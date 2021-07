FORMATIC Barcelona apuesta por el Grado de Turismo

'¿Te has planteado alguna vez estudiar un grado de turismo?' Se trata de uno de los sectores que más aportan al Producto Interior Bruto español (PIB) y de los que más empleos genera. Según la CEOE, el turismo español está viviendo una época de recuperación tras las consecuencias de la pandemia. De hecho, para este año, la organización espera recaudar entre 66.000 y 77.000 millones de euros, y crecerá progresivamente en los próximos años/COMUNICAE/

'¿Te has planteado alguna vez estudiar un grado de turismo?' Se trata de uno de los sectores que más aportan al Producto Interior Bruto español (PIB) y de los que más empleos genera. Según la CEOE, el turismo español está viviendo una época de recuperación tras las consecuencias de la pandemia. De hecho, para este año, la organización espera recaudar entre 66.000 y 77.000 millones de euros, y crecerá progresivamente en los próximos años

La escuela Formatic Barcelona (UEFB), adscrita a la Universidad de Girona, apuesta por esta formación hasta tal punto que se ha convertido en uno de los centros más punteros en la enseñanza de este sector, de todo el país.



Su punto fuerte es haber diseñado un programa educativo completo, donde se conjugan una serie de aspectos formativos y la elección de profesores con gran currículum y experiencia. El programa del grado está adaptado a los tiempos y al mercado, sin olvidar la inclusión de materias innovadoras y las prácticas en empresas para todo el alumnado. Los idiomas ocupan también un papel destacado en esta titulación, donde se enseñan los principales que vas a necesitar: inglés, francés y alemán.



La innovación, clave en la escuela Formatic Barcelona

El grado en turismo de Formatic Barcelona hace una gran apuesta por la innovación. Un modelo que en la UEFB incorporan como algo imprescindible para que sus alumnos se adapten a un mercado cada vez más cambiante y heterogéneo. Esto, unido a la práctica profesional, será lo que realmente conecte al estudiante con la vida real de un profesional del turismo, en este país o fuera.



La titulación dará a los estudiantes un conocimiento amplio y general del sector del turismo. Aunque irá más allá, ya que también aprenderán sobre ámbitos más específicos, como pueden ser la gestión y la planificación. No obstante, las salidas profesionales de esta formación pueden plantearse desde muchos puntos de vista: relacionado con los destinos, viajes adaptados a diferentes organizaciones, turismo gastronómico, de ocio, de aventura, etc.



Al final, el objetivo del centro es formar a grandes profesionales que sean capaz de incorporarse al mercado y asumir altas responsabilidades en el sector. La titulación está adaptada al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) y quienes lo superen obtendrán el título oficial, que da acceso a la realización de másteres.



Salidas profesionales del grado de turismo

El grado de turismo ofrece un amplio abanico de salidas profesionales, sobre todo, muy relacionadas con la administración y la gestión de viajes. Estas son algunas de las más interesantes:

Planificación y gestión de destinos turísticos , no solo en organizaciones y empresas privadas sino también en la administración pública.

, no solo en organizaciones y empresas privadas sino también en la administración pública. Dirección empresarial o gerencia de balnearios , clubes, turismo rural, hoteles, cadenas de alojamiento, multipropiedades, etc.

, clubes, turismo rural, hoteles, cadenas de alojamiento, multipropiedades, etc. Administración de empresas intermediarias como agencia de viajes, operadores turísticos y demás empresas vinculadas al sector

como agencia de viajes, operadores turísticos y demás empresas vinculadas al sector Organización de congresos y eventos. Se trata de un sector en alza que no ha parado de crecer, a pesar del parón que tuvo durante la pandemia. La organización puede ser a nivel local, nacional e, incluso, internacional. Un profesional de turismo puede desempeñar muchas tareas a este nivel, como jefe de ventas, de proyectos, relaciones públicas, gestor de booking y dirigir la propia organización.

Se trata de un sector en alza que no ha parado de crecer, a pesar del parón que tuvo durante la pandemia. La organización puede ser a nivel local, nacional e, incluso, internacional. Un profesional de turismo puede desempeñar muchas tareas a este nivel, como jefe de ventas, de proyectos, relaciones públicas, gestor de booking y dirigir la propia organización. Investigación y docencia. Como en otros sectores profesionales, es vital que se promueva el desarrollo del conocimiento. Investigar y profundizar sobre distintos temas mejora los servicios turísticos. Así, el grado de turismo permite ser profesor en instituto o universidad, consultor, formador, responsable de auditorías, etc.

Cuáles son las asignaturas de este grado

En la escuela Formatic Barcelona se empezará teniendo una visión general del sector del turismo, a varios niveles (local, nacional, etc.) para seguir con un acercamiento a la dimensión sociocultural del mismo. Esta asignatura se refiere al análisis de los cambios y el modo de vida de los ciudadanos de una determinada área donde suele haber bastante turismo. Esto suele ocurrir en ámbitos donde entran en contacto personas con niveles socioeconómicos y culturales muy diferentes, a veces, hasta contrapuestos.



Otra de las cosas que aprenderás a hacer es a elaborar técnicas cuantitativas y cualitativas aplicadas al turismo. La primera de ellas está relacionada con los datos que manejan las investigaciones del sector, que necesitan del segundo análisis para completar un estudio científico.



La compatibilidad de las empresas turísticas es otra de las asignaturas del grado. En ella se aprenderán los principios en que basarse para determinar la adecuación o no de tener varias empresas del sector en un mismo área. Esto puede influir en el turismo y en los habitantes de la zona (no solo desde el punto de vista de habitabilidad, sino también, desde el económico).



Uno de los aspectos más transversales en cualquier negocio es el de realizar una buena comunicación. Esta asignatura enseñará a todos los alumnos las claves básicas para lanzar un mensaje corporativo de forma adecuada y que sea entendible por la audiencia. Esto es vital, tanto a nivel de marketing como de mera información. También enseñan a comunicar frente a una crisis reputacional.



El grado de turismo dura cuatro cursos

El grado de turismo está plenamente adaptado a la normativa actual y tiene una duración total de cuatro cursos académicos. La modalidad es totalmente presencial y el curso empieza siempre en el mes de octubre, finalizando en junio.



En cuanto a los requisitos que se necesitarán para cursarlo, basta con haber aprobado la selectividad, (PAAU, pruebas de acceso a la universidad) o un curso formativo de grado superior. Como en otros grados también se necesitará hacer un proyecto de fin de curso en un aspecto del turismo, de elección. Al final, no solo se adquirirán conocimientos sino averiguar qué es lo que más interesa del sector.



En definitiva, apuntarse al grado de turismo en la escuela Formatic Barcelona para aprender las principales herramientas que serán vitales para convertirse en un profesional del sector. Esta industria, una de las principales del país, está en constante crecimiento y desarrollo y la formación multidisciplinar que se ofrece será básica para el estudiante.

