Francisco Projecto, CEO de BASLR, comienza su expansión internacional en España

El esfuerzo del joven empresario lisboeta, Francisco Projecto (1992), ha valido la pena, y tras cuatro años, cuenta con dos negocios de éxito, BASLR, empresa de consultoría creativa dedicada al marketing y el diseño, y BASLR Games, empresa de juegos de mesa y digitales con énfasis en los juegos empresariales. Con más de 50 clientes nacionales e internacionales, BASLR ha iniciado un plan de expansión internacional eligiendo España como primer país, que dará paso a Brasil y Reino Unido en los próximos años/COMUNICAE/

El esfuerzo del joven empresario lisboeta, Francisco Projecto (1992), ha valido la pena, y tras cuatro años, cuenta con dos negocios de éxito, BASLR, empresa de consultoría creativa dedicada al marketing y el diseño, y BASLR Games, empresa de juegos de mesa y digitales con énfasis en los juegos empresariales. Con más de 50 clientes nacionales e internacionales, BASLR ha iniciado un plan de expansión internacional eligiendo España como primer país, que dará paso a Brasil y Reino Unido en los próximos años

BASLR nace en 2019, como una empresa de consultoría creativa 360º, buscando afianzarse como proveedor de soluciones de diseño y comunicación para empresas, interviniendo en todas las etapas necesarias para el desarrollo y consolidación de una marca. Desde el análisis estratégico hasta la ejecución y el compromiso con el cliente final, con el único objetivo de ayudar a las marcas y empresas a aumentar su presencia en el mercado, así como la eficacia de sus servicios, diferenciándose de las demás. Actualmente, las principales áreas de trabajo de BASLR son la Consultoría Creativa y el Diseño UX/UI y, con BASLR Games, el Marketing Lúdico (gamificacíon).

Cuentan con una cartera de clientes tan potentes como la Cruz Roja, PepsiCo, Lays, Región Autónoma de Madeira, el Gobierno de las Azores, Liga Portugal, la Universidad de Coimbra o Clínica Díaz López en Cádiz, entre otros muchos.

Por qué una empresa o marca necesita una consultoría creativa 360º

"Hoy en día, está muy extendida la idea de que para comunicar una marca, esta tendrá que tener una presencia exacerbada en las redes sociales, independientemente de la audiencia y la eficacia. Lo que muchos olvidan es que la comunicación tiene lugar en todos los medios. Desde el logo hasta la voz de la marca, pasando por las etiquetas de la ropa o la velocidad de carga de una web. Todo lo que forma parte del viaje del cliente contribuye a su experiencia y relación con la marca".

Las marcas exitosas cuentan con la consultoría creativa 360º

"Por eso, las marcas exitosas cuentan con la consultoría creativa 360º. Ya sea a través de sus departamentos de marketing y comunicación, con marketeers y diseñadores, trabajando juntos, o a través de empresas como BASLR, que hacen lo mismo de forma externa, para trabajar en todos los aspectos, optimizando costes y presentando resultados", afirma Francisco Projecto, CEO de BASLR.

"Por ejemplo, la marca de moda infantil Sal & Pimenta solicitó nuestra intervención para ayudar en su internacionalización. El primer paso fue realizar una auditoría donde verificamos todos los puntos necesarios para lograr los objetivos. Esto resultó en un rebranding total de la marca y todos sus soportes", señala Projecto.

"Todos los detalles de la marca fueron diseñados por BASLR, desde el sitio web, etiquetas, packagings, sesiones de fotos, patrones exclusivos de ropa, los perfiles de Instagram y Facebook, así como la adquisición de materias primas y prendas para aumentar la calidad y la eficiencia. Todo, para que la marca se comunique como una marca cohesionada, profesional, acorde con su alto posicionamiento en el mercado".

"El aumento de las ventas es exponencial, al igual que el valor de la marca"

"Este cambio permitió no solo una mayor conciencia en el mercado, sino también una mayor percepción de calidad por parte de los clientes. El aumento de las ventas fue exponencial, al igual que el valor agregado de la marca".

