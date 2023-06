Las expertas en belleza de Perricone MD, Byoode y Medik8 se alarman de cómo las españolas cuidan el escote

Es una de las partes más sensibles del cuerpo y, a su vez, más olvidadas. Cuando llega el buen tiempo es cuando se repara en él, ¿es tarde para cuidarlo? Las expertas en belleza responden: no, pero hay que ser muy estricta con la forma de hacerlo/COMUNICAE/

Es una de las partes más sensibles del cuerpo y, a su vez, más olvidadas. Cuando llega el buen tiempo es cuando se repara en él, ¿es tarde para cuidarlo? Las expertas en belleza responden: no, pero hay que ser muy estricta con la forma de hacerlo

Es una realidad: a las españolas les gusta lucir escote. Carmen Sevilla fue de las primeras españolas en hablar en televisión de los problemas que le ocasionaba tener arrugas en el cuello y el escote y nunca se encondió. Para salir en cámara, colocaba un pequeño esparadrapo en la parte de atrás del cuello para tensar la piel. Pero la clave está en prevenir y más cuando las tendencias así lo marcan: se llevan de estilo halter, que es ideal para presumir de hombros, al estilo de Meghan Markle, rectos. También conocidos como palabra de honor, que trasladan a los años 90, de pico, cuadrado… Pero, claro, hasta ahora que no ha empezado el buen tiempo, no se había lucido y no se había reparado en cómo es el estado de la piel en esta zona. Las expertas en belleza lo tienen claro: el estado del escote español es alarmante.

Más horas de sol, mucha más vida al aire libre y un bajo cuidado de la zona son la causa de que el escote español esté en boca de las expertas en belleza. "Cuando se trata de cuidado de la piel, es común enfocarse en el rostro, pero hay una parte igualmente importante que a menudo pasa desapercibida: la piel del escote y el cuello. A menudo, se descuidan estas áreas cruciales, lo que puede conducir a signos prematuros de envejecimiento, flacidez y decoloración. Por eso, se dice que el rostro va desde la frente hasta la parte final del pecho", señala Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD en España.

¿A qué se debe esa alarma?

Mientras se tiene muy interiorizado que para tener una piel bonita hay que completar la rutina de belleza con limpieza, exfoliación e hidratación, "la zona tanto del cuello como el escote no es que pasen a un segundo plano, es que hay quien, literalmente, la obvia", recalca Raquel González, de Perricone MD.



La piel del escote y el cuello es excepcionalmente delicada y susceptible a los signos del envejecimiento. Sin embargo, a menudo no le se presta la misma atención que al rostro. "Por un lado, existe una gran falta de conciencia del cuidado y, hasta que no empiezan a aparecer las primeras arrugas, no se dan cuenta de que esa piel existe. También hay que tener en mente que es una zona en la que, dado el clima soleado que se tiene en España, prácticamente le está dando el sol a diario desde abril a octubre. Además, tiende a recibir menos hidratación y atención en comparación con el rostro. La falta de hidratación lleva indudablemente a la aparición de líneas finas, arrugas y una apariencia generalmente descuidada", explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.



Todo esto lo secunda Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique: "todo esto hace que sea una región que suele presentar un fotoenvejecimiento mucho más pronunciado con una clara presencia de manchas, de arrugas marcadas, de tejido refinado y deshidratado y con un claro descolgamiento", afirma.

¿Qué productos son aptos para cuello y escote?

Lo primero que hay que tener en cuenta, antes de elegir un producto para el cuello y escote, serán los activos antiedad con los que cuenta. "Los péptidos, que pueden mejorar la apariencia y el grosor de la piel. También, los principios despigmentantes como la vitamina C, activos reafirmantes para redefinir el tejido o el ácido hialurónico, para que esta piel siempre esté jugosa y con la hidratación adecuada y, esencial, el SPF, de manera que siempre tenga un escudo contra la radiación solar", cuenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



"A la hora de aplicarlos, realiza masajes suaves en el escote y el cuello para mejorar la circulación sanguínea y estimular la producción de colágeno", comenta Ana Yuste, directora de educación de Aromatherapy Associates.

Brightening Sprouts Ecstasy de Byoode es un suero con un 10% de vitamina C a partir de tres derivados estables, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, ingredientes clave para eliminar las manchas y aportar luminosidad y firmeza en el tejido al promover la síntesis de nuevo colágeno y elastina 55€ en Byoode.com

Perricone MD Cold Plasma+ Neck & Chest SPF25 es ligera, suaviza la piel ajada y frágil, reafirma, reduce las arrugas y despigmenta el envejecimiento solar. Lo hace gracias a los péptidos fortalecedores, a la vitamina B3 que mejora la opacidad y a la vitamina C despigmentante. Todo junto a otros principios propios del Dr. Perricone para mantener la zona hidratada y protegida, como es el caso de su SPF25. 91€ en Perricone MD

X-lifting Mask de Boutijour es una mascarilla reafirmante para redefinir el contorno del óvalo facial. De algodón e hidrogel hidratante, está enriquecida con extractos botánicos y reduce además la papada y reafirma hasta los pómulos. 62€ en Purenichelab.com

Los errores que no cometería una experta en belleza

Ahora que ya se sabe que la hidratación es de vital importancia, todavía hay algunos trucos que potencian aún más los resultados, como la protección solar. "Si se va a la compra, a tomar algo a una terraza o simplemente se va a tener contacto con el sol, el uso diario de protector solar en el escote y el cuello es fundamental para prevenir los daños causados por el sol: arrugas, finas líneas y, por supuesto, manchas. Hay que asegurarse de cubrir toda el área expuesta y llevar siempre en el bolso un protector solar", advierte Marta Agustí, experta y técnica cosmética de la plataforma de belleza Pure Niche Lab.



Y, continúa, Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. "tanto el cuello como el escote son zonas muy sensibles que producen, además, menos colágeno que en otras zonas y frotar o estirar la piel puede ser contraproducente. Cuando se va a aplicar productos o realizar un masaje, evita frotar o estirar la piel porque, si son bruscos, pueden acelerar la formación de arrugas y la pérdida de elasticidad".



Eso sí, mucho se habla de la hidratación y de que se olvida de ella, pero "lo que pocas personas hacen es limpiar el escote y el cuello suavemente todas las noches para eliminar el maquillaje, el exceso de grasa y las impurezas acumuladas durante el día. En verano, hay que prestarle más atención todavía porque se suele extender el uso de maquillaje, polvos de sol e iluminadores para enfatizar ese efecto bronceado que tanto gusta no solo en el rostro, también en el cuello y escote", apostilla Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Advanced Day Ultimate Protect con SPF50 de Medik8, es un protector solar de uso diario, invisible e hidratante, para obtener la máxima protección contra los rayos UV. Ofrece una protección mejorada contra todos los agentes dañinos del medio ambiente. Está infusionado con escualano nutritivo y ácido hialurónico de multipeso hidratante. 79€ en Medik8.es

