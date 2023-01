Las finanzas personales la primera preocupación de los españoles este 2023, según Alfio Bardolla

El 65% de los españoles asegura no tener ninguna inversión para su futuro. 3 de cada 5 desconoce cómo invertir con sus finanzas actuales. El 27% de los españoles se ha formado sobre educación financiera en los últimos 3 años y ya está invirtiendo/COMUNICAE/

El 65% de los españoles asegura no tener ninguna inversión para su futuro. 3 de cada 5 desconoce cómo invertir con sus finanzas actuales. El 27% de los españoles se ha formado sobre educación financiera en los últimos 3 años y ya está invirtiendo

Una encuesta realizada a finales de año por la Academia Internacional de formación financiera Alfio Bardolla Training Group (alfiobardolla.es) revela que el estado de las finanzas personales se ha convertido en la mayor preocupación para el 89% de los españoles en este inicio de 2023.

Después de un 2022 en el que durante el segundo semestre del año la inflación creciera por encima del 10%, la subida de los carburantes, de la cesta de la compra, las hipotecas y los tipos de interés, ha convertido a las finanzas personales en el primer motivo de preocupación para la mayoría de los españoles.

Alfio Bardolla, Fundador de Alfio Bardolla Training Group explica, "en un contexto de crisis económica la formación financiera se ha convertido en una prioridad para los españoles que ven como tradicionalmente no se le ha prestado suficiente atención. Las escuelas no educan a los niños y esto provoca que a medida que se consiguen los primeros sueldos se haga una gestión poco efectiva del dinero".

Según los datos de la encuesta realizada por Alfio Bardolla Training Group, el 73% de los españoles no se ha formado ni en la escuela ni en su etapa adulta en ningún aspecto acerca de la educación financiera. Sólo el 27% reconoce haber comenzado a interesarse en los últimos 3 años por las finanzas personales.

Cuando se pregunta acerca de la educación financiera, 3 de cada 5 españoles desconoce qué se puede hacer para conseguir una correcta gestión del patrimonio. El 65% de los españoles asegura no tener actualmente ninguna inversión en marcha aunque les gustaría.

"Uno de los principales errores que se cometen es el exceso de gasto en la deuda mala que conlleva un lastre y retraso para poder hacer un uso eficaz de las finanzas. Gastos que no generan ningún tipo de beneficio económico. El segundo error es pensar que se debe disponer de mucho dinero para poder comenzar a invertir".

3 propósitos para mejorar la salud financiera personal

Con el inicio de año, son muchos los buenos propósitos que no se terminan de cumplir. Sin embargo, ante la creciente preocupación por la situación de las finanzas personales, los españoles sí tendrán que cumplir con el propósito de mejorar la gestión de su patrimonio.

Así, Alfio Bardolla revela 3 hábitos o propósitos de año nuevo que se pueden comenzar a cumplir ya mismo para mejorar la salud financiera y para poder aspirar a conseguir nuevas vías de ingresos adicionales gracias a la inversión.

Reducir los gastos hormiga: Se trata de los pequeños gastos que se acumulan en el día a día sin que parezcan grandes. Según datos de Alfio Bardolla, el 65% de la deuda acumulada cada mes en las finanzas personales provienen de este tipo de gastos que cuando se acometen no parecen grandes pero que sumados a lo largo del tiempo generan una cantidad importante dentro de las finanzas. Son los gastos más peligrosos para la salud financiera personal.

Controlar la deuda mala: El segundo gran reto que se debe plantear es el de la gestión de la deuda mala. Aquella que no genera beneficios ni retornos económicos. Gastos como la compra de un coche, de material, de bienes que no se pueden rentabilizar etc. Supone el 95% de la deuda personal y en ocasiones el 100%.

Invertir: Por último Bardolla recomienda utilizar el dinero para invertir. Sólo así se podrán conseguir ingresos extra. No es necesario disponer de ahorros para hacerlo ya que existen muchas alternativas para hacer una inversión. "El dinero inmovilizado en una cuenta ya sea de ahorro no genera ningún beneficio y con una inflación creciente tiende a perder valor. Por ello es necesario disponer de una buena educación financiera para poder saber cómo sacar partido a ese dinero".

Según Alfio Bardolla Training Group, el 65% de los españoles consultados tienen previsto invertir a lo largo de este año 2023. El sector inmobiliario es el preferido para hacerlo.

