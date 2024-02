FaCyL y CIAC presentan los avances en automatización y ciberseguridad de Keyland y DOGA

La vigésima edición del Foro de Excelencia de los Clústers de Automoción ha mostrado el liderazgo de la automoción española en materia de sostenibilidad e innovación/COMUNICAE/

La vigésima edición del Foro de Excelencia de los Clústers de Automoción ha mostrado el liderazgo de la automoción española en materia de sostenibilidad e innovación

La automoción española, cada vez más líder en sostenibilidad e innovación. FaCyL y CIAC, los clusters de automoción de Castilla y León y Cataluña, han presentado este martes en la vigésima edición del Foro de Excelencia 4.0 dos nuevos casos de éxito en innovación en automatización y ciberseguridad. En esta ocasión, las empresas que han mostrado sus avances han sido Keyland y DOGA. El "Foro de Excelencia 4.0 de los clústeres de automoción" surge en el marco de un proyecto colaborativo impulsado por ocho clústeres de automoción (AEI la Rioja, ACAN, AVIA, CAAR, CIAC, CEAGA, GIRA y FACYL). El objetivo es convertir este foro en el mejor escenario de carácter interregional donde transferir y conocer casos de éxito de proyectos de digitalización implantados en diferentes fábricas industriales del sector.

Keyland Sistemas de Gestión ha explicado en la sesión, mediante Alberto Lobejón, Responsable de la Unidad Robótica móvil y Tomás Calvo, Técnico Senior de Robótica móvil, que Antolin necesitaba para su planta de Aragusa automatizar y optimizar el traslado de contenedores con componentes hacia sus 25 inyectoras, así como el del producto fabricado desde las inyectoras hasta la zona de intercambio del almacén. Buscaba una solución integral hardware y software que le permitiera mejorar la productividad con un tiempo medio de ciclo de transporte de 25s, reducir los costes asociados a carretillas, material dañado o paradas de producción, eliminar al 100% los accidentes en planta y reducir las tareas repetitivas de los operarios.

Antolin confió en Keyland para llevar a cabo este proyecto de intralogística. La solución ha consistido en la implantación de una flota de 10 robots móviles, así como en el desarrollo ad-hoc de un software que comunica la operativa de las inyectoras en la planta y de las carretillas del almacén con el software de gestión de flotas. Este middleware, desarrollado por Keyland y denominado K-ISS Integration System Software for Robotics, es una pieza clave del proyecto al ser el perfecto enlace entre la capa de transporte y la operativa propia de la planta. Refleja muy bien el valor añadido que Keyland puede aportar a sus clientes, no solo implantando robots sino comunicándolos con otros sistemas software (ERP, MES, SGA, GMAO, etc.) y realizando una integración global de tecnologías 4.0.

Según palabras de Carmen Iglesias, CEO de Keyland: "todas estas tecnologías y soluciones que se implantaron contribuyen a la digitalización y automatización del sector industrial y ofrecen muchas ventajas a las empresas. Y el gran valor diferencial es justamente el integrar diferentes soluciones tecnológicas, tanto de software como de hardware, conectando todos los elementos de un proceso de fabricación".

Por su parte, DOGA, de la mano de David Ortega Conde, IT Manager de la compañía, ha presentado los resultados del programa CYBER SECURITY. En el año 2021 DOGA, empresa especializada en el diseño y la fabricación de motores para vehículos, sufrió un ciberataque. Ante este reto, se implementó de inmediato un exhaustivo análisis para medir el alcance del ataque y las posibles fugas de información. La máxima prioridad fue proteger los datos más sensibles. Para David Ortega, IT Manager de DOGA, "ante un ciberataque la confianza y la comunicación interna y externa es fundamental. Se informó rápidamente a los empleados de la situación y con expertos en ciberseguridad explicamos, con absoluta transparencia, el problema a todos los clientes y colaboradores externos".

Toda crisis es un aprendizaje. "Implementamos nuevas medidas en cuanto a la seguridad y recuperación del sistema para estar preparados en caso de recibir futuros ataques. Se reforzaron las defensas cibernéticas de DOGA, actualizamos protocolos de seguridad y realizamos pruebas exhaustivas de todos los sistemas", afirma David Ortega. Los sistemas de control se vieron comprometidos y se llevó a cabo una labor ardua para intentar asegurarlos antes de restaurarlos.

Fuente Comunicae