Ferretti ofrece tres modelos de negocio para adaptarse a las necesidades de cada emprendedor

La cadena de heladerías Ferretti, reconocida por su helado artesanal, escoge a la consultora Franquicias Que Crecen para apoyar su expansión. La consultora comercializará los diferentes modelos de negocio de Ferretti para aquellos emprendedores y empresarios interesados en formar parte de su exitosa red de franquicias.

Con más de 20 años de experiencia en la industria de los helados, Ferretti ha ganado la confianza de los consumidores gracias a la calidad de sus productos y su amplia variedad de sabores. El helado artesanal de Ferretti se elabora con ingredientes frescos y naturales, brindando una experiencia única y satisfactoria a cada cliente.

La franquicia de helado de Ferretti ofrece tres modelos de negocio para adaptarse a las necesidades y preferencias de sus franquiciados:

1. Modelo quiosco: Un local completo con todos los productos Ferretti que se puede instalar en cualquier sitio. "Es ideal para ubicarlo en las zonas comerciales, centros empresariales, zonas universitarias, estaciones de tren o bus, etc. Tan solo necesita una superficie de venta de 15 m2 a 50 m2", explica Gabriel Belossi socio- director de FQC.

2. Modelo Take Away: Un local para degustar los productos de Ferretti, con un emplazamiento en Centro Comercial o a pie de calle sólo en zona turística. "En estos locales, funciona la venta por impulso y los productos "to go", además solo se necesita un local de entre 10-30 m2", aseguran desde FQC.

3. Modelo Restaurante: Este modelo de negocio es ideal para aquellos emprendedores que desean tener una presencia física en su localidad. Esta opción ofrece distintas propuestas adaptables a las dimensiones del espacio y al perfil del socio franquiciado en el negocio: heladería artesanal, cafetería, crepería y restaurante pizzería. El lugar ideal para disfrutar de una experiencia Ferretti. En este sentido, Ferretti y Franquicias Que Crecen también ofrecen un completo apoyo en la selección del local, "desde el diseño de la tienda, capacitación del personal y estrategias de marketing" asegura Belossi. Los franquiciados podrán disfrutar de una amplia gama de sabores exclusivos de Ferretti. Además, contarán con el respaldo de una marca reconocida y establecida en el mercado de helados artesanales.

Sea cual sea el modelo de negocio elegido, Ferretti y FQC se comprometen a brindar a sus franquiciados un sólido respaldo y apoyo en todas las etapas de su emprendimiento. Desde la selección del local hasta la capacitación en la elaboración y presentación de los helados, Ferretti se asegura de que sus franquiciados tengan todas las herramientas necesarias para ofrecer una experiencia excepcional a sus clientes.

Sobre Franquicias Que Crecen

Franquicias Que Crecen es la consultora líder en Iberoamérica en la comercialización y desarrollo de franquicias. Con más de 20 años en el mercado, Franquicias Que Crecen ha asesorado con éxito a numerosas marcas en su crecimiento y expansión, brindando un enfoque estratégico y profesional para maximizar el potencial de cada franquicia. Con presencia en Argentina, México, Ecuador y España, actualmente representan a empresas como No Mames Wey, Sushimore, Pirka, Core, Tío Bigotes o Le Panem.

