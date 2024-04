EXTE amplía su equipo directivo con la incorporación de Paola Ambrogio como Managing Director Emerging Markets

Con una trayectoria profesional de 21 años, Paola aporta una sólida experiencia en áreas clave como Publicidad Programática, Gestión Comercial y AdTech. Este nombramiento marca un paso significativo en la apuesta de EXTE por el crecimiento de la compañía a nivel global/COMUNICAE/

EXTE, el punto de encuentro entre medios, tecnología y creatividad, anuncia el nombramiento de Paola Ambrogio como Managing Director Emerging Markets, fortaleciendo así su equipo directivo para impulsar el crecimiento en nuevos mercados. Paola, quien reportará directamente a Guillermo Martín, Chief Growth Officer (CGO) de EXTE, asumirá un papel crucial en el liderazgo, la estrategia y el desarrollo del negocio en regiones en desarrollo.

"Estoy encantada de esta nueva etapa profesional en EXTE. Ya he podido conocer a un equipo dinámico y visionario con el que creo que podremos llegar a nuevos horizontes. Todo lo que he venido haciendo hasta ahora me da la confianza necesaria para afrontar este nuevo reto con mucha ilusión. Hablamos de un sector convulso que no deja de crecer y sorprendernos, así que estoy expectante con lo que vamos a conseguir", explica Paola Ambrogio.

Con una trayectoria profesional de 21 años, Paola aporta una sólida experiencia en áreas clave como Publicidad Programática, Estrategia Comercial, AdTech y Marketing Digital, así como en Desarrollo de Ventas Internacionales, Negocios y Alianzas Estratégicas. Su experiencia internacional incluye roles destacados en empresas líderes como ZEFR y FreeWheel (Comcast Group), donde desempeñó funciones clave en desarrollo comercial, gestión de cuentas y estrategia de ventas en regiones de rápido crecimiento como Medio Oriente y África.

"En EXTE, creemos firmemente que las personas son el corazón de nuestro éxito, y Paola representa el calibre de profesional en el que confiamos para llevarnos hacia adelante. La extensa experiencia internacional de Paola y su profundo conocimiento de los mercados emergentes, particularmente en Medio Oriente y África, estando basada en Dubai desde hace muchos años, la convierten en una adición invaluable a nuestro equipo. Estamos tremendamente orgullosos de tenerla a bordo y ansiosos por el impacto positivo que estamos seguros de que tendrá en nuestro crecimiento y expansión global", señala Guillermo Martín, Chief Growth Officer de EXTE.

