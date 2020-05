'Fase 4': RecogidaMuebles.SL explica las 3 opciones para cerrar un negocio

La fase 4 no está escrita en ningún plan de medidas sanitarias, ni se tendrá cada día conferencias de los ministros hablando sobre ella. Y aunque para mucha gente la desescalada terminará en la fase 3, para otros muchos no terminarán y tendrán que seguir pasando fases hasta llegar a la conclusión de si continúan teniendo sus negocios abiertos, aun teniendo pérdidas, tendrán que cerrar sus negocios y empresas para siempre/COMUNICAE/

La fase 4 no está escrita en ningún plan de medidas sanitarias, ni se tendrá cada día conferencias de los ministros hablando sobre ella. Y aunque para mucha gente la desescalada terminará en la fase 3, para otros muchos no terminarán y tendrán que seguir pasando fases hasta llegar a la conclusión de si continúan teniendo sus negocios abiertos, aun teniendo pérdidas, tendrán que cerrar sus negocios y empresas para siempre

Todo el mundo sabe muy bien lo que se está permitido hacer en cada fase del desconfinamiento, en principio si el gobierno no inventa una nueva fase, cuando termine la fase 3 se volverá a tomar poco a poco la normalidad, una normalidad para muchas personas, menos para los miles de autónomos y empresarios que entrarán a la fase 4.

En la fase 4 se tendrán 3 maneras de cerrar empresas y negocios

Muchos empresarios no podrán seguir adelante con sus negocios después de estar 3 meses sin facturar nada y viendo como en la fase 4 sus negocios no facturan lo mismo que antes de la pandemia, teniendo los mismos gastos fijos como préstamos, alquileres, impuestos, nóminas, la única opción viable será cerrar los negocios antes de ver afectado su patrimonio personal.

El vaciado de negocios y oficinas para entregar las llaves a su propiedad

Cuando una actividad cierra el inquilino tiene que dejar completamente vacío de mobiliario, stocks o maquinaria su inmueble, ya que de lo contrario la propiedad tiene derecho a no abonar la fianza o tomar medidas legales en el caso de que el inquilino no deje la propiedad tal y como la encontró, es decir completamente limpia y vacía de todo lo relacionado a la actividad cerrada.

Opción 1 del vaciado: vender todo lo posible para recuperar algo de dinero

Vaciado de oficinas: Muchas oficinas durante la pandemia enviaron a sus trabajadores a trabajar desde casa y en muchos casos ya no volverán a trabajar en una oficina con sus compañeros ya que después de comprobar que todo funciona de manera correcta con el teletrabajo, éste se quedará para siempre en esa empresa y todo el mobiliario de la oficina tendrá que ser vendido para poder dejar la oficina vacía y limpia para futuros inquilinos, existen muchas empresas de compra y venta de material de oficina donde se podrá vender todo el material que se esté interesado en vender.

Vaciado de locales y naves industriales: Cuando un local o nave industrial cierra, hay mucho material y stocks de artículos no vendidos que se tendrá que vender o devolver a sus proveedores, hay contratos de compra que el cliente puede devolver los productos en caso de no venderlos en una temporada o durante un tiempo, si es posible hacerlo perfecto, de lo contrario se tendrá que vender el Stock a las empresas de Compra y Venta de Stock que hay disponibles para poder recuperar algo de dinero y no dejar que el género se pierda o quede abandonado en las estanterías del negocio. En este tipo de negocios también hay disponibles estanterías y maquinaria donde también se tendrá que encontrar un posible comprador para toda la maquinaria que esté en buenas condiciones o para Vender Chatarra, si son residuos férricos. Si se tiene que realizar el vaciado de una nave industrial se debe intentar vender antes todo lo que se pueda vender.

Opción 2 del vaciado: buscar alguna empresa que lo pueda vaciar de forma gratuita

Vaciado de tiendas y negocios: Si se tiene que cerrar una tienda lo más seguro que se tenga mobiliario, maquinaria, o material en buen estado que todavía tenga un uso después del cierre, quizá la mejor opción sea la primera opción que se habla en este comunicado, su venta, pero lamentablemente al vaciar una tienda hay muchos residuos que no son aprovechables ya que una gran cantidad del mobiliario que hay en la tienda es hecho a medida y no podrá tener una salida viable para su venta. Por este motivo muchas tiendas y negocios que cierran sus puertas al no poder vender ni el mobiliario ni el género tienen que contratar los servicios de una empresa para el vaciado de tiendas y negocios de manera gratuita.

El servicio de vaciado gratuito es una opción para que el empresario no tenga que pagar por el servicio de vaciado y limpieza y la empresa que vacía el negocio pueda afrontar los gastos en la gestión de residuos con algunos materiales o mobiliario que sí que puedan ser vendidos.

En este tipo de vaciados gratuitos es beneficioso para ambas partes ya que el propietario del negocio no tendrá que pagar por el vaciado del local ni tendrá que pagar las tasas por la gestión de todos los residuos generados en el vaciado, y por otra parte la empresa del servicio de vaciado de locales y negocios podrá obtener por la venta del mobiliario y productos los ingresos necesarios para afrontar el pago de las tasas de los residuos.

Opción 3: solicitar un presupuesto para el vaciado de locales y negocios

La última opción disponible para realizar el vaciado de una empresa es solicitar un presupuesto para el vaciado de cualquier tipo de actividad empresarial, ya sea el vaciado de un local, oficina, negocio, tienda o nave industrial.

Cuando las 2 opciones anteriores no sirven, significa que el porcentaje de residuos generados en el vaciado de la empresa no son vendibles ni tampoco ninguna empresa de vaciados gratuitos lo podrá realizar.

Hay empresas como RecogidaMuebles.SL que ofrecen un servicio integral en la compra-venta de todo tipo de maquinaria y Stocks así como la posibilidad de ofrecer un servicio gratuito a cambio del mobiliario y género que se pueda tener al no ser viable el servicio gratuito. Ofrecen un presupuesto para realizar el vaciado de una empresa o negocio con unas garantías de una empresa profesional en este tipo de trabajos en todo el territorio nacional.

Una vez sabido esto, lo único que queda buscar es una empresa profesional y homologada en la gestión de residuos para que pueda hacer un presupuesto para el vaciado y la limpieza del negocio.

Estas empresas, una vez visitan el negocio sin compromiso alguno, realizan un presupuesto con precio cerrado y unas fechas y plazos de entrega para que se puedan entregar las llaves a la propiedad en los plazos acordados.

