Expertas de marcas como Perricone MD y Medik8 explican el uso de retinoides de día

Se han puesto de moda los retinoles de día, pero es importante conocer cómo funcionan para que sean efectivos con la piel/COMUNICAE/

Se han puesto de moda los retinoles de día, pero es importante conocer cómo funcionan para que sean efectivos con la piel

Desde hace semanas, no para de hablarse de los retinoles de día, un concepto que, contado superficialmente, suena más que atractivo. Sin embargo, esta idea puede tener trampa e, incluso, llevar a equivocación. Lo primero que se debe saber es que los retinoles de día, como tal, no existen, y que, si se aplica un retinol durante las horas de luz, se estará desperdiciando el producto. Puede sonar un tanto catastrófico, pero es la realidad.

¿Significa esto que no hay opciones de día tan buenas como el retinol? Sí las hay, con mayúsculas, porque pueden ser hasta mejores, pero no se refiere al retinol como tal, sino a otros retinoides, familiares del retinol que no son tan conocidos pero son altamente eficaces.

No tiene sentido el retinol de día

El concepto ‘retinol de día’, como tal, no tiene sentido, o eso dicen las expertas. "El retinol, ya sea puro o con ésteres de retinol, como tal, es fotosensible. Esto quiere decir que se degrada e inactiva cuando le da la luz del sol. No se recomienda aplicar retinol por el día porque sería como tirar el producto a la basura", especifica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Entonces, ¿cómo puede ser que se estén volviendo tan de moda? "Lo que se está volviendo de moda son los retinoides -que no retinoles- de día, formas avanzadas de vitamina A y primas del retinol, pero no retinol en sí mismas. Son derivados evolucionados de vitamina A, encapsulados de maneras muy específicas para ser resistentes a la radiación y, por tanto, sí pueden trabajar a la luz del día", añade Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Es decir: retinol de día no, retinoides de día -contados con los dedos de una mano- sí.

­Otros retinoides que sí son de día

¿Por qué se habla de retinol y no de retinoides? Ya sea de día o de noche… "porque es el principio que todo el mundo conoce y es la referencia fácil para que la gente lo comprenda. Sin embargo, es cierto que el retinol es un derivado de vitamina A y, como él, hay otros tantos, como el retinal, famoso por ser hasta 11 veces más rápido que el retinol y con menos efectos secundarios", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Aunque el retinal, igual que el retinol, solo se puede aplicar por la noche porque ambos son fotosensibles, la investigación y el desarrollo en cosmetología han permitido ir desarrollando, con el paso de los años, otras formas de vitamina A o de retinoides que sí se pueden usar de día. "Tal es el caso del r-Retinoate o Retinyl Retinoato, una molécula que se tardó en desarrollar más de 8 años y que combina retinol y ácido retinoico en un encapsulamiento único que no se degrada con la luz del sol. Es, además, 8 veces más potente que el retinol, no necesita período de adaptación y vale hasta para las pieles más sensibles. Además, el hecho de poder usarlo día y noche acelera que veamos los resultados en la piel", defiende la directora técnica de Medik8, Elisabeth San Gregorio. Son muy pocas, casi nulas, las moléculas similares al r-Retinoato que hay en el mercado. Por eso, cuando te hablen de retinol (el tradicional) de día, debes saber que éste no existe y solo ir por formas avanzadas como el r-Retinoate.

r-Retinoate de Medik8 es una crema a partir de retinyl retinoato, una nueva molécula de vitamina A hasta 8 veces más potente, no necesita período de adaptación y es ideal para pieles sensibles, y se puede usar mañana y noche porque no es fotosensible. 189€ en Medik8.es

­Alternativas al retinol no fotosensibles

Además del r-Retinoato, hay otras alternativas antiedad, como el bakuchiol. "Si bien es cierto que no tiene tanta potencia como un retinoide, el bakuchiol ha demostrado revelar, con el paso del tiempo, resultados similares a los de un retinol tradicional", analiza la cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode Sonia Ferreiro. "El bakuchiol es la alternativa vegetal al retinol. Viene del extracto de una flor y, entre sus ventajas, está el poder seguir usándolo durante el embarazo o el período de lactancia, el no requerir período de adaptación o que se pueda usar día y noche", concluye Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. Entre los productos que se pueden encontrar con bakuchiol en el mercado, están los siguientes:

Ambari PM Active 12 Serum, con 12% de alfahidroxiácidos exfoliantes y bakuchiol renovador, es un suero antiedad que cuenta, además, con CBD, niacinamida y hongo shiitake. 122€ en Purenichelab.com

Miracle Facial Oil, de Omorovicza, es un aceite facial antiedad que incluye, además de aceites nutritivos y un complejo regenerador, el famoso bakuchiol. 109€ en Purenichelab.com

Fuente Comunicae