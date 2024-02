Estudios clínicos respaldan la eficacia de la depilación con luz pulsada

La depilación con luz pulsada ha sido validada por la ciencia. SmoothSkin presenta una serie de estudios clínicos que confirman de manera contundente la eficacia de este método en la eliminación del vello no deseado. Los resultados de estos estudios también destacan su seguridad y conveniencia como alternativa a otros métodos de depilación tradicionales. Estas conclusiones refuerzan la confianza en esta tecnología como una solución efectiva y duradera para aquellos que buscan una piel suave y sin vello/COMUNICAE/

La depilación con luz pulsada ha sido validada por la ciencia. SmoothSkin presenta una serie de estudios clínicos que confirman de manera contundente la eficacia de este método en la eliminación del vello no deseado. Los resultados de estos estudios también destacan su seguridad y conveniencia como alternativa a otros métodos de depilación tradicionales. Estas conclusiones refuerzan la confianza en esta tecnología como una solución efectiva y duradera para aquellos que buscan una piel suave y sin vello

¿Cómo funciona la depilación por luz pulsada?

La depilación por luz pulsada intensa (IPL) funciona emitiendo pulsos de luz que son absorbidos por la melanina en el folículo piloso. Cuando la luz pulsada alcanza la melanina en el folículo piloso, se convierte en calor. Este calor debilita el folículo piloso y evita que el vello vuelva a crecer en el futuro.

La depilación con luz pulsada, un método EFICAZ

Un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology ha evaluado la eficacia de la IPL. En este estudio, se incluyeron participantes con diversos tipos de piel y colores de vello. Después de seis sesiones de tratamiento con IPL, se observó una reducción significativa en la cantidad de vello en el área tratada. En promedio, los participantes experimentaron una reducción del vello de aproximadamente el 80% en comparación con los niveles iniciales antes del tratamiento. El porcentaje puede elevarse hasta el 99% cuando se utilizan determinados dispositivos como los desarrollados por la marca SmoothSkin. Está clínicamente probado que SmoothSkin Pure Fit ofrece resultados visibles en 2 semanas y hasta un 99% de reducción del cabello en 12 semanas. La marca británica cuenta con un equipo dedicado de expertos que ha llevado a cabo más de 5550 tratamientos clínicos hasta la fecha a través de estudios éticamente aprobados que cumplen con los estándares médicos e internacionales. Estos resultados sugieren que la IPL es altamente efectiva para la reducción a largo plazo del vello no deseado.

Otra investigación publicada en Lasers in Surgery and Medicine también respalda la eficacia de la depilación IPL. Este estudio examinó los efectos de la IPL en la depilación de áreas específicas del cuerpo, como las axilas y las piernas. Tras varias sesiones de tratamiento con IPL, los participantes experimentaron una reducción significativa del vello.

Ambos estudios resaltan la eficacia de la depilación IPL en la reducción permanente del vello, con resultados positivos observados después de múltiples sesiones de tratamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la respuesta individual al tratamiento puede variar según factores como el tipo de piel, el color y el grosor del vello, así como la frecuencia y la consistencia del tratamiento.

La depilación con luz pulsada, un método SEGURO

La seguridad de la depilación IPL ha sido objeto de numerosos estudios clínicos a lo largo de los años. Uno de los estudios importantes en este campo es el publicado en Dermatologic Surgery, que examinó específicamente la seguridad de la IPL en una amplia variedad de tipos de piel y colores de vello. Este estudio involucró a un gran número de participantes con diferentes fototipos de piel, desde los más claros hasta los más oscuros, y colores de vello variados. Los resultados mostraron que la depilación IPL era generalmente segura en todos los tipos de piel y colores de vello examinados. Los efectos secundarios observados fueron en su mayoría leves y transitorios, como enrojecimiento o hinchazón en el área tratada, y desaparecieron rápidamente después del tratamiento.

Aun así, las mejores depiladoras con luz pulsada como las desarrolladas por SmoothSkin llevan incorporado un sensor de tono de piel que no permite emitir flashes cuando el tono de piel no es adecuado o seguro para este tipo de depilación.

