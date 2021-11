Fijando el Norte: Las claves de la gestión de la cadena de suministro en un contexto de incertidumbre

El próximo viernes 26 de noviembre se celebrará en Gijón el evento "Fijando el Norte" La encrucijada de las compras en la industria del siglo XXI, donde expertos de talla internacional identificarán las claves a considerar para comprender un contexto como el actual marcado por la incertidumbre con respecto al suministro energético, inflación, cuellos de botella logísticos, incremento de costes de las materias primas y de la energía, entre otros.

A partir de las 09:00 de la mañana, en Laboral Ciudad de la Cultura, podremos escuchar a ponentes de talla internacional tales como Eduardo Ranz Navarro (Director de Compras), Stéphane Morel (Global Process Owner Strategic Procurement), Montse Arbesuk Busto (Especialista Senior en Operaciones), Christian Schuh (Senior Patner at BCG), Íñigo Aranzábal (Senior Advisor at BCG), Georg E. Weidner (CEO at Institute for Innovation and Improvement) y Pedro Baños (Experto en Geopolítica).

Durante el transcurso de la jornada, los ponentes compartirán sus puntos de vista y claves de gestión para intentar identificar respuestas sobre cómo afrontar el nuevo contexto geopolítico y comercial en base a los riesgos de la cadena de suministro.

“En una situación muy complicada a nivel de suministros y transporte como el actual debemos hacer un esfuerzo por comprender el contexto global, identificar oportunidades y buscar alternativas que nos ayuden a ser más sostenibles. Con la participación del panel de expertos convocados a este evento, queremos aportar nuestro grano de arena para consolidar la zona norte española como referente tecnológico y, por extensión, reposicionar el área metropolitana de Asturias como Hub Tecnológico Industrial” explican desde Nueso Group, organizadores de este evento.

El coste para asistir presencialmente al evento es de 50 €, existiendo restricción de aforo, o de 10 € en forma virtual. Dado que la organización no tiene ánimo de lucro, la mitad de lo recaudado irá destinado a la Fundación Hogar de San José de Gijón.