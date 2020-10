Las familias afrontan un final de 2020 muy incierto

Ertes, Eres, menos facturación para autónomos, paro, subsidios que llegan tarde, incertidumbre laboral y sanitaria…todo eso es lo que afrontan las familias en esta recta final de 2020 que arranca, junto con octubre, con noticias poco esperanzadores en relación al avance del virus.

Y en esa situación y contexto, miles de personas no saben bien cómo llegar a final de mes. Pese a la puesta en marcha de lo que algunos llamaron el escudo social, la situación financiera de muchas familias no es sencilla, incluso viéndose abocados a pedir prestamos rapidos online para poder pagar las facturas mensuales y no quedarse sin suministros o alimentos en la nevera.

“Hay toda una generación, la que se asumía como más preparada de la democracia a nivel educativo, que lleva enlazando crisis desde que salieron de sus formaciones. Ahora está claro que no conseguirán mejorar las condiciones que consiguieron sus padres que, con esfuerzo, consiguieron ascender en la pirámide social” comentan algunos sociólogos.

Tras meses en las que el gobierno usó su potestad para evitar cortes en los suministros o incluso logró moratorias hipotecarias, fue el día 30 de septiembre cuando caducaron las medidas que se establecieron como respuesta a la crisis sanitaria y social que vivió España a principios de mayo.

“Lo que la gente aún no sabe es que algunas condiciones han cambiado y hay nuevas formas de acogerse a cierta parte de dicho escudo social, pero ahora hay que cumplir con ciertos requisitos” explican. Y es que, aunque el bono sigue en marcha, no así la protección frente a cortes, lo que permitirá que muchas familias vean complicado salir adelante cuando el frío arrecie.

Suministros, alquiler y desahucios: los pilares de la pandemia

Estos fueron los acuerdos clave para proteger a los más vulnerables en marzo. Sin embargo, la llegada de octubre ha dejado sin validez algunas de las propuestas.

Mientras que las moratorias hipotecarias ya han dejado de estar vigentes como acuerdo sin provisiones para la banca, las ayudas al alquiler van a seguir vigentes hasta enero de 2021 cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública.

De esta forma, los inquilinos podrían pedir moratoria o condonación acorde con las directrices propuestas.

También hasta el 31 de enero seguirá vigente la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

“Las familias vienen de utilizar parte del ahorro para no perder poder adquisitivo desde la crisis de 2007, de la que ahora parecía que se empezaba a salir pese a las noticias económicas que ya auguraban una pequeña recesión antes de que la Covid19 se llevara por delante la economía nacional abriendo paso a un momento de recesión mucho más acusado del previsto” explican los economistas, “habrá que ver cómo gestionan desde la UE las ayudas para que lleguen también a la sociedad de forma directa y les ayuden a sobrellevar un momento incierto en el que el ámbito laboral pende de un hilo” concluyen.