Con nuestra intervención, Sal & Pimenta logró reducir el precio de algunas materias primas, aumentar la calidad de los productos y los márgenes de beneficio gracias a nuestro departamento de Adquisiciones, así como el rebranding de marca permitió aumentar directamente los precios de los productos, entre un 25% y un 50%. Actualmente, es una de las referencias mundiales en ropa infantil de estilo tradicional y probablemente la marca de ropa infantil más grande de Portugal, y creo que BASLR tuve un papel importante en eso", señala orgulloso Francisco sobre uno de sus muchos proyectos que ya ha llevado a cabo en los cuatro años de trayectoria de BASLR.

Francisco Projecto, CEO de BASLR & BASLR Games

Con una historia personal vinculada al mundo empresarial, Francisco Projecto ha conseguido a sus 30 años crear una importante empresa en Portugal con un fuerte plan de expansión internacional que comienza en España. "Creo que conmigo nació mi vena emprendedora, probablemente fruto de todo lo que me rodea. Tanto mi abuelo como mi padre eran muy emprendedores, y crecer viéndolos construir compañías y negocios exitosos, me hizo querer construir mi propio imperio", señala Projecto.

Cursando el Grado en Diseño General por la Universidad Lusíada de Lisboa, con tan solo 19 años montó la que sería su primera empresa, Cake Productions, una pequeña agencia de diseño y comunicación con sede en Lisboa. A la par que sus estudios, la empresa crecía rápidamente, ampliando el número de empleados y una cartera de clientes tales como Toshiba Portugal, o un grupo de clínicas de oftalmología y estética llamado CliniAlba e Interclinica. "Fueron dos años de aprendizaje con el rol de gerencia y captación de clientes, hasta que decidí cerrar la empresa, aunque iba bien, el principal objetivo que tenía no se estaba cumpliendo, el de hacer diseño", indica el empresario.

Al mismo tiempo, Francisco Projecto se había hecho cargo de un negocio que había sido de su padre, una representación en Portugal de una marca española de hamburguesas, Legazpi. Gracias a su experiencia y formación, comienza en paralelo su etapa como representante comercial en Portugal de Atlanta, Restauración Temática, con sede en Madrid. "Sin saber hablar castellano, hablaba "portunhol" con los dueños de Legazpi, acepté el trabajo, y automáticamente me pusieron a prueba, al lado de la calle Serrano, vendiendo croquetas, puerta a puerta", recuerda Projecto. Tras su experiencia en la capital española, el joven da el paso a dirigir la sede en Portugal, solventando decenas de problemas de gestión.

Mientras tanto, recibe una oferta de una de las mejores empresas de diseño del mundo, Brandia Central, con la oportunidad de trabajar con marcas como FIFA, TAP, Vodafone, y bancos de prestigio;Todo salió bien, y confieso que fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Pero como todo llega a su fin, se desató una crisis y la mayor empresa de diseño de Europa tuvo que cerrar sus puertas y realizar un despido colectivo".

Francisco Projecto sigue con la representación de Legazpi en Portugal cuando recibe una llamada para el departamento de marketing del fondo de inversión inmobiliario, The Edge Group. Un año más tarde se convierte en director de Marketing. Tras 4 años, en su primer viaje importante en moto al Gran Premio de Jerez, tras conocer "al amor de su vida", quien vivía en Madrid, decide dejarlo todo y crear una empresa de diseño, que desde un principio tuvo la ambición de ser internacional, y así nace BASLR en 2019.

Los inicios no fueron fáciles, "en un escritorio de una oficina de co-working, casi sin dinero para gastos, pero creyendo tanto en que ese era mi camino, que no tiré la toalla". Gracias a ello, en 2023 ha comenzado su plan de expansión, porque si algo le han demostrado los años y al experiencia, es que no soy solo un diseñador, soy un hombre de negocios".

Fuente Comunicae