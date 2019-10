Fiction Express ha premiado a los mejores libros juveniles y a las jóvenes promesas de la escritura

En la gala celebrada el 24 de octubre en la Fábrica Moritz de Barcelona, Fiction Express ha premiado a los escritores elegidos por su comunidad de lectores y, además, a las jóvenes promesas del panorama editorial, ganadores y finalistas de su Premio Relato Corto Juvenil 2019/COMUNICAE/

Fiction Express, la innovadora plataforma que conecta a los niños y adolescentes con autores profesionales para incentivar y mejorar la competencia lectora a través de mecanismos de co-creación y diálogo creativo, ha celebrado hoy en la Fábrica Moritz de Barcelona la primera edición de los Fiction Express Awards.

Esta gala ha premiado a los mejores escritores elegidos por la comunidad de lectores y además, a las jóvenes promesas del panorama editorial, ganadores y finalistas del concurso de relatos cortos para alumnos. En el concurso han participado varios miles de alumnos de 6 países diferentes (España, Reino Unido, Holanda, México, Colombia, Honduras).

En el caso de los escritores profesionales elegidos por los lectores de Fiction Express, los ganadores han sido The Great Space Race de Jan Burchett y Sara Vogler (Nivel 1); Mystery at Moon Base One de Alex Woolf (Nivel 2) y Voyage to Omega, David Macphail (Nivel 3). Todos ellos, autores reconocidos en el Reino Unido premiados en múltiples ocasiones y con cientos de libros a sus espaldas.

El pasado 13 de septiembre y después de dos años exitosos trabajando para colegios únicamente en lengua inglesa, Boolino —empresa liderada por Cristina Puig y Sven Huber— lanzaba su plataforma Fiction Express también en castellano y catalán.

En la actualidad, la plataforma ha publicado ya los 6 primeros libros en castellano y catalán: Obras firmadas por autores como Pau Joan Hernàndez, África Vázquez Beltrán, Oriol Canosa o Jordi Cervera, entre otros. A los que en menos de dos meses se sumarán nuevos títulos para llegar a un total de 36 nuevos libros en ambos idiomas al finalizar el curso escolar.

En la lectura tradicional, unidireccional, el autor entrega un libro al lector y este último lo lee cuando ya todo está escrito. En Fiction Express, autores y lectores crean conjuntamente los libros y con esto aumentan el interés de los alumnos en su lectura.

Es una experiencia participativa en la que los lectores, tras leer un capítulo, pueden votar el argumento y hablar con el autor facilitando así una implicación profunda y vivencial con la lectura. Además, la plataforma ofrece herramientas pedagógicas online (quiz de lectura) y offline (kit de actividades basadas en competencias) que permiten al docente poder medir el impacto del uso de la plataforma frente a los resultados escolares.

Todo ello convierte a Fiction Express en una herramienta pedagógica de gran valor para los colegios. Una plataforma con una experiencia de usuario muy positiva en la que profesores y alumnos tienen un acceso personal que les permite leer todo lo que quieran y, lo más importante, participar en la creación del libro. Fiction Express está diseñada para trabajar la diversidad de niveles en las aulas y añade elementos de accesibilidad para niños con dificultad lectora y/o dislexia.

"El modelo de lectura tradicional no funciona porque la sociedad está cambiando, estamos migrando a una sociedad participativa, más horizontal y plural que nunca, donde las habilidades necesarias empiezan a incluir la toma de decisiones, la capacidad de aprender de forma autónoma y las competencias comunicativas. ¿Qué pasa entonces con la lectura?", se preguntan Sven Huber y Cristina Puig, fundadores de Fiction Express: "Nuestra propuesta es seguir leyendo igual pero cambiando el foco, desde el libro hacia el lector, dejando que el lector participe para sentir que es parte de lo que lee y de lo que aprende.

