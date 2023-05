Existe una modalidad de Cuádruple limpieza o Cleantox facial según expertas de marcas como Boutijour o Medik8

La limpieza pasa a un nuevo nivel con este concepto que pasa por cuatro pasos y que va mucho más allá de cómo se tiene concebida/COMUNICAE/

La limpieza pasa a un nuevo nivel con este concepto que pasa por cuatro pasos y que va mucho más allá de cómo se tiene concebida

Si ya se es alumna aventajada de belleza, seguramente se conocerá la importancia de realizar una rutina de doble limpieza por la noche, con fase de desmaquillado y de eliminación de impurezas. ¿Y si unos tres o cuatro días a la semana, este ritual se pudiera completar para conseguir más y mejores resultados? Descubren una palabra que se refiere a una técnica que, si se prueba, ya no va a desaparecer del vocabulario habitual porque va a enamorar. Se trata del concepto CLEANTOX, sí, porque el lenguaje sajón se sabe que está en todas partes, a veces en pro de dejar claros conceptos que en español serían más complejos de explicar y, claramente, este es un perfecto ejemplo de ello. Consiste en una limpieza en cuatro pasos y, eso sí, alguno puede descuadrar bastante, porque no se ve. Ya que la tercera fase es de limpieza de toxinas con drenaje linfático.

¿Qué es y qué se consigue con la cuádruple limpieza?

No es nada desconocido que el hecho de realizar un buen drenaje linfático ayuda a liberar toxinas y aumenta la tonificación. Tampoco es un secreto que la doble limpieza mejora la piel o que una exfoliación completa es el reseteo que toda tez necesita. De esta manera, si se sofistica la doble limpieza añadiendo dos pasos más, los resultados serán de órdago. ¿A quién se debe el concepto de cuádruple limpieza o cleantox? A Raquel González, cosmetóloga y directora de educación de Perricone MD. "Todo pasa por comentar con un limpiador de base oleosa seguido de uno en gel, continuando limpiador-exfoliador que resetee la piel y terminando con una limpieza de toxinas con piedra gua sha", afirma. ¿El plan? Cuatro pasos que le hacen a la piel un completo cambio de esos de ‘antes y después’.

Pasos 1 y 2: la doble limpieza de siempre

No se entrará demasiado en detalle aquí, porque seguro que se tiene sobresaliente en este asunto y, si no es el caso, lo dejan claro en pocas palabras. Por la noche, la piel debería usar dos limpiadores porque cada uno de ellos será mejor para eliminar unas de las impurezas que se depositan en el rostro. Los limpiadores oleosos retiran mejor el maquillaje y el SPF, mientras que los formatos en gel acaban con el resto de suciedad.



Si no se sabe cuál escoger, como limpiador oleoso suele fascinar a todo el mundo Lipid Balance Cleansing Oil, de Medik8, "un aceite que se trabaja primero en seco hasta fundir el maquillaje y, después, se le añade agua y pasa a una ligera leche para después ser aclarada", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma. Limpia de vicio y cuida la piel con su fórmula rica en Omegas, aceite de cártamo, vitamina E y otros antioxidantes.

Lipid Balance Cleansing Oil de Medik8, 38 € en Medik8.es

Como segundo paso, el nuevo lanzamiento de Boutijour, Lotus Leaf Cleansing Gel. Se trata de un limpiador súper suave y gentil con la piel, cargado de antioxidantes como la flor del loto cuya función es eliminar todas las impurezas y tiene un complejo antipolución. También lleva camelia, melisa, caléndula, granada, etc. un mix calmante y antioxidante perfecto.

Lotus Leaf Cleansing Gel de Boutijour, 33 € en Purenichelab.com

Paso 3: limpieza renovadora por exfoliación

Para Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode, este ritual requiere de una exfoliación, algo clave. "Una piel se mantiene joven, cuidada y luminosa cuando tiene la exfoliación adecuada. La piel necesita un empuje para renovarse y eliminar las células muertas", comenta. Recomienda Adzuki & Ragi Fantasy, un polvo exfoliante que también termina de limpiar la piel porque no solo exfolia (con gluconolactona y ácido fítico), ya que limpia gracias a la acción higienizante de las habas de adzuki, súper ricas en saponinas. Esto es fundamental para terminar de eliminar todo aquellos que los otros limpiadores quizás no hayan podido: puntos negros, exceso de sebo o filamentos sebáceos, etc.

Adzuki & Ragi Fantasy, 34 € en Byoode.com

Paso 4 y lo diferente: limpieza detoxificante

Para concluir, se recomienda hacer una limpieza de toxinas que terminará de purificar rostro, cuello y escote. Se ha de contar con una piedra Gua Sha, diseñada con diferentes formas para adaptarse a las distintas áreas del rostro. De entre todas, se quedan con una que acaba de lanzar Boutijour, Greentox Gua Sha. Se verá que lleva muchos más dientes "es más drenante que las planas y te permite estimular varios puntos de los meridianos que desintoxican y oxigenan con mucha mejor precisión", explica Marta Agustí, experta y técnica cosmética de la plataforma de belleza Pure Niche Lab. Con ello, se consigue "proporcionar un masaje de spa en casa con efecto detoxificante mediante drenaje linfático. La podemos usar en rostro, cuello y escote e, incluso, en la zona de los hombros, donde más toxinas suelen acumularse", añade desde Boutijour su directora técnica, Bella Hurtado.

Greentox Gua Sha de Boutijour, 59 € en Purenichelab.com

Sobre cómo usarla: "debemos masajear los surcos naso genianos con el lado más largo de la gua sha estimulando desde la nariz hacia los pómulos. También la trabajaremos desde la zona media de la mejilla hacia las orejas. Por último, presionaremos el ganglio linfático en el área del cuello con la punta más aguda de la gua sha dirigiéndola hacia abajo, de manera que dirijamos las toxinas hacia la axila", explica Hurtado.

