El Festival Noches Mágicas anuncia las confirmaciones de Raphael, Luz Casal, Ara Malikian y Goyo Jiménez, entre otros

El recinto natural de Jardines de Abril acogerá este verano en Alicante las actuaciones de Raphael, Luz Casal, Ara Malikian, Goyo Jiménez, Siempre Así, Faemino y Cansado o Los Secretos, junto a otras que se confirmarán próximamente/COMUNICAE/

El recinto natural de Jardines de Abril acogerá este verano en Alicante las actuaciones de Raphael, Luz Casal, Ara Malikian, Goyo Jiménez, Siempre Así, Faemino y Cansado o Los Secretos, junto a otras que se confirmarán próximamente

El Festival Noches Mágicas ha confirmado gran parte del cartel que conformará la edición de este año 2023. El escenario Jardines de Abril, en Sant Joan d'Alacant, celebrará del 27 de julio al 13 de agosto la onceava edición del festival con los directos de destacados artistas del panorama nacional.



Tras colgar el cartel de ‘soldout’ en el 90% de las citas de la edición pasada, el festival se ha consolidado como uno de los eventos nacionales más relevantes de música de la década de los años ochenta.



El festival Noches Mágicas permitirá disfrutar de las noches de verano en Alicante con amigos o con la familia, y vivir la emoción de la música en directo bajo el amparo de la majestuosidad de los jardines, los espectáculos de performance, las exposiciones y el arte en vivo.



Próximamente habrán más confirmaciones hasta completar las catorce noches para celebrar una propuesta única con figuras de renombre.



Un avance de programación con grandes artistas

Luz Casal, el 28 de julio

Luz Casal presentará su nuevo trabajo en el Festival Noches Mágicas, donde también hará un viaje por los grandes éxitos de su dilatada carrera. Luz regresa con "Las ventanas de mi alma", su primer disco inédito en cinco años y el más autobiográfico de su carrera. Su voz vuelve a pasearse entre la cadencia del bolero y la furia del rock and roll, coquetea con los sonidos más clásicos y explora nuevos matices. Coronada como una de las artistas españolas con mayor éxito internacional, dueña de una carrera sólida y honesta, acumula decenas de premios que destacan su condición de pionera del rock en español y la fortaleza y libertad sobre las que ha construido su trayectoria.



Ara Malikian, el 30 de julio

El excepcional violinista Ara Malikian actuará por primera vez en el escenario del Festival Noches Mágicas, presentando "The Ara Malikian World Tour". Según explica el violinista, la gira es el resultado de ver crecer a su hijo. "Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser. Esta gira es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él".



Goyo Jiménez, el 2 de agosto

El cómico Goyo Jiménez volverá a sorprender desde el escenario del Festival Noches Mágicas con su show lleno de surrealismo, disparates, un poco de complicidad, y mucho, mucho humor.

Goyo Jiménez es un creador artístico conocido por colaborar en diferentes programas de televisión, pero, sobre todo, gracias a su faceta como cómico o monologuista de stand up comedy. Acumula una vasta trayectoria profesional, académica y personal, que le ha llevado a ser un referente de la escena nacional.



Siempre Así, el 3 de agosto

Los máximos exponentes de la música popular de Andalucía presentarán ‘Siempre 30 Así’. Una celebración de los 30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica. Su rumba con mensaje, alegre y sureña, conservando sus raíces flamencas, se ha hecho imprescindible en cualquier reunión o evento de tipo festivo. Han abarrotado los teatros y auditorios más importantes conquistando a públicos de todos los gustos y de varias generaciones. Entre sus muchos éxitos, destacan ‘Siempre así’, ‘Si los hombres han llegado hasta la luna’, ‘Alguien’, ‘Esa mujer’ o la versión aflamencada que hicieron de ‘My way’.



Los Secretos 5, el de agosto

Vuelve uno de los grupos de música por excelencia del pop español, fundado en Madrid a principios del año 1980 y que hace gala de una salud envidiable. Los resultados de su última gira ‘Recuperando las Emociones’ ha sido inmejorables para la banda más incombustible. En Noches Mágicas presentarán uno de sus formatos más solicitados en los últimos años, el Sexteto. Los Secretos de siempre, con energías renovadas y nuevas generaciones en sus filas. Deleitarán al público con sus temas más emblemáticos como "Déjame", "Pero a tu lado" o "La calle del olvido", así como con canciones más recientes que se han ganado ya el cariño de todo el público, en un show emocionante y tremendamente optimista. Al terminar el concierto tendrá lugar una nueva edición de la 80's Summer Party.



Faemino y Cansado, el 9 de agosto

El dúo cómico presentará su espectáculo ’17 veces reloaded’. Según lo describen los propios autores, "este espectáculo podría llamarse también 17 veces revistied o 17 veces evolution o 17 veces el montaje del director… Ya que se trata de un espectáculo rehecho, revisado, evolucionado y nuevamente montado. Sin citar a Kafka diremos que su ‘metamorfosis’ no le llega a la suela de los zapatos a lo que se ha ocurrido con 17 veces. Podríamos incluso haber cambiado el nombre, pero la pereza es la madre de todos los vicios… Ni nosotros mismos somos conscientes". Los referentes de lo absurdo llevan más de 30 años arrancando carcajadas con su humor ajeno a las modas y muletillas de temporada, y así lo demostrarán en el Festival Noches Mágicas.



Raphael, el 10 de agosto

La leyenda viva de la canción melódica regresa a los escenarios para presentar su flamante nuevo disco titulado "Victoria", escrito y producido por Pablo López y grabado en los míticos estudios Abbey Road de Londres. De él se extraen joyas como ‘De tanta gente’, ‘Para seguir en pie’ y ‘A punto de besarte’; que forman ya parte del repertorio imprescindible de Raphael. En esta gira, con la que el artista recorrerá toda la geografía española, estrenará las nuevas canciones y hará un repaso de los grandes clásicos de su cancionero: "Mi Gran Noche", "Yo Soy Aquél", "Como yo te amo" y un largo etcétera de letras y melodías que llevan más de seis décadas marcado a generación tras generación.



Y además se celebrará la Fiesta Solidaria, el 25 de marzo

El día 23 de marzo tendrá lugar la tercera edición de la Fiesta Solidaria Festival Noches Mágicas, en favor de cinco asociaciones alicantinas: Apsa, Apnea, Nuevo Futuro Alicante, Amigos de Ucrania Alicante y Proyecto Lázaro, que presentarán sus proyectos y la labor tan importante que realizan a favor de diferentes colectivos. Una noche solidaria en Jardines de Abril, llena de sorpresas, música en directo, sesión DJ, animación, performance, zona gastro y de copas, y en la que se celebrará la segunda edición de la tómbola benéfica con muchos regalos de diferentes empresas y comercios de la provincia.



Consultar toda la información al completo y venta de entradas en www.nochesmagicas.es

Fuente Comunicae