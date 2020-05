Francisco Gracia, nuevo Chief Operations Officer de Bnext

Con su nombramiento, entre sus funciones que desarrollará Gracia se encuentra la supervisión y gestión de las operaciones de la Fintech con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por la empresa en los próximos meses/COMUNICAE/

Con su nombramiento, entre sus funciones que desarrollará Gracia se encuentra la supervisión y gestión de las operaciones de la Fintech con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por la empresa en los próximos meses

Francisco Gracia se ha incorporado recientemente a Bnext, la alternativa a la banca móvil de España, como Chief Operations Officer (COO). Tras su nombramiento, entre sus funciones se encuentran la supervisión y gestión de las operaciones de la Fintech con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por la empresa en los próximos meses.

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, cursó un Máster en Dirección de Empresa en la Universidad de Berkeley, California.

Gracia comenzó su carrera como Support Manager en la empresa de servicios de consultoría SATEC. Posteriormente, en 2006, ocupó el cargo de Senior Consultant en la consultora de estrategia y operaciones, McKinsey & Company. En 2011, se incorporó a BBVA donde ocupó varios puestos en departamentos como Mass Distribution – South America; Retail Banking – Multichannel Strategy – Contact Centers & Field Salesforces; y Digital Banking – Human TouchPoint Strategy – Contact Centers and Field Salesforces.

En 2015, Gracia fue nombrado Head of Proposition Development, Advance and Personal Banking en HSBC Retail Banking and Wealth Management. Antes de su incorporación a Bnext, en 2017, se incorporó a Másmóvil Ibercom como General Manager Digital Banking donde entre sus responsabilidades se encontró la creación de la entidad financiera Xfera Consumer Finance, y el lanzamiento de Yoicard, logrando 100.000 clientes de tarjeta activos.

Bnext es la primera alternativa a la banca móvil de España, donde, con una sola cuenta, se pueden contratar los productos financieros y de seguros que más se adapten a las necesidades de cada persona. Actualmente, cuenta con más de 350.000 usuarios activos en España. Recientemente ha cerrado la mayor ronda de financiación de serie A de España del sector Fintech, superando los 22 millones de euros.

Fuente Comunicae