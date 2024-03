Las expertas en belleza de Aromatherapy Associates, Ambari y Byoode analizan las tendencias en belleza más virales del momento

Apuntarse a todas las tendencias beauty es complicado a nivel de tiempo y recursos y, para colmo, no todas acaban siendo tan buenas como prometían/COMUNICAE/

Apuntarse a todas las tendencias beauty es complicado a nivel de tiempo y recursos y, para colmo, no todas acaban siendo tan buenas como prometían

Se empezaron a publicar vídeos de TikTok con rutinas de belleza allá por 2020, la aparición de tendencias beauty ha ido in crescendo a una velocidad que, en muchas ocasiones, es difícil de seguir. Cabe destacar que son tendencias que, en la mayoría de los casos, no se cambian mucho los ingredientes que mejor le vienen a la piel, pero sí abogan por técnicas de aplicación un tanto estrambóticas.

2023 ha sido el período en el que más propuestas de este tipo han surgido. Algunas se han probado y otras, directamente, no han merecido la pena. Las expertas en belleza analizan las tendencias a las que van a hacerle ‘unsuscribe'.

Slugging

En pocas palabras: significa aplicar vaselina o un bálsamo al final de la rutina de skincare con el objetivo de que este producto ayude a retener la humedad. Lo primero que no termina de convencer es que es una tendencia que no es para todo tipo de pieles. "Técnicas como el slugging pueden beneficiar, pero solo a pieles muy secas o que pasen por procesos de hipersensibilidad cutánea en la que la pérdida de humedad sea muy acuciada", sostiene Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Pero no todo queda ahí, ya que las expertas no son muy partidarias de esta tendencia "porque usa productos que crean una película retenedora de la humedad a partir de ingredientes como la parafina. Este tipo de componentes pueden congestionar los poros y evitar la transpiración adecuada y correcta. Activos así pueden propiciar los puntos negros o hasta procesos de acné", explica Marta Agustí, directora técnica de Boutijour. "Es necesario crear una película protectora de la piel, pero es mejor hacerlo con cosméticos cuya formulación se componga de ingredientes afines a la propia barrera hidrolipídica. En lugar de parafinas, son mejores otros ingredientes como el escualano, las ceramidas o los ácidos grasos esenciales tipo omega", propone Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Skin flooding

De nuevo, se vuelve a técnicas que propulsan la hidratación de la piel. Las claves de esta tendencia están en tonificar mucho la piel, aplicar un sérum humectante y finalizar con una crema que selle la hidratación. "En realidad, el skin flooding es una rutina de cuidado facial estándar a la que se le ha dado un nombre llamativo, pero no difiere de cualquier prescripción para pieles que busquen mejorar sus niveles de hidratación", matiza Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Aparte de no ser nada realmente novedoso, el skin flooding sí que propone algo con lo que las expertas no comulgan mucho. "Una recomendación dentro del skin flooding es aplicar un producto después de otro, sin que el anterior se haya absorbido, con vistas a no perder humedad. Esto es incorrecto. En realidad, conviene esperar a que cada producto se absorba. No se perderá humedad y si se mezclan mucho los productos puede que se reste efectividad. Concretamente, si aplicamos la crema hidratante con el rostro aún húmedo por el sérum, puede que le quitemos algo de su capacidad emoliente. Es decir, se puede incluso influir en que la piel retenga menos hidratación, que es justo lo que queríamos evitar", añade Ferreiro. Dicho esto, sí que recomienda usar todos estos productos, pero con la aplicación recomendada por cada cosmético. Aparte, superponer varios productos similares, como los tónicos, puede no aportar un extra, ya que la piel tiene un máximo de asimilación de productos y no por aplicar más, siempre lo retendrá.

Face slapping

Muchas expertas de TikTok dicen que darse tortas en la cara mejora la absorción. ¿Será todo esto cierto? "Los productos no penetran más solo por cómo se aplican, sino por cómo son las fórmulas, que vehiculizan los activos para que penetren en las diferentes capas de piel. Esa es la verdadera clave. Dar tortas en la piel no tiene por qué mejorar, en absoluto, la absorción de un cosmético".

Otro de los supuestos beneficios del face slapping está en que las tortas mejoran la producción de colágeno. Acerca de este punto, Isabel Reverte, directora técnica de Ambari, explica que "para que la piel se regenere, a veces provocamos en ella traumas que motivan la producción celular y la síntesis de colágeno. Esto ocurre con el microneedling o con los peelings, por ejemplo. Sin embargo, estos tratan solo a nivel de piel. Cuando se produce un impacto con un tortazo, puede afectar a la musculatura del rostro, provocando un resultado negativo a medio o largo plazo o producir una hipersensibilidad cutánea". Aparte, nunca se recomendaría esto en pieles sensibles con casos de rosácea o cuperosis o que sufran de una hipersensibilidad puntual. "Este impacto en este tipo de pieles acrecentará la patología considerablemente", avisa la directora técnica, Natalia Abellán, de Rosalique. Lo más recomendable para generar más colágeno y elastina es acudir a productos ricos en ingredientes como el retinol, los péptidos, los hidroxiácidos o la vitamina C.

Whisking

"Una de las máximas tendencias está en mezclar todos los productos o, al menos, varios, en un solo paso. Sí, sí, como lees". Por ejemplo, combinar la crema hidratante, suero y unas gotas de bronceador y emulsionar para aplicar de una sentada. ¿Es una apuesta correcta? Parece ser que no, porque "cada producto está pensado para ser utilizado en cada paso de una forma. Esto obedece a sus ingredientes, cómo van encapsulados, cómo van vehiculizados…", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. "Es lo que se conoce como farmacocinética, que defiende que un ingrediente no actúa igual en la piel aplicado de una forma que de otra diferente", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. "Si se combinan todos emulsionándolos, puede que le restemos eficacia en algunos aspectos. Por ejemplo, puede ocurrir que la crema no sea tan emoliente", comenta Ana Yuste, asesora facial en Purenichelab.com.

Skin Cycling

Otra de las propuestas que más controversia ha generado se llama Skin Cycling. Aboga por usar retinol un día, al día siguiente hidroxiácidos, y luego descansar varios días. Esta tendencia defiende que así se consigue regenerar la piel sin irritarla, pero Ana Yuste, asesora facial de Purenichelab.com, opina que "la piel necesita acostumbrarse a los activos, por un lado, para evitar irritaciones y, por otro, para que el activo pueda aportar sus beneficios. Si no aplicamos de manera diaria, la piel nunca se retinizará del todo si se habla del retinol y no se consigue que se logren todos los beneficios del activo: síntesis de colágeno y elastina, regeneración, reducción de manchas…". Hacen Unsuscribed del skin cycling porque "reduce los resultados de los cosméticos. Solo puede ser útil al inicio del uso de activos que puedan irritar, como el retinol o los ácidos, pero la idea es ir usándolo cada vez más a menudo, y no lo contrario, según la piel los vaya asimilando", concluye Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

