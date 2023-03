Freshly Cosmetics presenta Freshly Refill, su revolucionario sistema de rellenado con un envase de cartón 100% reciclable

El innovador sistema permite recargar los productos y reutilizar los envases de vidrio de forma infinita para reducir la huella de carbono en un 92%. Freshly Cosmetics se convierte una de las marcas pioneras a nivel mundial que comercializa productos faciales y corporales en envases de cartón/COMUNICAE/

La firma española de cosmética natural, Freshly Cosmetics, avanza con paso firme hacia un mundo más sostenible. Su último paso es un nuevo y revolucionario sistema de rellenado de sus productos: Freshly Refill. Desde 2020 la empresa nativa digital y sostenible contaba ya con un servicio de recarga de productos en sus diez Freshly Stores y desde entonces ya ha reducido más de 7.000 envases y ha ahorrado cerca de 2 toneladas de CO₂ a la atmósfera. Pero para el Freshly Team no era suficiente y tras un largo proceso de I+D, este nuevo sistema de refill va más allá. Gracias a un envase de cartón que contiene más del 75% de fibras vegetales —y que, una vez utilizado, podrá depositarse en el contenedor azul— podrá ofrecerle un servicio de rellenado a los Freshly Fans. Con esta simple acción se podrá reducir la huella de carbono en un 92%, respecto a los envases de vidrio.

El equipo de desarrollo de producto de la compañía siempre ha trabajado para mejorar sus productos y envases, gracias a las opiniones de más de 1,4 millones de Freshly Fans en 36 países de Europa, América y Asia. Actualmente, el 96% de los envases de Freshly Cosmetics ya son de aluminio y de vidrio, materiales con una gran durabilidad. Por lo que un sistema de refill tenía todo el sentido, pero hacía falta encontrar un envase sostenible y reciclable. Y tras meses de investigación y desarrollo se ha conseguido un envase de cartón 100% reciclable y que permite a Freshly Cosmetics extender su sistema de refill a todo el mundo, para reducir todavía más el número de envases utilizados al año.

Por el momento, seis de los productos favoritos de los Freshly Fans tendrán su versión refill: el Golden Radiance Body Oil, el Rose Quartz Facial Cleanser, el Azelaic Radiance Face Treatment, el Hair Radiance Keratin Spray, el Hyaluronic Energy Body Serum y el Hair Growth and Density Treatment serán los primeros, pero no serán los últimos, ya que el equipo seguirá trabajando para poder envasar más referencias en este revolucionario sistema. De momento, los próximos confirmados serán el Blue Radiance Enzymatic Serum y el Vitamin C Concentrate Serum, que se comercializarán en las próximas semanas. Un refill equivale a un envase completo y los Freshly Fans lo tendrán muy fácil para utilizarlos: recortar, verter y listo. Además, no será necesario lavar el envase antiguo y el sistema de recarga contiene unos mililitros de más para no perder ni gota. Una vez finalizado el proceso, el envase del refill es 100% reciclable y debe depositarse en el contenedor azul.

Para Miquel Antolín, cofundador y CEO de Freshly Cosmetics, "el desperdicio de la industria cosmética es una enorme pena". "Aunque sabemos que el refill no es una solución definitiva a este desperdicio, es un paso adelante muy importante y estamos muy felices de poder ofrecerles nuestros productos a los Freshly Fans". "El desarrollo de este revolucionario envase ha sido un reto enorme para el equipo de Product Development. Después de muchas pruebas y mejoras continuas hemos logrado un envase de cartón que no tuviera fugas, convirtiéndonos en una de las primeras empresas mundiales que envasa cosméticos faciales y corporales en cartón". "Queremos aprovechar al máximo los recursos materiales de los que disponemos, para alargar el ciclo de vida de los productos. Y Freshly Refill encaja a la perfección". "Apostamos por el futuro y por la transformación del sector cosmético. En estos siete años hemos demostrado que otra forma de cuidar nuestra piel, cabello, el planeta…es posible. Por eso creemos en un futuro mejor y opciones como Freshly Refill nos encaminan para lograrlo", concluye Antolín.

Esta no es la primera acción responsable de Freshly Cosmetics, que lleva desde 2016 con su compromiso Planet First, una estrategia de sostenibilidad muy marcada. La compañía nunca se ha conformado y ha ido innovando respecto a lo que ya estaba en el mercado. Desde los inicios ha envasado sus productos en aluminio y vidrio; ha lanzado Freshly SolidPod, un gel y champú sólidos con una carcasa reutilizable; envasa muestras en envases de cartón sostenible; ha ofrecido un servicio de refill en sus tiendas desde 2020; se ha convertido en una de las primeras marcas a nivel mundial en envasar productos en tubos de cartón para sustituir los tubos de aluminio; o ha creado el Hug Packaging, un revolucionario sistema de envíos con dos tiras que evita cartón y papel kraft en los envíos. Este nuevo sistema de rellenado es un paso más allá, ya que se calcula que cada persona utiliza unos 800 envases cosméticos a lo largo de su vida. La mayoría de plástico y que tienen una duración limitada, pero que tardan miles de años en desaparecer y acaban flotando en los océanos. Un simple gesto que permitirá ahorrarle al planeta toneladas de residuos.

Los productos Freshly Refill ya están disponibles en las diez tiendas físicas de la compañía y en la web. Además, en su afán para seguir mejorando día a día, Freshly seguirá con su escucha activa a los Freshly Fans y, a medida que lo vayan pidiendo, más referencias irán saliendo al mercado, con el objetivo de que gran parte de las referencias estén disponibles en refill en un futuro cercano.

A los 23 años, Mireia Trepat y Miquel Antolín, ambos ingenieros químicos, se dieron cuenta de que el sector químico no les apasionaba y en 2016 vieron que la cosmética tradicional necesitaba un cambio: una revolución. Y como la madre de Miquel, Mercè Civil, elaboraba productos de cosmética natural vieron la oportunidad de aportar valor al mundo cosmético. Fue entonces cuando nació Freshly Cosmetics, una aventura liderada por el corazón de las personas y que tiene como objetivo lograr la Revolución Freshly. La compañía sostenible, vegana y Animal Test-Free Peta Vegan Certified formula la cosmética natural más saludable, eficaz e innovadora para piel y cabello y crea experiencias únicas para las personas y el planeta. Es una marca con ADN digital que ha crecido a través de su propio canal online hasta llegar a 36 países de Europa, América y Asia y que en 2019 inició su expansión con tiendas físicas en Barcelona (2019), Madrid (2020), València (2021), Reus, Glòries, Sevilla, Gijón y Pamplona (2022); Granda y Maquinista (2023). La marca tiene los más altos estándares de calidad y ecoinnovación, con productos 100% veganos que contienen más de un 99% de ingredientes y activos naturales. La compañía es una de las Top Startups 2021 y 2022 de LinkedIn España y ha ganado varios premios como el Mejor Ecommerce en los Ecommerce Awards 202, Mejor Ecommerce y Mejor Marca Digital en los Digital Beauty Awards 2021 y Mejor Ecommerce en los eAwards 2022, entre otros. Freshly Cosmetics, Freshly Makeup, Freshly Kids y Freshly Pets forman parte de la revolución Freshly.

