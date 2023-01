Félix Torán publica su vigésimo libro 'Eres Luz'

Meditaciones reveladoras para el despertar interior, con prólogo de la periodista y escritora Teresa Viejo/COMUNICAE/

El nuevo libro del escritor, conferenciante e ingeniero Félix Torán llega a las librerías el próximo 25 de enero de 2023. Se trata de la obra titulada 'Eres Luz: Meditaciones reveladoras para el despertar espiritual'. Se trata del vigésimo libro del autor en temas de crecimiento personal y espiritualidad. Cuenta con un prólogo de la periodista y escritora Teresa Viejo.

Según explica Torán: "Este libro lleva el pensamiento más allá de lo habitual, abordando temas trascendentales en el sendero de desenvolvimiento interior. Su lectura constituye, per se, un proceso meditativo, que conduce al lector a sus propias revelaciones, que le aportarán Luz en su sendero y le permitirán llegar a sus propias conclusiones y experiencias directas".

Se trata de un libro pensado para acompañar al lector en un proceso de transformación, cuyos pasos no están predefinidos. "Mis libros no son dogmáticos. Yo no le digo al lector lo que debe creer o pensar, ni tampoco que me venere a mí como si fuera una especie de divinidad. En mis libros aconsejo al lector, le guio, y trato de aportarle elementos para que reflexione, medite y llegue a consolidar sus propias conclusiones, ya que el sendero espiritual no deja de ser interior, personal e intransferible. No le digo al lector los pasos exactos que debe dar. Le ayudo a construir un camino, y los pasos concretos los determina cada lector", comenta el autor.

La visión de Félix Torán trasciende la individualidad y no deja de lado al resto de la humanidad. Como comenta el escritor: "Los libros que escribo pretenden ayudar a mejorar a nivel individual, empezando desde el interior. ¿Mejorar para qué? Por supuesto hay muchos beneficios para la vida cotidiana, pero el propósito más importante es convertirnos en mejores servidores, al servicio del plan de regreso a la unidad al que contribuyen todos los verdaderos senderos espirituales. La humanidad se ha separado de dicho plan, y para solucionar el problema, debemos comenzar por alinearnos interiormente con ese plan, a través del estudio, la reflexión y la meditación, para después contribuir a la reconciliación de la humanidad, que podrá entonces proseguir en ese sendero de retorno".

Ahí surge una reacción bastante evidente: "tal como está el mundo, está claro que nos encontramos muy lejos de ese ideal", a lo que Félix dice: "Claro que sí. Y somos nosotros mismos, como humanidad, quienes hemos contribuido a que sea así. Hemos creado el problema, y lo hemos hecho gigante a través de siglos y milenios. La raíz del problema es nuestra identificación con una falsa sensación de separación. Si nos sintiéramos unidos a toda la humanidad, no habría tantos seres humanos que hacen daño al prójimo... Está claro que no podemos resolver el problema juntos, así, sin más... Hay que empezar por trabajar dentro de cada uno de nosotros. El libro 'Eres Luz' es una contribución en ese sentido, ya que nos ayuda a mejorar desde dentro para tener una mejor vida y ayudar a que la vida grupal de la humanidad mejore, creando un mundo mejor".

El autor se encuentra muy activo en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde su perfil cuenta con más de 30 mil seguidores. También ofrece miles de recursos gratuitos desde hace ya 15 años en su página web, y acumula más de 400 videos en su canal de YouTube, donde publica un video cada miércoles.

Además, desde 2020 organiza, cada semana, meditaciones gratuitas en directo a través de la aplicación gratuita InsightTimer, donde enseña a practicar muy diversas facetas del trabajo interior a través de la meditación, con participantes de todo el mundo, sin necesidad de tener experiencia previa con la meditación. En esa misma aplicación comparte decenas de meditaciones guiadas, que realizan cientos de miles de personas cada año a nivel internacional.

También sigue impartiendo conferencias gratuitas, acumulando más de un millar en las últimas dos décadas de inagotable trabajo. Como todos los años, en 2023 va a recorrer numerosas salas de conferencias en grandes superficies de España, dando charlas como "Descubre tu talento" y "El poder de la concentración mental", entre otras.

Tal como comenta el escritor, "tengo muchas ganas de que este libro llegue a las manos de mis lectores, para que lo hagan suyo y lo conviertan en su propia transformación interior. Es el resultado de varios años de trabajo y verlo hecho realidad representa una alegría enorme".

El nuevo libro de Torán se podrá encontrar en librerías a partir del 25 de enero, y se puede pedir en línea a nivel internacional desde plataformas online.

