Los gatos sin pelo, llamados Esfinge o sphynx, los protagonistas de 2020 según la empresa gatossinpelo.com

Sin duda los gatos esfinge sin pelo no dejan indiferentes, con multitud de seguidores han sido los protagonistas del año 2019 y parece ser que lo seguían siendo en 2020

Los gatos egipcios son estilizados, adorables, cariñosos, y además no dejan pelo. Sin duda alguna estas son algunas de las virtudes más comentadas por sus adeptos, realmente no se sabe muy bien su procedencia aunque parece ser una mutación genética natural a lo largo de los años la cual les ha dotado de esa carencia de pelaje, aunque realmente no es así, el cuerpo de los gatos sphynx está cubierto de un muy fino y corto vello imperceptible a la vista y al tacto, aunque esta es su cualidad más destacada, los gatos sin pelo son excesivamente cariñosos, limpios y respetuosos lo que hacen de ellos una mascota idónea para tener en casa.

Existen varios tipos de gatos sin pelo, aunque el más común en estos días es el llamado Sphynx, sus características físicas más marcadas son, una cabeza pequeña y triangular con unas facciones muy marcadas, un largo y fino cuello, sus grandes orejas, enormes ojos y un cuello realmente estilizado debido a todos estos rasgos en ocasiones podrían recordar a algún personaje de ciencia ficción.

Repunte en 2019, esta raza lleva ganando adeptos más de 10 años pero ha sido en este 2019 cuando más se ha visto incrementada su demanda y se prevé será así también durante 2020, su precio suele rondar de entre los 500 hasta los miles de euros depende del pedigree etc, comentan desde gatossinpelo.com uno de los criadores de referencia de gatos Sphynx en España, es importante una cría responsable apuntan y optan por una cría responsable y familiar no masificada, "ese es nuestro secreto" para poder ofrecer los mejores gatitos.

Con un carácter inmejorable, dulce y amistoso, se posiciona como uno de los animales preferidos por muchas personas para tener en casa sobre todo con niños, buscan contacto físico constantemente con sus dueños, hasta tal punto que a veces podrían parecer incluso pesados, son muy inteligentes y curiosos y aman los lugares cálidos, siempre se les podrá ver cerca de los radiadores o buscando el sol tras las ventanas, sin duda alguna un animal a tener muy en cuenta para tener como mascota.

