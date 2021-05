Football for Friendship establece un nuevo récord GUINNESS WORLD RECORDS™ por el mayor número de usuarios de un estadio virtual

Hoy, durante la transmisión en vivo de la Gran Final de Football for Friendship, la jueza oficial Joanne Brent confirmó que el el Programa Social Internacional de Football for Friendship de Gazprom estableció su 3er. récord de GUINNESS WORLD RECORDS™. El éxito del intento de récord se anunció oficialmente con motivo de la final del Campeonato eWorld Championship de 2021 de Football for Friendship, el 29 de mayo/COMUNICAE/

Hoy, durante la transmisión en vivo de la Gran Final de Football for Friendship, la jueza oficial Joanne Brent confirmó que el el Programa Social Internacional de Football for Friendship de Gazprom estableció su 3er. récord de GUINNESS WORLD RECORDS™. El éxito del intento de récord se anunció oficialmente con motivo de la final del Campeonato eWorld Championship de 2021 de Football for Friendship, el 29 de mayo

El 26 de mayo, el proyecto Football for Friendship (F4F) logró un nuevo récord GUINNESS WORLD RECORDS™ por el mayor número de visitantes simultáneos a un estadio virtual. En el intento del récord participaron usuarios del simulador multijugador "Football for Friendship World" (F4F World) de más de 200 países.

Para iniciar el intento de récord, el embajador mundial de la F4F, la leyenda del fútbol brasileño Roberto Carlos, se dirigió a todos: "Vamos a participar todos en un gran evento. Todos somos participantes del programa F4F de Gazprom. Iremos a por el récord". También recibieron apoyo de los campeones de fútbol rusos Yevgeny Aldonin y Dmitry Sennikov, del futbolista ruso del año 2004 Dmitry Sychev, y de la embajadora del fútbol femenino ruso Elena Ryshkova. Las estrellas rusas de TikTok, las gemelas Katya y Nastya junto con Kirill Kolesnikov, también estuvieron presentes.

El simulador multijugador "Football for Friendship World" (F4F World) fue desarrollado en 2020 especialmente para F4F. A través de él se pueden organizar partidos de equipos internacionales en tiempo real. El F4F World también sirvió para acoger el Campeonato Mundial Electrónico de Football for Friendship 2021 a partir del 24 de mayo, con un total de 32 equipos y jugadores de más de 200 países.

Football for Friendship ya cuenta con dos récords GUINNESS WORLD RECORDS™. En el año 2019, F4F recibió el título de GUINNESS WORLD RECORDS™ por el mayor número de nacionalidades en una sesión de entrenamiento de fútbol. El 5 de diciembre de 2020 se estableció un nuevo récord GUINNESS WORLD RECORDS™ como parte de las ceremonias de clausura de la octava temporada de Football for Friendship para un entrenamiento de fútbol en línea con el mayor número de participantes.

Acerca de Football for Friendship

F4F existe desde 2013. Está organizado por Gazprom y apoyado por la UEFF, la FIFA y la ONU. En las últimas ocho temporadas han participado en el programa unos 15.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones.

Fuentes oficiales en Internet

