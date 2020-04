Galiwonders, la Agencia de Viajes del Camino de Santiago, lanza la campaña "Vive el Camino en Casa"

Mediante el hashtag #viveelcaminoencasa, la Agencia comparte cada día un vídeo personal en sus redes sociales, de peregrinos que han hecho o han tenido que posponer su Camino de Santiago/COMUNICAE/

Con el fin de seguir manteniendo la ilusión por el Camino de Santiago, aún en período de confinamiento, la Agencia de Viajes Galiwonders, ha lanzado la campaña #viveelcaminoencasa.

El objetivo de esta campaña, es compartir un mensaje de diario de esperanza e ilusión, orientado sobre todo a aquellos peregrinos que han tenido que posponer su viaje en el Camino de Santiago debido a la situación actual, causada por el COVID-19.

Pero lo que hace especial este mensaje, es que son los propios peregrinos quienes lo están compartiendo. En formato de vídeo corto, en un tono informal y desenfadado, los amantes del Camino de Santiago se hacen eco de las bondades de esta experiencia. Tanto aquellos que ya la han vivido, compartiendo sus vivencias en primera persona, como los que han tenido que posponer sus planes.

En estas vídeo-experiencias, que se publican diariamente en las Redes Sociales de Galiwonders (principalmente Facebook e Instagram), los usuarios relatan lo que más les impactó del Camino de Santiago, qué les llevó a embarcarse en esta aventura, o qué es lo que más echan de menos ahora, en tiempos de confinamiento. Pero no solo eso, también se comparten consejos prácticos: desde qué llevar en la mochila, hasta el mejor calzado para cada ruta.

Todos estos vídeos son enviados por los propios viajeros, siempre desde casa. Lo que dota de naturalidad a estos a estos testimonios, y contribuye a mantener la esperanza y la ilusión por viajar. Con tan solo un teléfono móvil y un poco de luz, ya es posible lanzar un mensaje de ánimo y esperanza, al alcance de casi todos.

“Es tiempo de quedarse en casa, pero no debemos dejar de soñar, el Camino de Santiago seguirá estando ahí cuando todo haya pasado, y eso es lo que queremos transmitir a los peregrinos”, comenta Sabela Ruiz, CEO de Galiwonders. Apunta que, “es la forma que hemos encontrado de trasladar un mensaje optimista; hay muchas lecciones que se aprenden durante el Camino de Santiago, que son aplicables al confinamiento. La capacidad de adaptarnos a los cambios, la paciencia, el agradecimiento, la generosidad, la sencillez, etc. Son valores de los que, por suerte, se habla mucho en la actualidad, muy conocidos por los peregrinos”. Y precisamente a través de está campaña, se está conectando con esa audiencia que, a pesar de estar en casa, no deja de soñar.

Cualquier persona que haya hecho el Camino de Santiago (o tenga en mente realizarlo en un futuro), puede compartir su experiencia haciendo llegar su vídeo a [email protected], o a través de cualquiera de las Redes Sociales de la agencia.

