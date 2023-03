La financiación, el aliado perfecto para que las comunidades de propietarios hagan frente a sus mejoras sin derramas inesperadas

La subida generalizada de los precios en España además de tener que afrontar los gastos en calefacción del invierno han provocado que las comunidades de propietarios tengan que hacer frente a derramas extraordinarias en muchos casos. Los administrados de fincas solicitan cada vez más financiación para hacer frente a gastos extraordinarios como la realización de obras o mejoras en un edificio, gracias al acuerdo de IESA y Bankinter Consumer Finance/COMUNICAE/

En los últimos meses, España se ha enfrentado a una subida generalizada de los precios. Según los últimos datos, la inflación se situó en un 6,1% en febrero de 2023, una décima por encima de la registrada en enero. La subida de los tipos de interés está provocando que las hipotecas se encarezcan rápidamente y el coste de cesta de la compra o de la energía, se incrementan mes a mes, lo que hace que muchos españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. Si a esto se le suma que muchas comunidades de propietarios han tenido que hacer frente a derramas especiales para pagar la calefacción debido a la subida del gas, se ve que muchos vecinos están aplazando reformas muy necesarias en su comunidad por falta de presupuesto.

Por ello la financiación se convierte en un aliado para poder hacer frente a esos gastos de mejora de los edificios, según IESA, empresa líder en aplicaciones y soluciones tecnológicas para administradores de fincas. La realización de obras o mejoras en un edificio, como pueden ser la instalación o sustitución de ascensores, el cambio de calderas, la renovación de cubiertas, fachadas o ventanas son algunas de las reformas a las que deben hacer frente las comunidades de vecinos. Así, estas necesidades quedan paralizadas o no se llegan a realizar por la dificultad de hacer frente al pago de dicha obra al ser las derramas difícilmente asumibles por los propietarios en esta época de subida de precios, pese a que algunas de ellas sean de obligado cumplimiento a consecuencia de una ITE negativa.

Por ese motivo, la financiación en las comunidades de propietarios ha crecido un 354% y es la alternativa perfecta para afrontar los gastos extraordinarios de las comunidades de propietarios gracias al acuerdo entre IESA y Bankinter Consumer Finance, que ofrece la posibilidad de poner solución a esta problemática que muchas comunidades están experimentando.

"El objetivo es ayudar a las comunidades de propietarios a poder hacer frente y acometer esas obras que tanto necesitan, mientras se les ofrece a los Administradores de Fincas una forma sencilla para tramitar esta financiación", asegura Enrique Sánchez, director general de IESA.

De esta manera, los vecinos pueden acceder a una financiación rápida y que supone mucho menor esfuerzo económico que una derrama. Además, los vecinos no tienen que firmar ya que el préstamo es concedido a la comunidad y no a cada uno de los vecinos y en la que cada vecino puede decidir su participación o no en la financiación. Además, este tipo de financiación a comunidades de vecinos son una gran alternativa para el propietario por su precio 5,90% TIN en comparación con los préstamos consumo, con precios mucho mayores, y dada la tendencia de subidas en los tipos de interés anunciadas en las últimas semanas por el BCE que sitúan el Euribor, a 21 de marzo, en 3,74% .

IESA, líder en aplicaciones y soluciones tecnológicas para administradores de fincas, ofrece esta solución financiera de Bankinter Consumer Finance a las comunidades de propietarios que gestionan los administradores de fincas. La compañía tecnológica cuenta con un precio de financiación muy competitivo y un plazo de hasta 12 años, haciendo que el esfuerzo en la realización de la obra sea mucho más llevadero para los propietarios.

Para el administrador de fincas el proceso de solicitud y contratación es ágil y sencillo. La tramitación es 100% online en menos de 48 horas, sin necesidad de notario para importes inferiores a 300.000€ y sin necesidad de contratar otros productos financieros.

