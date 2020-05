La Fundación Adecco lanza su nueva Guía #RedesParaTodos para ayudar a las personas en riesgo de exclusión

Antes del estado de alarma, solo un 30% de los demandantes de empleo con discapacidad y un 26% de los mayores de 55 años desempleados de larga duración utilizaba las redes profesionales como canal de búsqueda de empleo, según una encuesta realizada a 300 personas en riesgo de exclusión. Este porcentaje asciende hasta el 76% entre la población general/COMUNICAE/

En el marco de su misión #EmpleoParaTodos, la Fundación Adecco lanzó en el mes de marzo la campaña #PrepárateParaElEmpleo, con el objetivo de acompañar a sus beneficiarios durante el confinamiento, a través de recursos y contenido de valor que les permitan aprovechar la cuarentena para mantener unas rutinas y mejorar su empleabilidad.

Tras la presentación de un primer Checklist para prepararse en 15 días para la búsqueda de empleo y el lanzamiento del manual “20 competencias contra la exclusión laboral”, en el que se exponen las cualidades más demandadas en el nuevo mercado y cómo trabajarlas, la Fundación Adecco presenta la guía #RedesParaTodos y un Checklist para familiarizarse y mejorar el uso de redes sociales para la búsqueda de empleo. Esta publicación tiene como propósito acercar el mundo de las redes profesionales a las personas en riesgo de exclusión (con discapacidad, mayores de 55 años o bajo conocimiento digital) conscientes de que se han convertido en un básico para afrontar la búsqueda de empleo. Un hecho que se ha evidenciado durante el estado de alarma, en el que las nuevas tecnologías están siendo prácticamente la única ventana de comunicación con el mundo.

Así, LinkedIn o Twitter ya no se dirigen únicamente a perfiles “hipercualificados”. Quedan caducos argumentos como: “son para gente más joven”, “eso no va conmigo” o “nunca aprenderé a manejarlas”. El mundo ha cambiado y la crisis del coronavirus está acentuando la importancia de lo digital como indiscutible factor de inclusión social y laboral.

Sin embargo, las cifras reflejan una importante desigualdad en el uso de las redes profesionales. Mientras que antes del estado de alarma un 76% de la población general las usaba como canal de búsqueda de empleo, solo un 30% de los adultos con discapacidad y un 26% de los mayores de 55 años desempleados de larga duración se declaraba usuario de las mismas, según una encuesta a 300 personas en riesgo de exclusión.

“Reducir la brecha digital se ha convertido en una indiscutible prioridad. A través de esta Guía no perseguimos que nuestros beneficiarios con discapacidad o mayores de 55 años se conviertan en expertos en redes sociales, sino que tomen conciencia de la relevancia que han adquirido y pierdan el miedo a utilizarlas. Nuestro objetivo es que no se autoexcluyan de este recurso tan potente y que aprovechen el confinamiento para lanzarse a ello, teniendo en cuenta que 1 de cada 5 empresas ya descarta a profesionales que no están en redes -porcentaje en aumento-, aunque la posición a la que opten no esté relacionada directamente con lo tecnológico”- destaca Francisco Mesonero, DG de la Fundación Adecco.

Aliadas, no enemigas

La guía está estructurada en 8 capítulos que permiten al lector interiorizar la importancia de las redes profesionales (particularmente LinkedIn y Twitter) en el proceso de búsqueda de empleo.

Para ello, lo primero es perder el miedo y ser consciente de que las redes están a nuestro servicio y son facilitadoras, no enemigas. La guía expone los principales argumentos para crearse un perfil en redes y utilizarlas como canal profesional, entre otros: "si no estás en LinkedIn es como si no existieras, tu perfil se encuentra disponible las 24 horas al día, el recorrido de tu candidatura es mucho mayor que el de un currículo en papel o el potencial que tienen para conseguir nuevos contactos, construyendo una amplia red profesional que multiplica las oportunidades laborales".

Además, el manual explica, paso a paso, cómo crear un perfil en estas redes y las 3 reglas de oro para sacarle el máximo provecho: crea, comparte e interactúa.

La importancia de la privacidad

Uno de los capítulos principales va dirigido a la importancia de diferenciar lo personal de lo profesional. “Las oportunidades de contratación se reducen drásticamente si en internet aparece información de índole privado, aspecto que puede constituir un factor doble de discriminación en el caso de las personas con discapacidad. Es por ello que resulta crítico activar todos los controles de seguridad y privacidad en el caso de redes como Facebook o Instagram, que no utilizamos para buscar empleo, pero sí forman parte de nuestra huella digital”- destaca Mesonero.

Por último, la guía finaliza con un breve glosario con conceptos clave para acercar a los lectores el lenguaje de las redes sociales: qué es un seguidor, qué es un hashtag o las famosas e imprescindibles keywords.

Tanto la guía como el checklist se pueden descargar en: https://fundacionadecco.org/preparateparaelempleo/

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

