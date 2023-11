Experian trae a España "Aidrian", su primera solución contra el fraude transaccional basada en Inteligencia Artificial y Machine Learning

Aidrian permite generar hasta un 15% más de ingresos al reducir los falsos positivos/COMUNICAE/

Aidrian permite generar hasta un 15% más de ingresos al reducir los falsos positivos

Experian, compañía de datos y analítica especializada en gestión de riesgo de crédito y prevención de fraude, ha lanzado en España "Aidrian", una solución en la nube, que apoyada en Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning permite combatir el fraude transaccional. Aidrian, combina la IA junto con cientos de parámetros de un dispositivo para conseguir una alta precisión en la identificación de fraude a través de reglas flexibles y configurables. Esto permite generar hasta un 15% más de ingresos al reducir los falsos positivos.

El nivel de precisión significa que se puede reducir significativamente el fraude sufrido sin dejar de ofrecer a los clientes un proceso de pago sencillo, rápido y sin fricciones. La capacidad de Aidrian para distinguir entre clientes legítimos aporta mejoras tangibles en la experiencia de cliente que permiten mayor y mejor conversión a ventas. "Con este lanzamiento, Experian muestra su apuesta por la innovación y la tecnología de última generación puesta al servicio de las compañías no solo para reducir sus pérdidas por el fraude, sino para mejorar su relación en el día a día con sus clientes", señala Malin Holmberg, CEO EMEA & APAC de Experian.

En los últimos años, el fraude relacionado con los medios de pago es cada vez más complejo y evoluciona más rápidamente, no solo para el comercio electrónico, sino también para el sector de las telecomunicaciones y para los proveedores de financiación a través de modelos como Buy Now Pay Later que asumen el riesgo de crédito. De hecho, el estudio Business and Consumer Insight Report 2022 de Experian señala que para el 70% de las empresas prevenir el fraude supone su principal preocupación, la cifra más alta que se haya alcanzado nunca.

Uno de los grandes problemas en la prevención de fraudes es que las empresas, en su empeño por reducirlos, bloquean compras de clientes legítimos. De hecho, el mismo informe apunta a que una de cada cinco transacciones se rechaza por error, generando una pérdida de ingresos evitable utilizando herramientas más eficaces en la detección de los intentos de fraude.

Desde esta perspectiva, es esencial actualizar las capacidades de detección de fraude de forma recurrente para evitar rechazar las transacciones legítimas. Sin embargo, la constante evolución en la variedad y la rapidez de esquemas adoptados por los defraudadores demanda una solución en continua actualización y que aporte eficacia en la detección y velocidad.

"Las empresas quieren reducir sus tasas de fraude y mejorar sus niveles de aceptación, por lo que hemos creado una solución contra el fraude centrada en maximizar el crecimiento de los ingresos y la mejora de la rentabilidad. El impacto de este enfoque innovador es un sistema de fraude que evalúa dinámicamente a cada cliente y predice automáticamente el riesgo de fraude para proporcionar una decisión precisa, fiable y rápida, impactando positivamente en la experiencia de cliente", destaca Jorge Hernández, General Manager de Experian España.

Una plataforma modular adaptada a la evolución del fraude

Aidrian, plataforma modular concebida de forma flexible, permite crear sistemas personalizados ajustados a las necesidades y demandas de cada cliente, incluso acoplándose con soluciones ya existentes.

"Entre las ventajas que ofrece Aidrian se encuentran los aumentos de las ventas, la escalabilidad y la reducción de la revisión manual", comenta Jorge Hernández, General Manager de Experian España. "Hemos diseñado Aidrian explotando al máximo nuestra experiencia en el uso de IA y en la detección del fraude con dos objetivos fundamentales: ayudar a nuestros clientes a generar mayores ingresos manteniendo la experiencia de cliente mientras combaten eficazmente el continuo aumento de la ciberdelincuencia".

En el núcleo de Aidrian se encuentra el modelo de Machine Learning, personalizado para cada cliente, que evoluciona continuamente reentrenándose cada dos semanas para clasificar desde un punto de vista de identificación de fraude a las transacciones de forma cada vez más precisa y fiable.

"Entre las principales ventajas del uso del modelo de Machine Learning en la prevención de fraudes encontramos la reducción de la tasa de fraude, de la revisión manual y de la tasa de falsos positivos. El modelo personalizado en constante de aprendizaje de Aidrian basado en IA con datos de perfiles de dispositivos identifica transacciones fraudulentas accediendo al mayor conjunto de datos posible, escalándose fácilmente y adaptándose a los picos de demanda", subraya Jorge Hernández.

Fuente Comunicae