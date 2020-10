‘El Fantasma de la EM’ reaparece por Halloween en un difícil 2020

Del 14 al 31 de octubre (Halloween) se celebra la segunda edición de 'El Fantasma de la EM’: una campaña impulsada por Esclerosis Múltiple España y sus entidades que busca la concienciación social y recaudación de fondos para mejorar la vida de las personas con EM.En un año especialmente difícil, esta campaña busca ayudar de forma urgente a las asociaciones y fundaciones para que puedan seguir atendiendo a las personas que viven con EM, así como contribuir a impulsar la investigación de la enfermedad./COMUNICAE/

‘El Fantasma de la EM’, la campaña más original para concienciar sobre la Esclerosis Múltiple en torno a Halloween, está de vuelta en un 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, circunstancia que ha afectado gravemente al tejido asociativo en el país, y con ello, a las personas que viven con enfermedades como la Esclerosis Múltiple (EM).

En esta iniciativa, que comienza el día 14 y finaliza el próximo 31 de octubre coincidiendo con la festividad de Halloween, la Esclerosis Múltiple se representa como un fantasma: un ente caprichoso que se ha instalado en la vida de miles de personas y no tiene intención de marcharse. Al igual que los fantasmas, en muchas ocasiones se manifiesta de forma invisible a través de síntomas como la fatiga, el dolor, los problemas de movilidad, pérdida de visión o de memoria, etc. Aunque en muchas ocasiones no se aprecie a simple vista, puede condicionar seriamente la vida de las personas, “apareciéndose” en el momento más inoportuno.

Esta representación se plasma en el nuevo vídeo del diseñador Fran Solo, conocido por sus divertidísimas animaciones. En esta pieza central de la campaña puede observarse como los profesionales de las organizaciones, así como otras personas que viven con la enfermedad, suman sus fuerzas al equipo decidido a vencer definitivamente a este fantasma. Un clip que pone el foco en el inmenso valor que aportan las organizaciones de pacientes en el día a día de quienes conviven con la enfermedad.

Este 2020 está dificultando que estas entidades puedan seguir adelante con su labor, y con ello, que las personas con EM reciban el apoyo y la atención que necesitan.

Por este motivo, al objetivo esencial de concienciar a la sociedad sobre la enfermedad, se suma el objetivo urgente de apoyar el trabajo fundamental de las asociaciones y fundaciones que atienden a las personas afectadas por Esclerosis Múltiple – 55.000 personas en España- y sus familias, para que nunca nadie tenga que enfrentarse en soledad al “fantasma” de la Esclerosis Múltiple. Además, parte de lo recaudado se destinará a impulsar su investigación para que, independientemente de las circunstancias, la búsqueda de una solución definitiva no se detenga.

Bajo el lema “Únete a nuestro equipo y ayúdanos a vencer al fantasma de la Esclerosis Múltiple”, Esclerosis Múltiple España y sus entidades hacen un llamamiento a toda la sociedad para sumar fuerzas y poder seguir combatiendo a este fantasma en el día a día. Para participar solo hay que entrar en www.elfantasmadelaEM.org y colaborar con la asociación o fundación que se desee. La organización seleccionada dedicará los fondos a mantener sus servicios de atención, excepto un 20% de lo recaudado, que lo destinarán al impulso de la investigación de la enfermedad.

Además, como novedad, será posible equiparse con el traje y las armas de los protagonistas a través de un divertidísimo filtro de Instagram (https://www.instagram.com/esclerosiseme/).

"Este Halloween enfúndate tu traje y pasa a la acción. Hoy más que nunca: ¡Únete a nuestro equipo!".

