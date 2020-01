El ganador de TradingChess 2019 explica sus secretos de trading

Adrian Morán es el ganador de tradingchess.com 2019. Ha pasado una cuenta de 1,000 € a más de 70,000 €. Con 31 años, este asturiano es una de las grandes promesas del trading nacional, con más de un 7.000% de rentabilidad acumulada en tan solo 3 meses, se ha proclamado campeón del torneo TradingChess en su primera edición en el año 2019. El torneo de trading, prestigioso por su manera de escoger a los mejores, ya tiene en marcha la fase de clasificación para la edición 2020/COMUNICAE/

Adrian Morán es el ganador de tradingchess.com 2019. Ha pasado una cuenta de 1,000 € a más de 70,000 €. Con 31 años, este asturiano es una de las grandes promesas del trading nacional, con más de un 7.000% de rentabilidad acumulada en tan solo 3 meses, se ha proclamado campeón del torneo TradingChess en su primera edición en el año 2019. El torneo de trading, prestigioso por su manera de escoger a los mejores, ya tiene en marcha la fase de clasificación para la edición 2020

Inicios en la bolsa de Adrian Morán, ganador de TradingChess 2019

El joven trader dio sus primeros pasos en el trading el año 2011 y ya lleva más de ocho años invirtiendo a diario en los mercados.

“Comencé mi andadura en este peculiar mundo por una única y simple razón, la libertad e independencia. Tras la crisis la oferta laboral en España era precaria y escasa, por esa razón decidí emprender y buscar otras alternativas, una que me aportase lo cada uno de nosotros realmente deseamos, la libertad, tanto económica como en tiempo, esta última para mí la mayor recompensa a la que puede aspirar un trader”, afirma Adrián.

“Ha sido un verdadero placer participar en esta edición inaugural de este magnífico torneo de trading y espero continuéis con esta iniciativa durante mucho tiempo”, añade.

Tipo de trading: scalping, intradía o swing

Debido a que en sus inicios el joven e estudiaba ingeniería industrial, sus conocimientos sobre los mercados financieros eran prácticamente nulos. La primera toma de contacto que tuvo fue en una charla del primer bróker que introdujo los contratos por diferencia en España.

“Como buenos comisionistas, su intención no era enseñar sino conseguir el mayor volumen de operaciones posibles, por lo tanto, la formación que ofrecían, aparte de ser escasa, dispersa y deficiente, estaba enfocada en el scalping”, explica el trader.

“Y así comencé, con uno de los productos calificados con mayor riesgo, pero que utilizado de la forma adecuada acabaría por descubrir su gran potencial”, continua. Tras unos primeros años con resultados deficientes, el joven se dio cuenta que sin la aplicación de una gestión monetaria el scalping no era viable a largo plazo.

“Aprendía a leer el mercado a través del marco temporal más pequeño (gráficos con velas de 1 minuto), y la acumulación de horas de estudio y práctica, siempre en operativa real, me permitió absorber la mayor cantidad de conocimientos posibles, a filtrar lo realmente importante y ponerlo en práctica día tras día, y tras pagar el precio y recorrer el camino llegaron por fin los resultados y la consistencia, la cual, bajo mi experiencia personal está en el swing trading como principal e intradía y largo plazo como complemento de esta” , aclara Morán.

Análisis macroeconómicos y técnicos como herramienta base

“Todo comienza con un análisis macroeconómico a nivel global, para después centrarme en un mercado en particular, basándome en ciertos criterios, como son la fase actual del ciclo de mercado en la que se encuentre, la estacionalidad, la tendencia primaria, entre otros”, explica Adrián.

“Posteriormente comienza un análisis técnico exhaustivo, soportes, resistencias, ondas, tendencias menores, indicadores, etc.”, continúa.

“El paso final es esperar, la paciencia es una gran aliada en esta actividad y debemos ser capaces de mantenernos al margen hasta que aparezca el momento adecuado para entrar en el mercado seleccionado”, termina.

