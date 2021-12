Las experiencias Giftable, disponibles en 19 países europeos

Giftable, la popular startup que ha transformado los regalos online en experiencias de la vida real, está ampliando su servicio desde su Luxemburgo natal a otros 19 mercados de toda Europa.

La aplicación, disponible de forma gratuita en Android e IOS, se basa en combinar el concepto de regalar en línea -que ha crecido exponencialmente durante la pandemia- con experiencias en persona en tan solo tres clicks. Una idea, además, perfecta para estas fechas.

Los usuarios sólo tienen que seleccionar una experiencia - desde una visita a un salón de belleza hasta una cena romántica - y enviarla a un amigo, familiar o colega para demostrar lo mucho que les importa e incluso disfrutarlo con él.

Expansión: de Luxemburgo al resto de Europa de la mano de TUI

Hasta ahora, sus ofertas sólo estaban disponibles para los usuarios de Luxemburgo, sede de la start up, pero una reciente asociación con TUI Musement está ayudando a la empresa a expandirse por toda Europa.

“TUI Musement, que forma parte de la marca TUI, ofrece una plataforma digital que permite a las marcas operar a nivel internacional con entrega local. Esta asociación también significa que el catálogo de regalos de Giftable aumentará a más de 40.000 opciones de regalo diferentes” explican.

Ahora, cualquier persona de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal puede regalar una experiencia e impulsar la conexión humana.

El empresario Michel Hoffmann, fundador de Giftable, afirma que "durante la pandemia, prácticamente todo se trasladó a Internet. Con las compras online, por ejemplo, tenemos acceso a más productos y servicios desde el sofá que desde la calle. Sin embargo, la interacción social es un área en la que lo digital nos sigue defraudando. Zoom no es rival para un café con un amigo. Skype no es rival para una emocionante partida de láser tag presencial. A través de la expansión europea de Giftable, esperamos mostrar esas cosas que nos gustaba hacer y que siguen esperándonos y son posibles”.

El enfoque de Giftable se alinea perfectamente con el espíritu de la empresa matriz, The Kindness Group, que da prioridad a volver a poner al ser humano en el centro de las relaciones. En las últimas semanas, The Kindness Group ha recibido noticias muy positivas, ya que ha incorporado a la ex princesa de Luxemburgo y renombrada empresaria, Tessy Antony de Nassau, para reforzar su consejo de administración tras completar una ronda de financiación de capital.

Acerca de Giftable

Fundada en 2019, forma parte de The Kindness Group, una startup luxemburguesa cuyo objetivo es devolver a las personas al centro de las relaciones. Michel Hoffmann y su entregado equipo creen que solo la creatividad conjunta y los regalos crean intimidad y conexión y, como tal, pretenden revolucionar la forma en que las personas utilizan la tecnología para profundizar en las relaciones.

Michel Hoffmann es un dinámico y conocido empresario en serie de Luxemburgo. Tras varias aventuras y éxitos con diferentes empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, su última salida con Individuum le permite capitalizar su experiencia de los últimos 10 años para acelerar el crecimiento de Giftable no solo en Luxemburgo sino en toda Europa.