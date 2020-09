EthicHub vuelve a compensar a los usuarios que han sufrido pérdidas económicas a causa del Covid19

EthicHub, plataforma que pone en contacto a pequeños agricultores desbancarizados con inversionistas de todo el mundo, volverá a compensar, en distintos grados, a los usuarios que han visto su rentabilidad global mermada a causa de la incertidumbre económica derivada de la pandemia global del COVID 19/COMUNICAE/

EthicHub, plataforma que pone en contacto a pequeños agricultores desbancarizados con inversionistas de todo el mundo, volverá a compensar, en distintos grados, a los usuarios que han visto su rentabilidad global mermada a causa de la incertidumbre económica derivada de la pandemia global del COVID 19

Como ya sucedió el pasado mes de julio, la multipremiada startup destinará parte del premio recibido en la final de Chivas Ventures, como campeones de España, para esta segunda compensación. Y como entonces, el objetivo es poner en valor la labor de los usuarios de su plataforma y paliar las rentabilidades negativas ocasionadas por el desplome de la moneda local de los agricultores respecto al dólar estadounidense. Una situación sobrevenida que ha tenido efectos indeseables al coincidir con el repago de algunos de los proyectos financiados. Para materializar esta segunda compensación, el equipo de EthicHub volverá a destinar parte del premio económico recibido como co ganadores de Chivas Venture para financiar un nuevo proyecto, donde la empresa social española aportará el equivalente a las pérdidas de los usuarios que se han visto especialmente afectados. Al vencimiento del proyecto, los afectados recibirán el principal -aportado a su nombre por EthicHub-, más los correspondientes intereses abonados por los agricultores.

Gabriela Chang, co fundadora de EthicHub, repite el mismo argumento esgrimido en julio para explicar el motivo de esta segunda compensación, señalando que “resulta muy doloroso que, por causas ajenas a nosotros, aún después de lograr por segundo año consecutivo un impecable 0% de impagados, los ethichubbers sufrieran pérdidas cuando todos los que formamos la familia de EthicHub habíamos realizado nuestro trabajo y cumplido con nuestra parte, especialmente los agricultores, que cumplidamente pagaron sus préstamos más los intereses. Así que la decisión del equipo ha sido unánime: destinar parte del premio económico recibido como co ganadores del Chivas Venture para compensar a los usuarios más afectados y no dañar el canal de financiación de nuestros agricultores, que han validado su reputación con el esfuerzo de su trabajo constante ”.

Aunque esta segunda compensación también tiene un carácter excepcional -porque como se recoge en los Términos y Condiciones de la plataforma, toda inversión conlleva un riesgo- el equipo ha tomando en cuenta la coincidencia de la pandemia con la etapa seed de la empresa y con el hecho de contar con el premio económico percibido como finalistas del Chivas Venture de este año. Una decisión adoptada por Chivas Venture, tras la cancelación de la final mundial, para ayudar a las empresas finalistas a sobrellevar la crisis causada por el Covid19.

De esta forma, el equipo de EthicHub quiere poner en valor y reconocer a los usuarios de la plataforma que, con sus inversiones en los distintos proyectos, han demostrado su compromiso y confianza en construir juntos un sistema económico más sostenible, donde el beneficio de uno significa el beneficio de todos, de manera que toda la comunidad de ethichubbers resulte más fortalecida y unida.

Fuente Comunicae