La gallega Dioxide lanza su nueva colección con todas las tendencias del invierno

Dioxide ha reinterpretado las tendencias de este otoño / invierno bajo su propio punto de vista, dando como resultado una colección en la que se pueden encontrar desde looks comfy, formados por abrigos corto mujer, abrigos oversize o abrigos de cuadros hasta llegar a vestidos largos varsity que reformulan y dan forma a la original nueva colección de la marca.

Con la bajada de las temperaturas llega la época de los cambios de armario y con ellos, las adquisiciones de las nuevas colecciones. Como cada temporada, la marca gallega Dioxide lanza su nueva colección en la que los estilos casual, urban, comfy o effortless tienen cabida.

En su colección se podrán encontrar el abrigo largo mujer o abrigo corto mujer oversize de cuadros tan buscado por las amantes de la moda y uno de los bestseller de la marca. Y es que, los cuadros vuelven a ser tendencia y vienen pisando fuerte entre las piezas de abrigo.

“Apostar por este tipo de abrigo largo mujer o abrigo corto mujer es, sin lugar a duda, una buena opción. En nuestro catálogo los hay de corte clásico y recto, entallados y oversize o algo más informal con botonadura frontal y acolchados. Abrigos para que toda mujer pueda encontrar su estilo sin problema y sin renunciar a las tendencias de este otoño e invierno” explican desde la compañía.

Para quienes buscan un look varsity, dentro de la nueva colección también se podrán encontrar piezas para looks de lo más actuales ya que la marca ha apostado por aunar múltiples estilos.

Otra tendencia de esta temporada y que se ha incorporado al catálogo serán las sobrecamisas con tejido de franela, que cumplen la función de abrigo corto mujer y que ya están dejándose ver en la calle. Ya sean de cuadros o de pana, son el acompañante perfecto para cualquier estilo de jeans.

En cuanto a pantalones vaqueros, todos, tipo pitillo, boyfriend, baggy, cropped, de pinzas, jogger o rectos, están disponibles en la colección Dioxide, donde también se encontrarán distintas opciones de combinación con blusas y tops para dar un toque más formal o con los jerseys y cardigans de lana para los días más fríos.

Chalecos y vestidos, el toque de personalidad para este otoño

En la web de Dioxide también se pueden comprar chalecos de varios estilos, la prenda atemporal que está en tendencia tanto para ir al trabajo como a una cena desenfadada. Chalecos largos, a modo de abrigo o cortos, con botonera o sin botones y de diferentes tejidos como el punto, lana o cuero vegano son la apuesta estrella para combinarse con faldas y vestidos y crea tu outfit más original y con más personalidad.

Vuelve con fuerza el terciopelo en vestidos de fiesta, tanto en vestidos largos, midi o cortos, una propuesta ideal que los estilistas han adoptado para asistir a un evento que requiera un aire más formal, pero con un look effortless. Y en un look más sofisticado para las celebraciones que llegan no se deben perder de vista los monos largos con abertura lateral que la marca presenta en varios colores.