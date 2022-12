El futuro de Joao Felix no está en el Atlético de Madrid

Hace tiempo que se habla, incluso años, pero es ahora cuando puede hacerse realidad. Joao Félix está realmente cerca de abandonar el Atlético de Madrid. Sus discrepancias con el Diego Pablo Simeone, su falta de conexión con la afición, su bajo rendimiento durante largos periodos de tiempo… Todo ello ha ido sumando para que, tal y como señala OK Fichajes, el adiós de quien llegó como una estrella pueda estar a la vuelta de la esquina (del Mundial).

No es una sorpresa. Como decíamos, hace tiempo que el internacional portugués no está bien en el Atlético de Madrid; eso sí, el club colchonero siempre ha negado su posible partida, al menos hasta ahora. Según la citada fuente, en el seno de la entidad han creído durante mucho tiempo que el mejor camino para que el fichaje del delantero luso fuese rentable era el de mantenerlo en plantilla; tanto es así que deslizaban hasta hace semanas que no iba a salir en enero. ¿Qué ha cambiado? Pues la petición del propio jugador.

Joao llevaba tiempo dudando. Desde hace bastantes meses ve complicado su presente y futuro en el equipo, pero mantenía la esperanza en poder iniciar bien la campaña 2022-23 y hacerse definitivamente con la confianza del Cholo. Por momentos pareció que podía ser así, pero como ya le había ocurrido antes, su rendimiento ha ido yendo a menos hasta verse de nuevo en el banquillo. No quiere esperar más. Ha levantado el teléfono y le ha dicho a su representante, Jorge Mendes, que le busque equipo. El Atlético, por su parte, ha pasado de agarrarse a su jugador a entender que hay que buscarle una solución, y es que ya no hablamos de un problema que se centre únicamente en el cuerpo técnico, sino que incluso ha salpicado a la grada con algún gesto inadecuado por parte del futbolista.

Agarrados a la inversión

He aquí el gran problema. El club colchonero invirtió en verano de 2019 127 millones de euros en el joven talento portugués. Sobra decir que es el fichaje más caro de su historia y que, por tanto, las expectativas eran enormes. Una vez que no las ha cumplido, y estando ya en su cuarto año de contrato, el dilema está en si perder mucho dinero se puede catalogar como una salida acertada. Parece imposible que ningún equipo se acerque a la cantidad mencionada, por lo que el adiós de Joao se produciría acompañado de un golpe económico y de prestigio para la entidad.

El Mundial, clave

Así es. Joao Félix está siendo titular con Portugal en el Mundial y si rinde a gran nivel puede llamar la atención de alguno de los mejores clubes del panorama europeo. Es obvio que algunos conjuntos verían con buenos ojos incorporar a alguien de su talento, pero hacerlo al precio que requiera el Atlético es ya otra historia. Si brilla en Qatar a base de goles, asistencias y buen juego, su valor subirá y desde el Metropolitano verán con mejores ojos una salida que a estas alturas parece necesaria para ambas partes.

Poco más se puede decir. Que Joao se marche en el mercado de invierno apunta a ser un hecho en semanas. La relación entre jugador y club nunca ha fluido y quizás ha llegado la hora de abrir un nuevo camino para los dos.