Es en ese momento y solo en ese, cuando se actúa, y la operativa comienza siempre con un seguimiento diario desde los marcos temporales mayores hasta los menores, para finalmente realizar las entradas en gráficos de 5 minutos. “Utilizo tanto entradas a mercado como ordenes pendientes, según la situación lo requiera”, añade el trader

Activos con los que opera: forex, índices o materias primas

Para obtener buenos resultados, es recomendable siempre especializarse en un activo concreto, lo que no implica, operar otros diferentes si se presenta la oportunidad.

“En mi caso centro mi operativa en el IBEX 35, el EURUSD y el WEST TEXAS, a través de CFD’s, pero únicamente con una parte de mi capital, el restante lo diversifico mediante diferentes productos, principalmente ETF’s”, aclara Morán.

“La verdad es que haber podido usar Admiral Markets en el torneo me ha venido bien, porque es el bróker que uso desde hace años y estoy muy contento con ellos”, recalca.



Requisitos para hacer day trading rentable

El objetivo de este negocio no es pasarse toda la jornada pegado a las pantallas, al principio si será necesario, pero con el tiempo el único camino que aportará la deseada libertad, será dejar que el dinero trabaje para uno y para conseguirlo se deberá aprender a dejar correr las operaciones transformando ese day trading en swing trading.

“Por lo tanto, para ser rentables si debemos utilizar la operativa intradía, pero únicamente para entrar a mercado, el resto del trabajo debe hacerlo el precio y para ello debemos haber hecho los deberes, un buen estudio de mercado y proyecciones acordes al momento actual de ese activo en particular”, recalca el trader.

Influencia del S-Score en el éxito en el torneo

Resumir los diferentes factores que afectan a la gestión monetaria en un único valor, aporta un dato muy visual que ayuda a realizar una comparativa con los demás participantes, evitando dejarse llevar por las emociones y poder hacer un trading efectivo y rentable.

“Es un buen complemento para aquellos que se están iniciando y que aún no han alcanzado la consistencia. Recomiendo 100% participar en tradingchess.com solo por mejorar tu operativa y medirte al resto con un algoritmo serio”, aconseja Adrián Morán.



Mayor éxito y peor resultado en bolsa

“Todo mi capital procede de operar desde una cuenta pequeña hasta convertirla en una grande, hay una cosa muy clara, y es que si no sabes gestionar bien una cuenta de 1.000€ nunca podrás gestionar una de 100.000€ o más”, explica el trader.

“Hay que recorrer el camino y pagar el precio, la cuestión es no descapitalizarse y poder volver a invertir mañana, porque no olvidemos que la incertidumbre y las perdidas forman parte de nuestro día a día y son nuestras decisiones las que nos permiten avanzar hacia nuestro objetivo”, aclara.

El joven asturiano señala el Brexit como uno de los momentos clave para sus mejores, en el que obtuvo 1000 puntos en un solo día. Por otro lado, afirma que una de las peores

operaciones realizadas fue al perder unos 4000€ en un solo día.



Las motivaciones para vivir del trading

“Por supuesto que sí, pero cuidado, esto no quiere decir que todo el mundo pueda hacerlo, hay que estar dispuesto a hacer el sacrificio necesario y puedo asegurar que es enorme”, alerta el trader.

Hay que recorrer el camino y pagar el precio al mercado y para ello hace falta un gran esfuerzo, sacrificio, dedicación y sobre todo no rendirse y aprender a convivir con la incertidumbre controlando nuestras emociones, nuestra mente toma un papel decisivo para lograr vivir de los mercados.

“Para el resto de las personas que no quieran hacer todo este sacrificio, actualmente existen otras alternativas excepcionales, copiar a traders exitosos es a día de hoy una realidad, y es tan sencillo como suscribirse a una señal en unos pocos clicks”, finaliza.

Fuente Comunicae