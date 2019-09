La Fundación ALAIN AFFLELOU ayudará a 10.000 niños con problemas de visión en su vuelta al cole

XX Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual Infantil: "¿Tu hijo ve bien? ¡Su éxito depende de ti!"/COMUNICAE/

La Fundación activa su servicio de revisión visual a niños de entre 5 y 7 años con el objetivo de regalar 10.000 gafas graduadas de forma gratuita a todos los niños que lo necesiten. En España según la asociación de utilidad pública Visión y Vida, el 50% de los niños necesitan gafas graduadas, pero no las llevan por desconocimiento de los padres. De ese porcentaje, un 30% de los casos pueden derivar en fracaso escolar.

El inicio del curso escolar es una fecha señalada para los padres. Para ello, los niños se preparan con el mejor material escolar para empezar el nuevo curso, pero en muchas ocasiones, los padres se olvidan de un aspecto muy importante y que forma parte del desarrollo y aprendizaje del niño: la revisión de la vista.

La mayoría de los menores de siete años no han sido examinados por un óptico-optometrista y está demostrado que, los problemas visuales en niños afectan de manera negativa al rendimiento escolar del alumno, convirtiéndolo en un problema de fracaso escolar. Según el estudio “Astigmatism and Early Academic Readiness in Preschool Child” llevado a cabo los niños en preescolar con problemas visuales, como el astigmatismo, obtienen notas más bajas en los dominios de Desarrollo Personal y Social, Lenguaje, Alfabetización, Desarrollo Físico y Comunicación.

Por esta razón, la Fundacion ALAIN AFFLELOU, con su fuerte labor social enfocada a los más pequeños, lleva años comprometida para conseguir mejorar su desarrollo a través de su Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual Infantil.

En el vigésimo aniversario, esta campaña realizará entre 12.000 y 15.000 revisiones y con el objetivo de regalar gafas graduadas a 10.000 niños entre 5 y 7 años, las edades críticas en las que se evidencian defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, y otros defectos visuales como el estrabismo o la ambliopía, y a los que lo necesiten, se les entregará unas gafas graduadas. Asimismo, la Fundación ha habilitado una plataforma especial en su web para que las familias puedan gestionar la cita desde el 9 de septiembre hasta el 13 de octubre.

La 20ª Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual Infantil busca batir récords de ayuda y convertirse así en la iniciativa social más importante en España en clave de salud visual infantil con motivo del inicio de curso en septiembre, uno de los meses del año en los que las familias afrontan más gastos.

La Fundación, a través de esta Campaña, trabaja cada año para prevenir los problemas de salud visual infantil y facilitar el aprendizaje y éxito de los más pequeños, contando en total con 110.000 niños revisados y 80.000 gafas graduadas desde su lanzamiento.

Durante el curso escolar, los menores tienen que hacer un esfuerzo visual extra debido al gran número de tareas que realizan: hacer los deberes, leer, actividades extraescolares, la exposición constante a las pantallas debido al uso continuado de ordenadores, televisiones, móviles o tablets… Toda esta actividad hace que la vista de los más pequeños trabaje sin descanso, provocando molestias o problemas visuales de mayor envergadura. Estos indicadores, si no son detectados y tratados a tiempo, pueden derivar en un rendimiento escolar más bajo en el niño que puede confundirse con una falta de interés en el colegio, cuando la realidad puede ser que no ve correctamente la pizarra o que no puede seguir el ritmo de las clases.

Por lo tanto, es muy importante que los niños gocen de una buena salud visual y que acudan a revisiones periódicas, ya que el 80% de la información que llega al cerebro se percibe a través de los ojos.

Por ello, la Fundación ALAIN AFFLELOU recomienda estar pendientes del comportamiento del niño, prestando especial atención a algunas de las señales clave que delatan la existencia de un problema de visión:

Entorna los ojos para mirar o fijarse en detalles lejanos.

Tuerce los ojos o bizquea.

Le duele la cabeza a menudo.

Parece que tiene la mirada perdida al hablar con alguien.

Se acerca mucho a la televisión o a los libros.

Se frota los ojos con frecuencia.

Se le irritan mucho los ojos, se le inflaman los párpados o presenta orzuelos habitualmente.

Le moleta la luz del sol en exceso.

Suele torcer la cabeza mucho cuando lee, hace los deberes o mira la televisión.

“El inicio del curso escolar es un momento clave para la Fundación. La Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual Infantil es, sin lugar a duda, el proyecto social más importante que desarrollamos, no sólo por la trayectoria que tiene, sino por la ayuda que prestamos a las familias. Este año queremos superar las cifras de 2018, llegar a revisar a más pequeños y poder llegar a regalar 10.000 gafas.

Gracias al compromiso y la profesionalidad que demuestran todos y cada uno de nuestros ópticos-optometristas podemos acercar la salud visual a muchas familias que, por problemas de recursos, no pueden permitírselo. Cumplimos así con el fin con el que nació nuestra compañía y la Fundación: la democratización del uso de las gafas” , afirma Eva Ivars, representante de la Fundación ALAIN AFFLELOU.

La Fundación ALAIN AFFLELOU pone de manifiesto los valores de la compañía mediante la labor y dedicación altruista que desempeñan todos los franquiciados en cada una de las iniciativas de la Fundación. Todos los proyectos sociales y campañas que desarrolla la Fundación ALAIN AFFLELOU están vinculadas a personas en riesgo de exclusión y niños, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y su salud visual.

Sobre la Fundación ALAIN AFFLELOU

La implicación de ALAIN AFFLELOU en distintas acciones de responsabilidad social, tuvo como consecuencia la creación en agosto de 2007 de la Fundación ALAIN AFFLELOU.

La Fundación ALAIN AFFLELOU durante estos doce años de labor social, ha dado apoyo a diferentes acciones solidarias vinculadas especialmente a visión & infancia. Sus iniciativas más importantes son el proyecto Volviendo a Ver en colaboración con Cruz Roja y Nexo Optics con el objetivo de ayudar a los colectivos más necesitados, que no pueden permitirse comprar gafas y que por lo tanto ven afectada tanto su calidad de vida personal como profesional, la Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual Infantill, una acción a través de la cual se busca la detección precoz de problemas visuales en los niños para evitar así que estos puedan afectar a su rendimiento académico y la Campaña de Protección Solar Infantil, cuyo objetivo es la concienciación sobre los problemas visuales que puede ocasionar el sol en los más pequeños. Desde la Fundación también acometen acciones con partners como ‘El Desierto de los Niños’, caravana solidaria que viaja a Marruecos cada Semana Santa para prestar ayuda en zonas desfavorecidas, el reciclaje de gafas con Lions Clubs International o sus diferentes iniciativas con el grupo RACE para tratar los temas relativos a visión & conducción. Este año además están emprendiendo otros grandes proyectos de la mano de la Fundación A la Par, Ocularis o Save the Children.

