivo que tiene la Administración Pública para atraer nuevos perfiles e incorporar talento. Además, el subdirector general de Aprendizaje del INAP, Israel Pastor, señala a las competencias digitales como uno de los grandes pilares sobre los que se sustenta la estrategia de aprendizaje de la función pública y de captación de talento

La captación de talento es una de las grandes prioridades para la Administración Pública, y también uno de sus principales retos. Especialmente en un momento como el actual, en el que, según diversas estimaciones, algo más del 50% de los funcionarios se van a jubilar en la próxima década. Este envejecimiento del personal público se traduce en una mayor urgencia de incorporar nuevos perfiles a la Administración, perfiles adaptados a las necesidades actuales para ofrecer un servicio público de calidad que responda a las demandas de la población.

La Administración es una alternativa que ofrece múltiples posibilidades para desarrollar el talento y crecer desde el punto de vista profesional a cualquier persona que quiera hacerlo. Sin embargo, muchas personas desconocen todas estas opciones de empleo público. Sonia Postigo, Vocal Asesora y Coordinadora de Talento en la Dirección General de Función Pública, ha explicado en 'Empleo Público', de Opostal.es, en qué consiste el Plan de Captación de Talento, para dar a conocer las diversas salidas profesionales que ofrece la Administración.

En palabras de la propia Sonia Postigo, hoy en día existe un "problema de divulgación" entre la sociedad española. "Cualquier persona, con cualquier tipo de formación, puede acceder a una plaza, puesto que las posibilidades de empleo son inmensas", afirma Postigo. En este sentido, la flexibilidad del sector público no solo se reduce a la igualdad de oportunidades para todo el mundo, sino también a su gran capacidad de movilidad horizontal y vertical.

Ser funcionario o trabajador del sector público no significa permanecer toda la vida en un mismo puesto si uno no quiere. La Administración Pública ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas facetas laborales y competencias en otros cuerpos o ámbitos, lo cual supone no solo una oportunidad de cambio sin perder la plaza, sino una ocasión para ampliar el bagaje de conocimientos.

La digitalización, ingrediente clave en la Administración del siglo XXI

En la misma línea que Sonia Postigo se sitúa el discurso de Israel Pastor, subdirector General de Aprendizaje del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que también ha explicado en "Empleo Público" cuáles son las claves más importantes para la Administración en lo que respecta a la captación de talento. Pastor ha relatado que "las competencias digitales constituyen uno de los ejes principales de la estrategia de aprendizaje para el año 2023-2024 que ha construido el INAP".

Israel Pastor asegura que la capacidad de reclutar nuevas personas para seguir construyendo la administración del futuro se ha recuperado, tras superar las dificultades comunes de los últimos años. "Necesitamos personas y talento que refuercen los servicios públicos, y ese es el gran reto que tenemos para este año. Pero, también, tenemos una crisis demográfica en la función pública. La falta de reposición que ha habido durante los últimos años nos ha dejado una administración envejecida, y ahora mismo estamos en un buen momento para incorporar talento que tenga capacidad de satisfacer lo que demandan los ciudadanos", afirma el subdirector general de Aprendizaje del INAP.

