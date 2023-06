Las expertas en belleza de Boutijour, Byoode y Aromatherapy Associates destacan lo importante que es el prelavado capilar para que el pelo dure más tiempo limpio

Para espaciar los lavados, lo que el cuero cabelludo necesita en verano es un buen prelavado, es decir, una exfoliación que acabará con los picores, el exceso de grasa, etc./COMUNICAE/

Solo quien tiene que bregar con el cuero cabelludo graso sabe lo incómodo que es, día tras día, sentir ese exceso de sebo en la raíz del pelo. La primera solución que se viene a la mente en ese momento es: lavar con más frecuencia. Pero ¿y si la solución no estuviera solo en lavar (y lavar más) sino en prelavar? Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD, lo tiene claro. "Es clave para que el pelo dure más tiempo limpio, se elimine el exceso de sebo y fulminar esa sensación de picazón que provoca la caspa, por ejemplo", revela. "Así que, a lo Jack el destripador, vayamos por partes".

¿En qué consiste el prelavado?

Todos, en mayor o menor medida, se lavan el pelo, pero ¿se lo prelava? Y seguro que, llegados a este punto, te preguntarás: ¿qué diferencia hay entre lavar y prelavar? "Si se quiere espaciar los lavados, hay que exfoliar el cuero cae en cualquier otra época del año porque solo con la exfoliación capilar arrastraremos las impurezas que dejan el cloro de las piscinas, la sal del mar y los protectores solares", comenta revela Natalia Abellán, de Ambari.belludo, que es en lo que consiste el prelavado, que es el encargado de acabar con el sudor, el exceso de sebo. Además, ahora que se aproxima el verano, el prelavado cobra más importancia qu

¿Qué pasa si no se exfolia el cuero cabelludo?

Aunque es muy posible no percatarse, seguramente el cuero cabelludo esté mandando señales de socorro e indicando que necesita un prelavado. "Hay algunos signos que demuestran que el cuero cabelludo no está sano, como la descamación, la picazón, la irritación, el enrojecimiento y la sensibilidad", revela Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique.



El cuero cabelludo se puede beneficiar de la exfoliación para regenerar las células, acabar con las que están muertas para darle paso a las nuevas y la piel se vea más firme. "La exfoliación capilar debería ser un paso más en la rutina. Es importante porque ayuda a eliminar la acumulación de células muertas de la piel y la suciedad en el cuero cabelludo, lo que puede obstruir los folículos pilosos y causar problemas como la caspa, el exceso de grasa y la irritación o, incluso, mayor caída del cabello", advierte Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.



Y es que un cuero cabelludo exfoliado es un cuero cabelludo saludable, no solo porque el resto de productos que se apliquen penetrarán más fácilmente, también porque este sencillo gesto promueve "una buena circulación sanguínea, hidratación y nutrición de los folículos. El resultado será un pelo perfectamente preparado para crecer sano que se aleja de la molesta caspa, la sequedad e incluso de la caída", tal y como resalta Marta Agustí, prescriptora y técnica cosmética de Pure Niche Lab.

¿Cada cuánto tiempo hay que exfoliar?

El ritmo frenético del día a día hace cada vez más complicado que se amplíen nuevos pasos en la rutina de belleza, pero, hayuna buena noticia: solo se tendrá que hacer entre dos o tres veces a la semana y no se tiene que invertir más de dos minutos. "Las prisas, pero sobre todo el desconocimiento, son los responsables de que la exfoliación capilar no forme parte de la rutina de cuidado. Sin embargo, es mucho más rápido de lo que se cree y con que apliquemos un producto exfoliante para el pelo será suficiente entre dos y tres veces a la semana es suficiente. Además, a la larga, habremos ganado tiempo porque así seremos capaces de espaciar los lavados", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnó;loga en Byoode.



Ni que decir tiene que, cuando se habla de un pelo bonito, se suele obviar algo: para tener pelazo hay que tener un cuero cabelludo sano, sobre todo de cara al verano. "Por lo general, la gente se suele centrar en la belleza del pelo, en lo más superficial, pero no se puede tener pelazo con un cuero cabelludo desatendido. Si se exfolia, se evitarán problemas como la dermatitis seborreica, la descamación, el picor, el exceso de grasa, etc.", alerta Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

¿Cómo se exfolia el cuero cabelludo?

"La base es aplicar el exfoliante, ya sea en formato polvo o en mascarilla, sobre el cuero cabelludo una vez hayamos humedecido la melena. Así, aseguraremos que emulsione y se consiga una mejor penetración el producto exfoliante", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Ella recomienda productos como Adzuki & Ragi Fantasy de la misma firma, un exfoliante para el cuero cabelludo, el rostro y el cuerpo que sirve, además, de champú. "En polvo y con un aroma que recuerda al de las gominolas de la infancia, está formulado con Habas de Adzuki, un jabonoso natural que hace la función de champú a la vez que ayuda a descongestionar los poros y eliminar las células muertas, mientras que el polvo de arroz, la gluconolactona y el ácido fítico serán el encargado de arrastrar todas esas impurezas. La granada y ragi, también presentes en su formulación, son antioxidantes", señala.

Adzuki & Ragi Fantasy tiene un precio de 34 € en Byoode.com

Y para combinar con el champú habitual, hay otros productos específicos para el prelavado, como es el caso de Revitalising Scalp Mask, de Omorovicza , un tratamiento previo al champú para fortalecer el cuero cabelludo y eliminar impurezas gracias al poder transformador del lodo húngaro, rico en minerales como el calcio y el magnesio, y Rose Pinck Clay Mask, de Aromatherapy Associates, es una mascarilla de arcilla rosa de tratamiento nutritivo y de pre-limpieza, que limpia, purifica e hidrata el cabello.

Revitalising Scalp Mask, de Omorovicza tiene un precio de 68€ en Purenichelab.com mientras que Rose Pinck Clay Mask, de Aromatherapy Associates, también a la venta en Purenichelab.com, cuesta 58 €

