Las expertas en belleza de Perricone MD, Omorovicza y Byoode cuentan por qué la Niacinamida es el activo que pasado el 10% deja de ser calmante

También conocida como la vitamina B3, se ha hecho un gran hueco en los tocadores por su fama de activo calmante, pero ¿es siempre así? Y de no serlo… ¿tiene sentido seguir utilizándola?

La niacinamida no es un activo cosmético precisamente nuevo. Lleva años revoloteando sobre las cabezas e impregnando todos los estantes y los que la aplican, en la mayoría de los casos, lo hacen por los beneficios que más famosa le han hecho: "es calmante, iluminadora, antioxidante y ayuda a eliminar las manchitas solares", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode. Una afirmación sencilla que en sí misma es verdad por todos sus costados. Partiendo de esta premisa, no es de extrañar que cuando se va a comprar productos ricos en niacinamida se deje llevar por la idea del ‘más es más’. Y es que se puede encontrar cosméticos con altas concentraciones de este ingrediente, superando en algunas ocasiones el 10% en una única fórmula. Y es ese número 10 justo el que debe dar las claves porque "dependiendo del porcentaje, puede variar completamente el efecto de la niacinamida sobre la piel", confiesa Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Punto del cambio: el 10%

La niacinamida es el mejor amigo cosmético de esas pieles que tienen tendencia a alterarse, "pudiendo calmar la rojez, desinflamar un tejido alterado e incluso bajar la inflamación en un brote de acné", argumenta la directora técnica de Boutijour Bella Hurtado. Sin embargo, quienes apuestan por formulaciones con una alta carga, a veces notan el efecto contrario, presentando una piel que, como especifica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, puede verse "más alterada, con posibles granitos, con sensación de irritación".

¿Esto por qué ocurre? Porque "cuando se trabaja en concentraciones elevadas, normalmente superiores al 10%, la niacinamida puede ejercer, dependiendo de la persona, una acción contraria a la antiinflamatoria. El efecto calmante puede modificarse con esos niveles de producto. Sin embargo, lo que se potencian son los otros beneficios de la niacinamida", sostiene Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, porque se recuerda que no solo sirve para calmar las pieles, puesto que la vitamina B3 "es un grandísimo agente antiedad que es capaz de promover la síntesis de colágeno y elastina, potencia la luminosidad de la piel, trabaja sobre la unificación del tono del tejido y protege de agentes exteriores gracias a su poder antioxidante", añade.

Cómo usar niacinamida superior al 10%

El hecho de que la niacinamida en porcentajes elevados pueda perder la acción calmante, no significa, como dicen las expertas, que debamos retirarla de la rutina de cuidados. "En pieles sensibilizadas se puede apostar por productos con menor porcentaje de niacinamida acompañados de otros agentes calmantes, como el Madecassoside o la centella asiática", argumenta la cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode Sonia Ferreiro. Por su parte, aquellas pieles más acostumbradas a activos antiedad como la vitamina C, retinol o los hidroxiácidos, "verán en la niacinamida en concentraciones altas un gran potenciador con efecto antiedad".

En definitiva: ¿niacinamida? Siempre, pero "según cómo sea o esté la piel, deberemos apostar por unas concentraciones más o menos elevadas", concluye Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Productos con niacinamida para todas las pieles

El Suero Ambari PM Active 12 Serum, formulado con un 12% de alfahidroxiácidos exfoliantes y bakuchiol rejuvenecedor, se destaca como un tratamiento antiedad enriquecido con CBD, niacinamida y extracto de hongo shiitake. Disponible por 122 € en Purenichelab.com.

La crema Snow Lotus Lifting de Boutijour es una aliada efectiva para nutrir y tonificar la piel mediante el uso de extractos botánicos y manteca de karité, asegurando una hidratación profunda y completa. Además, su fórmula, enriquecida con péptidos de soja, estimula la síntesis de colágeno y elastina, proporcionando firmeza y elasticidad a la piel. 64 € en Purenichelab.com

Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD, gel-crema con ácido hialurónico hidratante, niacinamida calmante y extracto de romero, antioxidante, protector y energizante. Con textura ligera para contrarrestar al SPF. 78 € en Perriconemd.es.

Daily Vitamin C, de Omorovicza, es un suero de vitamina C combinado con un complejo termal regenerador. Lleva un tipo de vitamina C ideal para pieles que se alteren fácilmente, evitando que ocurra. 120 € en Purenichelab.com

Watercress & Copper Lyric, de Byoode, es un suero Iluminador, reafirmante, con poder cicatrizante y seborregular. Su ingrediente estrella es el glutonato de cobre, que mejora la elasticidad y firmeza de la piel y hay quien lo prefiere al retinol. Además, combate la inflamación, el enrojecimiento, el acné y otras afecciones de la piel. Cuenta también con niacinamida, minerales esenciales, y la okra, que dejan la piel con un aspecto luminoso y saludable. 55 € en Byoode.com

Niacinamida por encima del 10%

Clarity Peptides de Medik8 es un suero de textura ligera con un 10% de niacinamida y péptidos, que ayuda a minimizar la producción de sebo y equilibra las bacterias de la piel para combatir la aparición de manchas. 60 € en Medik8.es

