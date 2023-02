La Fundación Infantil Ronald McDonald inaugura una Sala Familiar en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza para familias con niños hospitalizados

La Sala Familiar Ronald McDonald tiene como objetivo facilitar la estancia de las familias de los pacientes menores del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza. Cuenta con 265 metros cuadrados, ubicados en la 8ª planta del Edificio Materno Infantil y dispone de zonas de descanso, cocina, salas de estar y de televisión, así como duchas y taquillas/COMUNICAE/

La Sala Familiar Ronald McDonald tiene como objetivo facilitar la estancia de las familias de los pacientes menores del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza. Cuenta con 265 metros cuadrados, ubicados en la 8ª planta del Edificio Materno Infantil y dispone de zonas de descanso, cocina, salas de estar y de televisión, así como duchas y taquillas

La Fundación Infantil Ronald McDonald y el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza han puesto en marcha la "Sala Familiar Ronald McDonald", un proyecto que a semejanza de los más de 265 que la citada entidad sin ánimo de lucro tiene por todo el mundo, aporta un oasis de calma en los periodos de hospitalización pediátrica.

El objetivo de este programa es facilitar la estancia de las familias y acompañantes de los pacientes menores de 21 años ingresados en el Hospital. La nueva Sala Familiar, en funcionamiento desde la semana pasada, puede ser utilizada de forma gratuita en horario de 9 a 17.00h, de lunes a viernes, tiempo que podrá ampliarse en un futuro según su demanda.

Para ello, La Fundación Infantil Ronald McDonald ha invertido 560.000€ en la reforma de un espacio de 265 metros cuadrados ubicado en la octava planta del Edificio Materno Infantil. Las familias encontrarán una sala de estar común, sala de lactancia, comedor compartido, cocina con microondas, horno y cafetera, máquina dispensadora de bebidas, área de juegos infantil, zona de trabajo con wifi, estancia con televisión y sala de reposo. En esta última zona, se encuentran varias cabinas individualizadas con sillones ergonómicos para facilitar un momento de descanso. Además, hay disponibles taquillas y duchas para facilitar la vida a las familias durante la estancia hospitalaria.

Esta nueva Sala Familiar es la cuarta que gestiona la Fundación Infantil Ronald McDonald en España, entidad conocedora de la necesidad de crear en los hospitales un espacio acogedor que permita descanso y privacidad a las familias con niños enfermos. Los allegados no quieren abandonar el hospital para no alejarse de sus hijos, pero necesitan un momento de relajación, de conectar con su trabajo o de realizar gestiones de forma privada. En ocasiones, además, las familias no viven en Zaragoza, ya que el Hospital Infantil es monográfico para Aragón y un referente en muchos tratamientos para los menores de otras localidades como La Rioja y Soria.

A esta Sala también pueden acceder pacientes pediátricos ambulatorios y sus familiares. Tal es el caso de aquellos que tienen que ser sometidos a una concatenación de pruebas a lo largo de una jornada y no pueden abandonar el hospital.

El director gerente del SALUD, Dr. José María Arnal, destaca que "mejorar el acompañamiento a pacientes e integrar a los familiares lo máximo posible en el circuito es algo imprescindible, porque cuando alguien sufre una enfermedad, hay que entender que, en muchos casos, la familia o los más allegados también sufren". Además, el Dr. Arnal añade "acciones como esta visibilizan el compromiso del SALUD por mejorar la experiencia del paciente y de su entorno".

Blanca Moreno, presidenta de la Fundación, resalta que "queremos que las familias que entren en esta Sala Familiar olviden que están en un hospital. Esta Sala Familiar Ronald McDonald, la cuarta que tenemos en hospitales de referencia de España, va a ser un auténtico respiro para que las familias puedan estar a solo unos metros de distancia de su hijo. Asimismo, está comprobado que permanecer cerca permite a los padres comunicarse mejor con el equipo médico de su hijo y mejora la adherencia a los planes de tratamiento".

Por su parte, Luis Quintiliano, presidente de McDonald´s España añade que "desde McDonald’s reiteramos nuestro compromiso para seguir apoyando la labor que desarrolla la Fundación Infantil Ronald McDonald y que llegue cada vez a más familias que lo necesiten. A través de esta iniciativa conseguimos mantener a la familia unida cuando un hijo sufre una enfermedad y se debe desplazar a un hospital lejos de su casa, proporcionando así un hogar fuera del hogar para que puedan estar juntos".

La Sala Familiar, decorada en tonos claros, luminosos y acogedores y con unas magníficas vistas a los Pirineos, está coordinada por una trabajadora de la Fundación Infantil Ronald McDonald y las familias pueden acceder a este recurso derivados por parte del Hospital a través de una solicitud.

La Fundación Infantil Ronald McDonald, entidad sin ánimo de lucro e independiente, fue creada en 1997 y tiene como misión crear, buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños y niñas y sus familias a través de las Casas y Salas Familiares Ronald McDonald. En estos 25 años, la Fundación ha atendido a más de 13.000 familias que han tenido que desplazarse fuera de sus hogares para poder seguir el tratamiento de sus hijos en hospitales de referencia en España.

Fuente Comunicae