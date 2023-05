Finanziaconnect organiza ‘La batalla de los inversores’ con Kibo, JME, Swanlaab y más fondos

Contará con la presencia de kibo Venture, JME, Swanlaab, SEGO finance, Demium, Faraday Ventures o business angels de la categoría de René de Jong, entre otros. La batalla contará entre el jurado con David de Miguel (Telefónica), Aurelio Jiménez (Vodafone) y Antonio Osorio (Digital Business). Este evento presentará las conclusiones del libro Investor Deck, Surf your way to investors, un manual que recoge los consejos y aprendizajes más relevantes, de la mano de los inversores más destacados/COMUNICAE/

Finanziaconnect, empresa especializada en la obtención de préstamos Enisa y otras líneas de financiación, tiene un largo recorrido organizando eventos orientados al mundo emprendedor. La primera iniciativa, Finanziaconnect Investment Forum, estaba destinada a fortalecer los lazos entre la comunidad de inversores del Reino Unido y de España. Asimismo, también cabe destacar el Foro Más Emprendedoras Innovadoras, que fomentaba el emprendimiento femenino, o el Foro de Financiación de startups, cuya última edición fue realizada en marzo de 2023 con el objetivo de ofrecer una perspectiva global de las posibilidades actuales de encontrar financiación.

El 5 de junio de 2023 a las 16:00 Finanziaconnect organiza su próximo evento: La batalla de los inversores. Su inscripción es gratuita y su objetivo consiste en ayudar a los emprendedores y sus proyectos a través de los referentes del ecosistema emprendedor español.

El Investor Deck es una herramienta clave formada por varias slides que sirven para convencer al inversor de continuar analizando la propuesta empresarial presentada. A pesar de que todas son de gran relevancia, este evento pretende aclarar cuál de todas es la más determinante para el inversor.

Durante este evento, los inversores más notorios del país entrarán a concurso, ya que presentarán, a través de un vídeo de aproximadamente un minuto, los principales motivos por los que la slide del deck que han seleccionado es la más importante. Entre todos los concursantes, cabe destacar la participación de Sonia Fernández (Partner en Kibo Ventures), Javier Villaseca (Consejero delegado en SEGO Finance), Lourdes Álvarez de Toledo (Partner en JME), René De Jong (Business Angel), Jorge Dobón (CEO y fundador de Demium), Enrique Penichet (Founding Partner en Draper B1), Gonzalo Tradacete (Cofundador y CEO de Faraday Venture Partners) y Verónica Trapa (Managing director en Swanlaab Venture Factory).

Este evento estará moderado por Chema Nieto (Presentador de Nación Innovación y Fundador y CEO de Socialnius), mientras que David de Miguel (Head of Finance / Digital Projects & Entrepreneur en Telefónica), Aurelio Jiménez (External affairs y políticas públicas en Vodafone) y Antonio Osorio (Strategy and partnership on Digital Business) formarán parte del jurado.

Este debate está enfocado a aquellas personas que estén interesadas en la búsqueda de financiación, sobre todo, aquellos que estén o vayan a estar en una ronda de inversión. Es un evento interactivo que permitirá a los asistentes descubrir cuál es la slide más importante del deck y participar en el debate con el jurado aportando su punto de vista.

Asimismo, Finanziaconnect presentará el ebook Investor Deck, Surf Your Way to Investors, un manual que recoge los aprendizajes más relevantes procedentes de las voces inversoras más destacadas del panorama nacional sobre las principales slides del deck de inversión.

Iván García Berjano (CEO de Finanziaconnect) declara que "El debate y reflexión sobre cómo de determinante es cada slide en un deck de inversión es un ejercicio que deberían hacer todos los emprendedores".

