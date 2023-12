Fersay inaugura un corner número 75 en Murcia

La compañía, con 43 años de actividad, vende a 37 países y, en la península ibérica, tiene una red de 5.500 clientes profesionales/COMUNICAE/

La compañía Fersay, con 43 años como especialista en la venta de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, ha inaugurado su córner número 75 en Las Torres de Cotillas, Murcia, bajo el nombre de Peltyer SL.

El nuevo punto de venta se encuentra situado en el polígono Industrial Media Legua, c/ Ingeniero Nave A5, y en el trabajan sus propios dueños, José Antonio García y Martín Suarez.

En este establecimiento se ofrecen servicios de venta de electrodomésticos, climatización, tv, antenas bombas hidráulicas, video porteros, automatismos puertas garaje, etc... Así como la venta de electro repuestos, recambios y accesorios. Además, cubren servicios de reparación multimarca de electrodomésticos: termos, lavadoras, secadoras, frigoríficos, lavavajillas, etc., en colaboración con otros servicios técnicos.

Su responsable Martín Suarez, con más de 20 años de experiencia, ha visto en los corners Fersay una nueva manera de aumentar su volumen de negocio en el sector de los recambios y los accesorios y a su vez de generar más tráfico de gente en su establecimiento.

Fersay distribuye, más de 150.000 recambios diferentes para electrodomésticos y electrónica de todas las marcas, para cualquier solución. Además, el catálogo de Fersay ofrece una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

Un modelo de negocio sin competencia

El concepto de tienda Fersay atiende a una necesidad existente en el mercado, y muy favorecida por la tendencia a reducir el consumo innecesario. Fersay unifica en un único establecimiento tienda de electrónica, tienda de repuestos para electrodomésticos y venta de accesorios. En total, una oferta superior a los 150.000 recambios diferentes en stock, clasificados en cinco grandes áreas, con el objetivo de dar respuesta a cualquier necesidad. Gama blanca, -lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, microondas, cocción, etc.-; gama marrón -televisores, dvd, sonido, vídeo, etc-; y pequeño aparato electrodoméstico, -hornos, sandwicheras, planchas de vapor, cafeteras, secadores, etc., entre los que la compañía vende con marca propia.

Fersay cuenta con más de 5.500 clientes profesionales repartidos por todo el sur de Europa. La compañía atiende a este mercado desde sus tres sedes: Madrid, Alicante y Canarias, y gracias a una logística que le permite entregar sus productos en menos de 24 horas en todo el país.

En número de productos, Fersay vendió durante 2022, más de 1.300.000 soluciones domésticas.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

