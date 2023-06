Europa estudia prohibir la venta y alquiler de viviendas que no cumplan con la Directiva de eficiencia energética en 2030: el Libro del Edificio Existente es el paso previo imprescindible

IESA explica que el Libro del Edificio Existente es un documento informativo, que sirve para conocer el estado de las comunidades de propietarios y que es muy posible que la normativa europea lo haga obligatorio para todos los edificios en 2027/COMUNICAE/

IESA explica que el Libro del Edificio Existente es un documento informativo, que sirve para conocer el estado de las comunidades de propietarios y que es muy posible que la normativa europea lo haga obligatorio para todos los edificios en 2027

"Imagina que heredas un piso y decides ponerlo en alquiler o vender. Imagina que cuando vas a hacerlo recibes una notificación indicándote que no es posible porque su certificado energético es G". Hoy en día en Francia no lo imaginan, es una realidad. Francia se ha adelantado a todos y ya desde este mismo año se prohíbe la venta o alquiler de inmuebles que no tengan una certificación energética adecuada.

La Unión Europea se ha tomado muy en serio el cambio en el modelo energético. La Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación contempla dos objetivos: para 2030 todos los edificios de viviendas existentes deberán tener una calificación energética mínima E y para 2033 mínima de D. Asimismo, introduce el concepto de edificio cero emisiones y el Pasaporte de Renovación Energética para que los propietarios planifiquen las obras de rehabilitación.

El objetivo de la Unión es múltiple:

Se reduce la demanda de energías no renovables, de las que son importadores netos.

Se mejora la calidad de vida y el confort de los ciudadanos.

Se reactiva la economía en un ambicioso proceso de renovación del parque de viviendas europeo.

En España con más del 80% de las viviendas anteriores a 1980 la necesidad de rehabilitación va a ser enorme.

¿Qué medidas o qué actuaciones son necesarias para poder poner en alquiler o vender ese piso heredado con una certificación G?

El Libro del Edificio Existente (LEE) es el mejor inicio para conocer estas medidas. El Libro del Edificio Existente (LEE) es un conjunto de documentos obligatorios que contienen toda la información necesaria para que la comunidad de vecinos y los propietarios puedan realizar una correcta utilización y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones. Además, es un requisito para tener acceso a las subvenciones para mejoras en las comunidades.

El LEE incorpora el Certificado de Eficiencia Energética y permite conocer que mejoras se pueden realizar en las comunidades de propietarios, es una verdadera hoja de ruta hacia la eficiencia energética.

El Libro del Edificio Existente tiene un coste medio de 1.900€ pero ahora es posible obtener una subvención del 100% para su elaboración, en las comunidades autónomas en las que se haya abierto el programa de ayuda a la elaboración del LEE para la rehabilitación y redacción de proyectos de rehabilitación, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Las comunidades autónomas son las siguientes: Castilla la Mancha, Madrid, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Islas Baleares y Andalucía.

La mayoría de los administradores de Fincas pueden realizar esta solicitud de forma 100% online a través del software de gestión que utilizan en su día a día: Gesfincas de IESA.

"El Libro del Edificio Existente no obliga a realizar ninguna obra. Se trata de un documento informativo, que sirve para conocer el estado de las comunidades de propietarios y que es muy posible que la normativa europea lo haga obligatorio para todos los edificios en 2027", comenta Enrique Sánchez, director general de IESA. "Tiene un coste medio de 1.900€, pero se puede obtener de manera gratuita a través de IESA mediante los Fondos Europeos NEXTGEN".

