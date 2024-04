Las expertas en belleza de Byoode, Perricone MD y Omorovicza ponen a prueba el reto viral de TikTok para voluminizar los labios

Varias expertas lo han probado en su propia piel. ¿el ácido hialurónico y la vaselina ayudan a incrementar el tamaño de los labios?/COMUNICAE/

Empieza el vídeo con… "¿Es verdad esto que dicen de que si se pone ácido hialurónico en los labios y después se aplica vaselina, es como si se hiciera un aumento de labios?" Se trata de un contenido que no es único, responde a una tendencia viral de TikTok que muchas influencers y content creators se han animado a probar. De hecho, el planteamiento explica que incluso hay estudios que lo avalan. Como no es lo mismo probarlo que vivirlo… cinco expertas de belleza prueba en sus propios labios y dijeran qué cambios han vivido y, lo mejor, si la teoría tiene sentido o alternativas.

Los resultados tras cuatro semanas

Quienes lo están probando hablan de que los resultados se ven en cuatro semanas y la prescripción consiste en aplicar mañana y noche un sérum de ácido hialurónico y, después, cubrir con vaselina. Pues bien, estas cosmétólogas, asesoras y técnicas de firmas de renombre han contado su experiencia y opinan lo siguiente: para Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD: "he notado cambio en mis labios, pero es más por la mera constancia. Sin embargo, prefiero hacer el sellado del sérum con un bálsamo que no sea vaselina como tal. Las parafinas pueden obstruir el tejido y prefiero evitarlo".

Por su parte, Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8, comenta que aprecia "los labios más jugosos, aunque no con más volumen, pero el efecto visual es bonito. Igual que hacemos una rutina de mañana y noche en la piel, es llevar el mismo concepto a los labios, y la rutina y la repetición hacen que sea positivo para esta zona".

Por último, se ha preguntado también Isabel Reverte, directora técnica de Ambari, y reconoce que se ha dado cuenta de que "los labios están más estables y se evitan así los procesos de pelado que ocurren a veces. Eso sí, prefiero aplicar un bálsamo regenerador en vez de una vaselina para apoyar la acción del sérum de ácido hialurónico. Me aporta emoliencia y confort, además de ayudar a regenerarlos sin ocluirlos, como ocurre con las parafinas propias de las vaselinas".

¿Dónde está el truco?

Ya se ve que, aunque no se voluminizan como tal, "los labios se quedan más hidratados y esto se consigue gracias a que el suero tiene gran incidencia en la piel de la zona peribucal, que es más fina. Aparte, continuar con un producto que selle esa hidratación y dé brillo, genera la sensación óptica de que el labio está más jugoso", explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Eso sí, surge la duda sobre si el planteamiento es tan milagroso o no, y la respuesta la da Mireia Fernández, que es directora técnica en Omorovicza. "Es un acierto, pero básicamente, se nota el cambio porque estamos esforzándonos en cuidar más los labios. Se puede hacer con esta rutina de dos pasos, pero si se acude a bálsamos o pintalabios ricos en ácido hialurónico y emolientes como las ceramidas, a la larga, se tiene el mismo efecto. No es un no, pero tampoco es del todo necesario", finaliza.

